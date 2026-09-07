Arrecife adjudica el servicio de hamacas y sombrillas de la playa de El Reducto hasta 2029

La playa de El Reducto, en Arrecife, contará con servicio de hamacas y sombrillas hasta finales de 2029 después de que el Ayuntamiento haya completado la adjudicación de esta prestación. La gestión se prolongará concretamente hasta el 31 de diciembre de 2029, de acuerdo con la información publicada por el Consistorio en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La adjudicación se ha tramitado desde la Concejalía de Playas, que dirige Davinia Déniz, después de obtener la autorización necesaria por parte de Costas para sacar a licitación el servicio.

La medida responde, según el Ayuntamiento, a una demanda relacionada tanto con los usuarios de la principal playa de la capital lanzaroteña como con el sector alojativo situado en su entorno.

Una petición vinculada a los hoteles de la zona

La concejala de Playas ha señalado que la disponibilidad de hamacas y sombrillas era una de las peticiones planteadas por hoteleros de Arrecife, que consideran estos servicios un elemento adicional para los visitantes que se alojan en la zona.

El Consistorio relaciona especialmente esta demanda con la temporada de otoño e invierno, periodo en el que los establecimientos turísticos buscan mantener sus niveles de ocupación.

El entorno de El Reducto concentra una parte destacada de la oferta alojativa de la capital de Lanzarote. Por este motivo, tanto representantes de establecimientos hoteleros como touroperadores han mostrado, según la información municipal, su respaldo a que la playa disponga nuevamente de este tipo de servicios.

El Reducto cuenta además con Bandera Azul, un reconocimiento vinculado al cumplimiento de determinados criterios relacionados con la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los servicios de las playas.

También para los pasajeros de cruceros

El servicio se pone en marcha coincidiendo con el inicio de una nueva temporada de cruceros en Arrecife. La llegada de estos visitantes constituye otro de los argumentos utilizados por el Ayuntamiento para destacar la utilidad de las hamacas y sombrillas en esta zona de la ciudad.

Los pasajeros de los cruceros que hacen escala en Lanzarote pueden desplazarse durante su estancia hasta El Reducto para disfrutar de la playa y del baño. El Consistorio considera que esta actividad puede repercutir también en los negocios de hostelería situados junto al paseo peatonal de la avenida Fred Olsen.

La previsión de actividad portuaria para los próximos meses refuerza este contexto. Según los datos citados por el Ayuntamiento y procedentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Arrecife tiene previstas 100 escalas de cruceros antes de que termine 2026.

Un servicio autorizado por Costas

La recuperación de este equipamiento ha requerido previamente la correspondiente autorización de Costas, requisito que permitió al Ayuntamiento de Arrecife iniciar posteriormente el procedimiento de contratación.

La empresa que ha resultado adjudicataria será la encargada de prestar el servicio durante los próximos años, con un periodo de gestión que finalizará el 31 de diciembre de 2029.

La actuación se integra así en la oferta de servicios de El Reducto, una playa situada en pleno entorno urbano de Arrecife y próxima a una zona con hoteles, establecimientos de restauración y otros negocios vinculados a la actividad turística.