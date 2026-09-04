Aguas de Lanzarote estrena la comunicación por SMS a los usuarios afectados por cortes en el suministro: estos son los primeros en recibir el mensaje

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha culminado las obras de renovación y mejora de la red de abastecimiento de la calle Buganvillas, en Costa Teguise, una actuación destinada a mejorar la continuidad del suministro y reducir los problemas asociados al deterioro de las antiguas conducciones.

La intervención ha supuesto una inversión de 183.584,01 euros, que se suma a los 295.034 euros destinados a la primera fase de los trabajos. En conjunto, ambas actuaciones representan una inversión de 478.618,01 euros para renovar parte de las infraestructuras hidráulicas de esta zona residencial.

Los trabajos han incluido la colocación de nuevas tuberías, la sustitución de conducciones que habían sufrido roturas y fugas y la remodelación de la estación de bombeo de agua potable.

Una conexión que permitirá completar la actuación

La intervención entra este viernes en una fase decisiva con la conexión de las nuevas instalaciones a la red de abastecimiento que ya se encuentra en funcionamiento.

Esta operación permitirá integrar los trabajos realizados en las dos fases del proyecto. La primera actuación hizo posible conectar a la red a nuevas viviendas de Buganvillas, mientras que la segunda se ha centrado principalmente en renovar las conducciones existentes y mejorar los elementos que intervienen en el suministro.

Uno de los objetivos de esta intervención es disponer de una infraestructura adaptada a las necesidades actuales de la zona y con capacidad para afrontar las previsiones futuras de consumo.

Domingo Cejas (d) en la estación de bombeo de agua potable en la calle Buganvillas, en Costa Teguise / La Provincia

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, ha señalado que la renovación busca mejorar la estabilidad del servicio actuando sobre unas instalaciones que, según la institución, habían condicionado durante años el abastecimiento.

Dos depósitos reforzarán la reserva de agua

Entre las mejoras incorporadas al sistema destaca la puesta en funcionamiento de dos pequeños depósitos de agua. Estos elementos permitirán disponer de una reserva ante posibles incidencias y contribuirán a mantener la continuidad del suministro en la calle Buganvillas y su entorno.

La actuación también ha contemplado la remodelación de la estación de bombeo de agua potable. Los trabajos permitirán aumentar tanto su eficiencia como su capacidad y adaptar sus características a las nuevas conducciones instaladas.

El consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, ha situado la intervención como una respuesta a una demanda planteada durante años por los residentes de la zona. El objetivo es que la renovación permita disponer de una red más preparada para las necesidades actuales y las que puedan surgir en el futuro.

Las obras han sido ejecutadas por Transporte y Excavaciones SCCATMECA, S.L. y se han desarrollado sin afectar a la rotonda de la Avenida del Golf, que había sido renovada recientemente.

Estación de bombeo de agua potable en la calle Buganvillas, en Costa Teguise. / La Provincia

Parada de agua este viernes en 113 suministros

Para completar la actuación será necesario realizar una parada programada de la estación de bombeo de Buganvillas este viernes, entre las 07:30 y aproximadamente las 16:30 horas.

La interrupción afectará a 113 suministros de la calle Buganvillas y de algunas vías próximas. Durante ese intervalo se conectarán los nuevos equipos de bombeo y el tramo de tubería renovado con la red que actualmente presta servicio.

Los equipos técnicos realizarán un seguimiento de los trabajos durante toda la operación para intentar recuperar el abastecimiento lo antes posible, siempre que las condiciones técnicas permitan restablecerlo con seguridad.

La interrupción está vinculada, por tanto, a la puesta en servicio definitiva de las nuevas instalaciones y no a una avería sobrevenida.

Aguas prueba un sistema de avisos por SMS

Coincidiendo con esta actuación, Aguas de Lanzarote y La Graciosa ha puesto en marcha una prueba piloto de avisos mediante SMS para informar a los usuarios afectados por interrupciones programadas que tengan una duración superior a tres horas.

En el caso concreto de Buganvillas, de los 113 suministros afectados se ha podido contactar directamente mediante este sistema con 80 usuarios, cuyos números de teléfono móvil figuraban actualizados en la base de datos de gestión comercial.

La iniciativa pretende facilitar que los abonados reciban información sobre actuaciones programadas o incidencias que puedan afectar a su suministro.

Por este motivo, el Consorcio del Agua recomienda a los usuarios mantener actualizados sus datos de contacto, especialmente el número de teléfono móvil asociado al contrato.

Cómo actualizar los datos del suministro

Los usuarios pueden modificar o comprobar sus datos a través de la Oficina Virtual de Aguas de Lanzarote y La Graciosa. El portal permite realizar diferentes gestiones relacionadas con el suministro, entre ellas actualizar los teléfonos o el correo electrónico asociados al contrato.

También ofrece información sobre suspensiones programadas, incidencias, calidad del agua y otros aspectos relacionados con el servicio público de abastecimiento de Lanzarote y La Graciosa.