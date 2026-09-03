Multitudinario apoyo a Ceuta desde Lanzarote con la petición de más medios para proteger la frontera

Arrecife mostró este miércoles su respaldo a Ceuta con una concentración celebrada a las puertas del Ayuntamiento que reunió, según la Policía Local de la capital lanzaroteña, a unas 2.000 personas. El acto se enmarcó en la convocatoria realizada en distintos municipios españoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para expresar solidaridad con la ciudad autónoma y reclamar una respuesta de las administraciones ante la presión migratoria y la situación de su frontera.

La concentración se desarrolló de forma pacífica en el exterior de las Casas Consistoriales, en la avenida, y contó con la presencia del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, miembros del Gobierno municipal, representantes de otras administraciones y autoridades insulares. El regidor fue el encargado de leer el manifiesto acordado por los ayuntamientos españoles y respaldado por la FEMP.

La convocatoria se celebró coincidiendo con el Día de Ceuta.

Arrecife se suma a la convocatoria nacional de la FEMP

El acto celebrado en la capital de Lanzarote tuvo como principal objetivo trasladar un mensaje de respaldo a Ceuta y a sus ciudadanos. Durante su intervención, Yonathan de León defendió que la situación de la ciudad autónoma afecta directamente al conjunto de España al tratarse de uno de los puntos de entrada de la frontera exterior española y europea.

Desde el escenario improvisado frente al Ayuntamiento, el regidor lanzó un mensaje de apoyo a los ceutíes y subrayó que la soberanía española sobre la ciudad autónoma no debe ponerse en cuestión. En su discurso también insistió en que la integridad territorial y la protección de las fronteras forman parte de las responsabilidades del Estado.

El manifiesto leído durante el acto planteó, además, que la situación de Ceuta no debe abordarse exclusivamente desde el punto de vista migratorio, sino también desde la perspectiva de la seguridad, los servicios públicos y la gestión de una frontera exterior de la Unión Europea.

Concentración en Arrecife en apoyo a Ceuta / La Provincia

Yonathan de León reclama más recursos para Ceuta

Durante la lectura del manifiesto, Yonathan de León reclamó al Gobierno de España un refuerzo de los recursos estatales destinados a Ceuta. Entre las demandas expuestas se encuentra el incremento de medios humanos, materiales y administrativos para afrontar la situación en la frontera.

El alcalde también defendió la necesidad de garantizar el control fronterizo y reclamó que se ejecuten los procedimientos de retorno de las personas que hayan entrado irregularmente en España cuando legalmente corresponda.

Otra de las peticiones formuladas durante el acto fue la puesta en marcha de una financiación extraordinaria para Ceuta, con el objetivo de evitar que el incremento de las necesidades derivadas de la situación repercuta sobre los servicios públicos de la ciudad autónoma.

Concentración en Arrecife en apoyo a Ceuta / La Provincia

El manifiesto también incluyó reclamaciones dirigidas al tejido económico de Ceuta. En concreto, se pidió apoyo para empresas, autónomos y trabajadores, además de medidas destinadas a favorecer la recuperación de la actividad económica y de la confianza en la ciudad.

La declaración hizo igualmente referencia al papel de la Unión Europea. Al tratarse Ceuta de una frontera exterior de la UE, los participantes reclamaron que las instituciones comunitarias también intervengan y aporten instrumentos para afrontar este tipo de situaciones.

No obstante, el mensaje trasladado durante la concentración incluyó una referencia expresa al rechazo de cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento. El manifiesto defendió que la protección de las fronteras debe desarrollarse dentro de la legalidad y junto al respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.

Jacobo Medina vincula la situación de Ceuta con Canarias

En la concentración también participó Jacobo Medina González, consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, vicepresidente de la Comisión de Inmigración de la FEMP y miembro del Observatorio Nacional de la Inmigración.

Medina aprovechó su intervención ante los medios para reclamar una política migratoria de carácter estructural y cuestionó que el Gobierno central, a su juicio, actúe principalmente cuando las situaciones ya han alcanzado niveles de especial gravedad.

El representante de la FEMP defendió que la presión migratoria no constituye un fenómeno nuevo y consideró necesario que el Estado disponga de mecanismos permanentes de respuesta. En este sentido, puso el foco en Ceuta como ejemplo de una situación que, según señaló, ningún territorio debería tener que afrontar por sí solo.

Concentración en Arrecife en apoyo a Ceuta / La Provincia

Su intervención incluyó también una referencia directa a Canarias. Medina advirtió de que episodios de presión migratoria pueden volver a intensificarse en las islas y sostuvo que las administraciones deben disponer de medios y protocolos antes de que los recursos de un territorio alcancen su límite.

La posición expresada por el consejero insular fue que los ayuntamientos y otras administraciones locales deben participar en la búsqueda de soluciones, aunque necesitan recursos, coordinación y respaldo del Estado para poder asumir las competencias que les corresponden.

Medina reclamó así una política de Estado en materia de inmigración que combine diferentes elementos: control de las fronteras, cooperación con los países de origen y tránsito, mecanismos de retorno cuando proceda legalmente, protección específica de los menores y una distribución equilibrada de los esfuerzos entre las diferentes administraciones y territorios.

Una situación que ha obligado a reforzar los dispositivos en Ceuta

La concentración de Arrecife se produce después de varias semanas en las que la situación migratoria de Ceuta ha requerido actuaciones específicas por parte del Gobierno central.

El Ministerio del Interior informó a finales de julio de que las redes dedicadas al tráfico de personas estaban instrumentalizando una sentencia judicial para favorecer el desplazamiento de migrantes indocumentados hacia la ciudad autónoma. El departamento también señaló entonces que las fuerzas de seguridad marroquíes habían impedido miles de intentos de entrada irregular y que España y Marruecos habían acordado reforzar su coordinación.

Posteriormente, Interior comenzó a instalar una barrera neumática y boyas de contención en el espigón del Tarajal, entre Ceuta y Marruecos. La actuación se vinculó al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con la aplicación de los rechazos en frontera a personas que acceden a nado a la ciudad autónoma.

Video de la concentración en Arrecife de apoyo a Ceuta.

A finales de agosto, el Ministerio informó asimismo del refuerzo del dispositivo encargado de atender y tramitar las primeras fases de los procedimientos de las personas migrantes que permanecían en Ceuta. La Policía Nacional incorporó nuevas líneas de trabajo en un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros provisional y se sumaron especialistas de la Dirección General de Protección Internacional para agilizar las primeras fases de las solicitudes de asilo.

Estos datos permiten contextualizar las reivindicaciones planteadas en Arrecife, aunque las distintas administraciones mantienen enfoques diferentes sobre las medidas necesarias para gestionar la situación.

La frontera de Ceuta también es frontera exterior de la Unión Europea

Uno de los argumentos centrales del manifiesto leído en Arrecife fue precisamente el carácter europeo de la frontera ceutí. Ceuta constituye uno de los puntos de la frontera exterior de la Unión Europea y su situación migratoria tiene, por tanto, una dimensión que supera el ámbito estrictamente municipal o nacional.

La cooperación europea en el control de las fronteras exteriores ya forma parte de los dispositivos desplegados en la zona. Un ejemplo es la Operación Minerva 2026, coordinada por la Policía Nacional junto con Frontex en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa. El operativo cuenta con expertos de distintos Estados miembros y tiene entre sus objetivos el control de los flujos migratorios, la lucha contra la delincuencia transfronteriza y la detección de posibles actividades vinculadas al tráfico ilícito de personas.

La gestión de la inmigración irregular, por tanto, combina actuaciones de las fuerzas de seguridad españolas, cooperación con los países de origen y tránsito y mecanismos europeos de control de fronteras. También intervienen los procedimientos de protección internacional y las obligaciones legales derivadas del derecho nacional, europeo e internacional.

Una concentración que se desarrolló sin incidentes

La convocatoria celebrada en Arrecife se desarrolló de manera pacífica y se prolongó incluso después de que el alcalde terminara la lectura del manifiesto.

La intervención de Yonathan de León fue recibida con aplausos por los asistentes. El alcalde estuvo acompañado por concejales del Gobierno municipal y representantes de otras administraciones locales e insulares.

En el tramo final de su intervención, el regidor volvió a insistir en la idea de que la situación de Ceuta debe ser entendida como una cuestión que afecta al conjunto del país. Su mensaje final giró en torno a la defensa de la ciudad autónoma, la seguridad fronteriza y la unidad territorial.

La concentración terminó con el grito «¡Ceuta somos todos!», después de una convocatoria que, según la estimación facilitada por la Policía Local de Arrecife y recogida por el Ayuntamiento, congregó a unas 2.000 personas.