El Cabildo de Lanzarote destina un millón de euros a las entidades del sector agropecuario: cómo solicitar la ayuda

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado una convocatoria de subvenciones de un millón de euros destinada a las entidades asociativas que representan al sector agropecuario de la isla y La Graciosa. Las ayudas correspondientes a 2026 permitirán financiar tanto los gastos habituales de funcionamiento de estas organizaciones como proyectos relacionados con la actividad agrícola y ganadera.

El acuerdo fue adoptado por el Consejo de Gobierno del Cabildo y se tramitará mediante el régimen de concurrencia no competitiva, de acuerdo con las nuevas bases reguladoras aprobadas definitivamente el pasado mes de agosto.

Estas bases introducen cambios respecto al sistema anterior, especialmente en aspectos como la financiación, la forma de efectuar los pagos, los gastos que pueden recibir apoyo económico y el tipo de entidades que pueden optar a las subvenciones.

El presidente del Cabildo y consejero de Agricultura y Ganadería, Oswaldo Betancort, ha defendido que la nueva convocatoria pretende trasladar esas modificaciones a recursos económicos concretos para las organizaciones del sector. Según ha señalado, el objetivo es contribuir a sufragar costes derivados de su actividad y respaldar iniciativas con incidencia en la agricultura y la ganadería de Lanzarote y La Graciosa.

Dos líneas de ayudas para asociaciones y cooperativas

La convocatoria se estructura en dos líneas diferenciadas. La primera de ellas, la Línea A, está orientada a cubrir gastos de funcionamiento y permitirá financiar hasta el 100% del coste de la actividad.

Entre los gastos que podrán incluirse figuran los alquileres, suministros, servicios de asesoría, mantenimiento de espacios, desplazamientos, combustible y gastos de personal. Con carácter general, cada entidad podrá recibir hasta 80.000 euros, mientras que el límite será de 100.000 euros en el caso de los consejos reguladores de productos agropecuarios.

La Línea B está dirigida, en cambio, a proyectos impulsados por el tejido asociativo y cooperativo. En este caso, las subvenciones tendrán una cuantía de entre 10.000 y 28.000 euros y podrán cubrir hasta el 90 % del coste de las actuaciones.

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Además, esta segunda línea contempla posibles incrementos de 3.000 euros cuando los proyectos estén relacionados con determinadas áreas consideradas de interés para el sector. Entre ellas se encuentran la formación, la investigación, la conservación de variedades locales y razas autóctonas, la comercialización conjunta, la producción ecológica y la incorporación de jóvenes a la actividad.

Quién puede solicitar las subvenciones

El programa está abierto a un amplio abanico de organizaciones vinculadas con la agricultura y la ganadería. Entre los posibles beneficiarios se encuentran las asociaciones agrícolas y ganaderas, cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación, federaciones de asociaciones y comunidades de regantes.

También podrán optar a estas ayudas las agrupaciones de defensa sanitaria y vegetal, las organizaciones de productores y los consejos reguladores, entre otras entidades representativas del ámbito agropecuario.

El plazo será de 15 días hábiles

La convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP). A partir de esa publicación comenzará a contar un periodo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes.

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Las entidades interesadas tendrán que realizar los trámites por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Cabildo de Lanzarote.