Talleres de la Feria de Artesanía de Lanzarote: plazo y dónde inscribirse gratis

El Cabildo de Lanzarote abrirá el lunes 7 de septiembre el plazo de inscripción para participar en los talleres de la 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote que requieren reserva previa. La cita se celebrará del 10 al 15 de septiembre en Mancha Blanca, Tinajo, con una programación dedicada a divulgar y acercar diferentes oficios artesanales a la ciudadanía.

Las plazas disponibles para estas actividades son limitadas y se adjudicarán siguiendo el orden de inscripción. El registro comenzó a las 09:00 horas de este lunes a través de la página oficial de Artesanía de Lanzarote.

El programa busca que los asistentes no solo puedan contemplar las piezas elaboradas por los artesanos, sino también conocer de forma práctica algunas de las técnicas y conocimientos vinculados a estos oficios.

Talleres de artesanía desde el jueves 10 de septiembre

La programación de actividades con inscripción previa comenzará el jueves 10 de septiembre con una sesión dedicada al teñido mediante tintes naturales. La actividad estará dirigida por la artesana Margot Machado Silva, vinculada a Artesanía Uruguay.

El viernes 11 llegará el turno de dos propuestas diferentes. Por un lado, Silvia Llopart Guevara, también de Artesanía Uruguay, impartirá un taller dedicado a la joyería textil. La jornada incluirá además una actividad de marquetería, a cargo del artesano Paco Dorta Déniz.

La programación reúne así técnicas vinculadas a distintos ámbitos de la artesanía y permite acercarse a procesos que habitualmente requieren conocimientos específicos y experiencia práctica.

Tradición y oficios durante el fin de semana

Las actividades continuarán el domingo 13 de septiembre con un taller de iniciación al trazado tradicional de barcos, impartido por el artesano Agustín Jordán Romero.

La propuesta permitirá conocer algunos de los procedimientos asociados a la representación y elaboración tradicional de embarcaciones. La programación continuará durante la tarde con el taller ‘Transformación de la naturaleza’, dirigido por Luis Piriz Cattarino, de Artesanía Uruguay.

De esta manera, la Feria incorpora actividades relacionadas tanto con oficios tradicionales como con el aprovechamiento y transformación de elementos naturales.

Los talleres continuarán hasta el último día de la Feria

El lunes 14 de septiembre se desarrollarán otras dos actividades. Una de ellas estará dedicada a la calabaza, de la mano de Lucía Tammaro, mientras que María Lasarga Escobar dirigirá el taller ‘Piezas con historia’. Ambas artesanas participan desde Artesanía Uruguay.

El programa con inscripción previa concluirá el martes 15 de septiembre, última jornada de la Feria, con dos talleres.

Fabiana Gómez, de Artesanía Uruguay, será la responsable del taller de impresión botánica en lana. La programación se cerrará con un taller de alfarería tradicional, impartido conjuntamente por los artesanos Aquilino Antonio Rodríguez Santana e Hirahi Rodríguez.

Taller en la Feria de Artesanía de Lanzarote, en Mancha Blanca, en una edición anterior / La Provincia

Una programación para acercar la artesanía a la ciudadanía

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha destacado la importancia de que el público pueda tener un contacto directo con las técnicas artesanales y participar en actividades prácticas durante la Feria.

En la misma línea, el consejero de Cultura, Jesús Machín, ha señalado el papel de la artesanía como parte de la cultura canaria y ha defendido la necesidad de conservar y divulgar los conocimientos asociados a los diferentes oficios.

La consejera de Artesanía, Aroa Revelo, ha puesto el acento en la transmisión de este patrimonio y en la posibilidad de que la población participe directamente en actividades que permiten conocer diferentes técnicas.

La 37.ª Feria de Artesanía de Lanzarote se celebrará en Mancha Blanca entre el jueves 10 y el martes 15 de septiembre. Para los talleres que requieren inscripción, las plazas se asignarán por orden de registro hasta completar el aforo disponible.