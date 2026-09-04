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Yaiza reabre al tráfico la entrada a Playa Blanca por Femés tras una inversión de 1,3 millones de euros

La vía incorpora tras su remodelación una nueva mediana y carril bici como parte de la intervención. Se vuelve a abrir a la circulación el tramo situado entre las rotondas de Plabacón y la urbanización Marcastell

Reapertura al tráfico de la Avenida de Femés en Playa Blanca.

Reapertura al tráfico de la Avenida de Femés en Playa Blanca. / La Provincia

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El Ayuntamiento de Yaiza ha reabierto al tráfico rodado la Avenida de Femés, uno de los principales accesos a Playa Blanca desde el interior de Lanzarote. La circulación quedó restablecida este miércoles por la tarde en el tramo situado entre las rotondas de Plabacón y la urbanización Marcastell, en ambos sentidos.

La apertura llega después de una primera fase de trabajos destinada a mejorar las condiciones de una vía que soporta un volumen elevado de vehículos debido a su función como entrada y salida de Playa Blanca por la carretera de Femés. La actuación municipal cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros.

La Avenida de Femés incorpora una nueva mediana y carril bici

Los trabajos ejecutados en este tramo han incluido el refuerzo del firme, la ampliación de la calzada y el asfaltado, además de la construcción de una mediana y de un carril bici.

El Ayuntamiento de Yaiza plantea esta intervención como una actuación destinada tanto a mejorar la seguridad de quienes circulan por la vía como a renovar uno de los accesos principales al núcleo turístico.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha señalado que la apertura al tráfico no supone todavía la finalización completa del proyecto. La empresa contratista deberá continuar con una segunda fase que ya está contemplada dentro del mismo presupuesto municipal.

Reapertura al tráfico de la Avenida de Femés, en Playa Blanca

Reapertura al tráfico de la Avenida de Femés, en Playa Blanca / La Provincia

Entre los trabajos pendientes figura la instalación del alumbrado público en la nueva mediana y la apertura del carril bici construido en uno de los márgenes de la avenida.

De esta manera, la recuperación de la circulación permite normalizar el paso de vehículos mientras se completan los elementos que todavía quedan por ejecutar.

El objetivo es mejorar la seguridad vial

El concejal de Obras Públicas de Yaiza, Ángel Lago, ha explicado que la intervención responde principalmente a la necesidad de actuar sobre una carretera que presentaba un estado deteriorado y que soporta el tráfico de los vehículos que entran y salen de Playa Blanca a través de Femés.

La actuación también persigue mejorar el entorno de uno de los accesos al núcleo turístico. La renovación de la calzada y la incorporación de nuevos elementos asociados a la movilidad buscan ofrecer unas condiciones diferentes a las existentes antes de la intervención.

La actuación se suma a otras obras públicas que el Ayuntamiento mantiene actualmente en Playa Blanca, donde se están desarrollando trabajos tanto en vías destinadas al tráfico rodado como en espacios destinados a peatones y ciclistas.

Continúan las obras en la Avenida Papagayo

Mientras se completan los trabajos de la Avenida de Femés, la misma empresa contratista, Hermanos Tavío Santana, continúa con la rehabilitación integral de la Avenida Papagayo, considerada una de las principales arterias de Playa Blanca.

Esta segunda actuación representa una inversión municipal adicional de 2,6 millones de euros. El alcalde y el concejal de Obras Públicas visitaron este miércoles la zona correspondiente a la segunda fase de los trabajos para comprobar su evolución.

En este tramo se están llevando a cabo actuaciones relacionadas con la sustitución de aceras y la eliminación de barreras arquitectónicas, dentro del proceso de renovación de la avenida.

El Ayuntamiento ha solicitado a la empresa que acelere los trabajos pendientes para completar los remates de las aceras y continuar posteriormente con el asfaltado en dirección a la rotonda de Ciudad Jardín.

65 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas

Una de las actuaciones ya completadas en la primera fase de la Avenida Papagayo ha permitido habilitar 65 nuevas plazas de aparcamiento gratuito.

Noticias relacionadas y más

El alcalde de Yaiza asegura que vecinos, vecinas y establecimientos de la zona han trasladado una valoración positiva de la puesta en servicio de estos espacios. El aparcamiento constituye uno de los elementos que afectan directamente a la movilidad cotidiana en Playa Blanca, especialmente en una zona con actividad residencial, comercial y turística.

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