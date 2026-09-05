Arranca el estudio para la reconstrucción de los diques de tres playas de Costa Teguise.

El Cabildo de Lanzarote adjudicó el pasado 6 de julio la empresa de ingeniería civil Enigest SL la redacción del proyecto para el acondicionamiento y mejora del frente litoral de Costa Teguise, una actuación que permitirá definir las futuras intervenciones para la reconstrucción de los diques de tres de las zonas de baño de este núcleo turístico de Teguise: El Ancla, El Jablillo y Los Charcos.

El trabajo técnico no se limitará al análisis de estos tres puntos. El contrato Reconstrucción de diques en playas de Costa Teguise, firmado con la adjudicataria el pasado mes de agosto, contempla también la realización de un estudio integral de la franja costera de Costa Teguise, con el objetivo de disponer de una visión global de las necesidades del litoral antes de abordar las obras.

La iniciativa se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 y cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. El Ayuntamiento de Teguise informó en mayo pasado de la salida a licitación del contrato impulsado por el Cabildo a petición del Ayuntamiento de Teguise, con un presupuesto base de 124.311,39 euros y un plazo de ejecución de tres meses desde su formalización.

Surfistas en la playa de El Jablillo, en Costa Teguise. / José Luis García

Enigest se encargará de redactar el proyecto

El procedimiento de contratación recibió cinco ofertas. Finalmente, la empresa Enigest SL ha sido la adjudicataria del proyecto.

El importe final de la adjudicación ha sido de 92.587,12 euros, lo que supone una reducción del 25,51% respecto al importe de 124.311,39 euros de la licitación.

El contrato mantiene un plazo de ejecución de tres meses, durante los cuales deberá elaborarse la documentación técnica necesaria para definir las actuaciones que posteriormente tendrán que someterse al correspondiente proceso de contratación de las obras.

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teguise, dirigida por Rita Hernández (PP), es la promotora de la iniciativa y trasladó al Cabildo de Lanzarote y La Graciosa la solicitud para la redacción del proyecto y su financiación mediante fondos europeos.

Rita Hernández, concejala de Turismo de Teguise / A. T.

Estudio previo antes de ejecutar las obras

La redacción del proyecto constituye una fase previa imprescindible antes de poder licitar los trabajos de construcción. El documento deberá concretar las soluciones técnicas necesarias para actuar sobre los diques de las tres playas incluidas en el proyecto.

Además, durante los trabajos preparatorios llevados a cabo en la tercera semana de agosto -con algo de retraso sobre la fecha inicialmente prevista debido a las restricciones al tráfico marítimo en parte del litoral de Costa Teguise con motivo de la estancia vacacional del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, en la residencia La Mareta- se ha realizado un estudio batimétrico para medir la profundidad y cartografiar el relieve del fondo marino en el entorno de las playas de El Ancla (la más próxima a La Mareta), El Jablillo y Los Charcos desde una embarcación, dentro de los análisis destinados a conocer las características del litoral y disponer de información para definir las futuras actuaciones.

C. P. L.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informó el pasado 25 de agosto de la bandera amarilla izada en la playa de El Jablillo como señal de precaución para los bañistas por la presencia del barco autorizado en la zona de baño para el estudio del fondo marino.

El objetivo es que las soluciones que se planteen respondan a las condiciones específicas de cada tramo de costa y permitan abordar posteriormente las obras con una base técnica.

La mejora de los diques queda pendiente de una segunda fase

La adjudicación actual no supone todavía el inicio de las obras de reconstrucción de los diques. El contrato corresponde a la elaboración del proyecto técnico que deberá definir qué actuaciones se ejecutarán y cómo deberán llevarse a cabo.

Una vez terminado el documento, tendrán que obtenerse las autorizaciones sectoriales correspondientes antes de iniciar el procedimiento para contratar las obras.

El proyecto permitirá, por tanto, avanzar en la planificación de la intervención sobre el litoral de Costa Teguise, una zona que concentra parte de la actividad turística de Lanzarote.

El Ayuntamiento de Teguise ha señalado que la actuación responde al deterioro y la erosión que han sufrido los diques con el paso del tiempo. La institución municipal considera la redacción del proyecto un paso previo para abordar la mejora de estas infraestructuras y reforzar la protección de este tramo del litoral.

La intervención se suma a otras actuaciones de planificación y renovación previstas para Costa Teguise, donde el Ayuntamiento desarrolla además iniciativas de transformación urbana y mejora de los servicios públicos.