Fiestas de Los Dolores 2026, patrona de Lanzarote: pregón de los sanitarios y conciertos de Malú y Edwin Rivera

Tinajo ya tiene todo preparado para celebrar las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Los Dolores 2026, una de las principales citas religiosas y populares del calendario de Lanzarote. El programa se extenderá hasta el 20 de septiembre, cuando finalizarán los actos religiosos, y combinará tradición, actividades infantiles, artesanía, folclore, misas y procesión y música.

La programación fue presentada este lunes en el entorno de la Ermita de Los Dolores, en Mancha Blanca, con la presencia del alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y diferentes representantes del Cabildo de Lanzarote. Entre ellos estuvieron su presidente, Oswaldo Betancort; la vicepresidenta y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar; el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, y el párroco de Tinajo, Francisco José García.

También acudieron concejales del Ayuntamiento de Tinajo y consejeros del Cabildo, entre ellos Nori Machín, Aroa Revelo y Ángel Vázquez.

Durante la presentación se puso de relieve el carácter insular de las fiestas, que cada mes de septiembre convierten a Mancha Blanca en uno de los principales puntos de encuentro de Lanzarote.

El alcalde de Tinajo invitó a participar en una celebración que, según destacó, pertenece al conjunto de la isla. Entre los cambios introducidos este año figura el adelanto de una hora de la tradicional romería, una modificación planteada a propuesta del párroco del municipio.

Los trabajadores del Servicio Canario de la Salud serán los pregoneros

Uno de los primeros actos destacados llegará este miércoles 9 de septiembre, cuando tendrá lugar el pregón de las fiestas.

La particularidad de esta edición es que, por primera vez, el reconocimiento como pregoneros recae en los trabajadores del Servicio Canario de la Salud de Lanzarote. La intervención estará representada por la doctora María Teresa Godoy Suárez, que será la encargada de ofrecer el pregón en nombre del colectivo.

El acto comenzará a las 20:00 horas y estará seguido por la actuación del grupo Calicanto. A las 21:30 horas llegará el concierto del Grupo Bohemia.

La elección de los profesionales sanitarios como pregoneros introduce este año un componente de reconocimiento a un colectivo vinculado a la atención de la población de Lanzarote.

María Jesús Tovar, Jesús Machín, Oswaldo Betancort, Francisco José García y Jesús Machín Tavío, este lunes, en la presentación de las Fiestas de Los Dolores 2026, en Mancha Blanca / La Provincia

Programa de las Fiestas de Los Dolores: actividades desde el 7 de septiembre

Las actividades ya comenzaron con la programación previa a los principales actos. Este lunes 7 de septiembre, Tinajo contará con una actividad de tiro con arco infantil y un taller de macramé en el Centro Sociocultural de Mancha Blanca.

El martes 8 de septiembre será el turno del Taller de Empleíta y de los hinchables dirigidos a los más pequeños.

El miércoles 9 se sumarán una gymkana infantil y otro taller de Empleíta. Ese mismo día, la feria de atracciones abrirá entre las 18:30 y las 20:45 horas dentro de una jornada inclusiva dirigida especialmente a niños y jóvenes con trastorno del espectro autista.

La iniciativa busca adaptar durante ese periodo el espacio de atracciones para facilitar la participación de este colectivo.

La Feria de Artesanía alcanza su 36ª edición

El jueves 10 de septiembre, uno de los principales focos de atención será la 36ª edición de la Feria de Artesanía, cuya inauguración está prevista para las 17:30 horas.

La jornada también contará con actividades dirigidas a los menores, incluyendo el denominado día del niño en las atracciones, con precios populares.

El programa incorpora además diferentes talleres y una actividad de zumba.

La música tendrá igualmente un espacio destacado ese jueves con el concierto inaugural del órgano del Santuario de la Ermita de Los Dolores, previsto para las 20:00 horas.

Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas

El viernes 11 de septiembre llegará otra de las citas culturales destacadas: el Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas.

La propuesta reunirá en Mancha Blanca a agrupaciones y artistas procedentes de diferentes islas del Archipiélago. Desde La Palma llegará la Agrupación Folklórica Aduares, mientras que Aaron Morales representará a La Gomera.

Desde Tenerife participará Chago Melián y Lanzarote estará representada por la Agrupación Folklórica Guapanay, de Teguise, además del dúo Guardilama.

La Graciosa estará presente a través de María Félix, mientras que desde Fuerteventura llegará la Agrupación Folklórica La Oliva. Gran Canaria aportará a Los Cebolleros y desde El Hierro se desplazará la Agrupación Sabinosa.

El encuentro estará presentado por Alexis Hernández.

La cita se incorpora al programa como uno de los espacios destinados a poner en común diferentes expresiones de la música y la cultura tradicional de Canarias.

La romería y el Baile del Romero, protagonistas del sábado

El sábado 12 de septiembre será una de las jornadas centrales de las Fiestas de Los Dolores, con la celebración de las ofrendas a Nuestra Señora de Los Dolores.

La jornada continuará con el Baile del Romero, que contará con la participación de varias parrandas. En el escenario estarán Pal Porrón, Tinasoria, Son del Norte y La Polvajera, además de Pa’Lante, procedente de Gran Canaria.

La romería ha sido uno de los aspectos destacados durante la presentación de las fiestas. El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, hizo un llamamiento a disfrutar de la jornada con civismo y respeto, además de poner el acento en el cuidado de las formas y de la vestimenta tradicional.

La organización pretende que este acto vuelva a convertirse en una muestra de la identidad cultural de Lanzarote y de las tradiciones vinculadas a la celebración de Los Dolores.

Eucaristías, concierto de La Trova y actividades infantiles

El domingo 13 de septiembre tendrá un marcado carácter religioso, con eucaristías programadas a las 09:00 y a las 12:00 horas.

La música regresará por la tarde. A las 18:00 horas actuará el grupo La Trova, al que seguirá el playback infantil.

El programa mantiene así una combinación de actos religiosos y propuestas destinadas al público familiar, una estructura que se repite a lo largo de las diferentes jornadas de las fiestas.

Merengazo Joven con Edwin Rivera y varias formaciones

El lunes 14 de septiembre estará dedicado especialmente a la música con la celebración, a partir de las 20:00 horas, del Merengazo Joven.

La programación incluye la actuación de Edwin Rivera junto a la Orquesta La Sabrosa, además de las actuaciones de Lauta, Grupo Bomba, Banda Nueva y Mambo Latino.

La jornada concluirá con la sesión del DJ Ángel Pérez, prolongando la programación musical hasta el final de la noche.

Este será uno de los últimos grandes eventos musicales antes de la jornada principal del martes, cuando se concentrarán los principales actos religiosos y el concierto de clausura.

El Día de Los Dolores tendrá misa solemne y concierto de Malú

El martes 15 de septiembre llegará el Día de Nuestra Señora de Los Dolores, patrona de Lanzarote.

La jornada comenzará con el repique de campanas a las 07:00 horas. A las 11:00 horas tendrá lugar la eucaristía solemne en la explanada, uno de los actos religiosos centrales de las fiestas.

La ceremonia estará presidida por el obispo de Canarias, monseñor José Mazuelos Pérez, junto al obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, y contará con la participación de sacerdotes de Lanzarote.

El acto religioso tendrá además una dimensión institucional y de encuentro para los fieles que acudan hasta Mancha Blanca durante la jornada principal.

La música será protagonista por la noche. A las 21:00 horas está previsto el gran concierto de las fiestas, con la actuación de Malú.

El programa concluirá a las 23:30 horas con un espectáculo de fuegos artificiales, que pondrá el punto final a las Fiestas de Los Dolores 2026.

El Cabildo destaca el carácter insular de la celebración

Durante la presentación, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, animó a la ciudadanía a participar en las actividades previstas y subrayó la necesidad de mantener durante la romería el respeto por las tradiciones.

Por su parte, la vicepresidenta del Cabildo y responsable de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, describió Los Dolores como una de las semanas señaladas del calendario insular y destacó que miles de peregrinos se desplazan hasta Mancha Blanca durante estas fechas.

Tovar también señaló el respaldo del área que dirige, a través de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN), a la organización de estas fiestas de carácter insular.

El consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, puso el foco en la necesidad de conservar la identidad, la cultura y las tradiciones de Lanzarote. En este sentido, destacó especialmente el componente de devoción y tradición que mantiene la romería de Los Dolores.

Una programación que combina tradición, cultura y música

El Ayuntamiento de Tinajo ha diseñado un programa que abarca diferentes públicos y formatos. Las actividades infantiles tienen presencia desde los primeros días, mientras que la Feria de Artesanía y el encuentro folclórico aportan un componente cultural.

Los actos religiosos ocupan también un lugar central, especialmente durante el fin de semana y en la jornada del 15 de septiembre, mientras que las actuaciones musicales completan un calendario que incluye desde agrupaciones de música tradicional hasta artistas y formaciones de diferentes estilos.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y el concejal de Festejos, Jonathan Pérez Olivero, han extendido la invitación a los vecinos de Lanzarote y a personas procedentes de otras islas y puntos del país para participar en las celebraciones.

Ambos han destacado la intención de que las fiestas transcurran con normalidad y que la romería constituya una jornada de convivencia en torno a la patrona de Lanzarote.