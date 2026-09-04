Tías reclama al Cabildo de Lanzarote mayor agilidad en los trámites para acondicionar la carretera entre Masdache y El Peñón

La carretera que conecta Masdache con El Peñón, en el municipio de Tías, continúa a la espera de los trámites necesarios para avanzar en su acondicionamiento. El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, ha reclamado al Cabildo de Lanzarote mayor celeridad para resolver una actuación que, según denuncia el Ayuntamiento, lleva años pendiente.

El primer edil sostiene que el estado actual de esta vía, incluida en la LZ-58, es especialmente deficiente y asegura que los vecinos de Masdache mantienen desde hace tiempo sus quejas por las condiciones de la carretera.

La reivindicación municipal se centra ahora en que la institución insular complete los informes y autorizaciones sectoriales necesarios para poder ejecutar las actuaciones previstas.

Dos documentos para mejorar la carretera de Masdache

Según explica el Ayuntamiento de Tías, el Cabildo de Lanzarote dispone desde hace años de documentación técnica relacionada con la mejora de esta conexión. Por un lado, existe un proyecto destinado a construir una nueva carretera y, por otro, una separata de ese proyecto que plantea una actuación de restauración y acondicionamiento de la vía existente.

El alcalde considera que esta segunda alternativa permitiría abordar la mejora de la carretera evitando parte de las dificultades asociadas al proyecto inicial.

Cruz Saavedra afirma que la vía se encuentra actualmente en una situación que dificulta incluso el tránsito de bicicletas y reclama que se finalicen los procedimientos administrativos pendientes.

José Juan Cruz Saavedra, alcalde de Tías. / La Provincia

Las condiciones ambientales condicionaron el proyecto

Una de las principales dificultades que ha condicionado la actuación está relacionada con la protección ambiental del entorno por el que discurre la carretera.

El proyecto inicial contemplaba una intervención de mayor alcance, con un ensanche de la vía que implicaba la necesidad de realizar expropiaciones. Sin embargo, el trazado se encuentra afectado por figuras de protección como el Parque Natural de Los Volcanes y el Paisaje Protegido de La Geria.

Estas circunstancias obligaron a replantear la forma de ejecutar la actuación para adaptarla a los requerimientos ambientales correspondientes.

A partir del proyecto inicial se elaboraron diferentes separatas o subproyectos con la intención de dividir la actuación en fases y facilitar la ejecución de trabajos destinados a recuperar el firme de la carretera.

Tías reclama avances en los trámites

El Ayuntamiento señala que el Cabildo retomó los procedimientos administrativos destinados a reactivar la mejora de la LZ-58. Sin embargo, el alcalde considera que hasta ahora no se han producido avances visibles sobre el terreno.

Cruz Saavedra reclama que se aporten los informes sectoriales de las áreas insulares de Política Territorial y Medio Ambiente, que, según sostiene, continúan pendientes. El alcalde vincula esta situación con el malestar que mantienen los residentes de Masdache y otras personas afectadas por las condiciones de la carretera.