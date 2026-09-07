La Policía Local de Arrecife coordina con los centros educativos la prevención de riesgos entre menores

La Policía Local de Arrecife ha mantenido una reunión de coordinación con las direcciones de los centros educativos del municipio para preparar el trabajo preventivo que se desarrollará durante el curso 2026/2027. El encuentro ha servido para establecer las principales líneas de actuación de la Unidad de Menores y Familia (UMEF), en la que están integrados los Agentes Tutores de la Policía Local.

La reunión se celebró recientemente en las instalaciones municipales situadas en Argana Alta y contó con la participación de los directores y directoras de los centros educativos de la capital de Lanzarote, además de los agentes encargados de esta labor policial especializada.

El objetivo es reforzar durante el nuevo curso la prevención de situaciones de riesgo que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes, así como mejorar la coordinación entre los centros educativos y los servicios municipales encargados de la protección de los menores.

El Ayuntamiento de Arrecife destaca que la ciudad fue pionera durante el actual mandato en la provincia de Las Palmas en el despliegue de una unidad de estas características dentro de su Policía Local, con la incorporación de los Agentes Tutores. Su función se centra especialmente en una intervención cercana y preventiva, tratando de detectar posibles problemas antes de que puedan agravarse.

Los Agentes Tutores refuerzan la protección de los menores

La Unidad de Menores y Familia trabaja directamente con las comunidades educativas, manteniendo una relación de colaboración con los equipos directivos, el alumnado y las familias.

Esta forma de intervención busca facilitar una detección temprana de posibles situaciones de vulnerabilidad y contribuir a mejorar la convivencia en los espacios relacionados con la infancia y la adolescencia. El trabajo no se limita exclusivamente al interior o los alrededores de los centros escolares, sino que también contempla otros lugares en los que existe una presencia habitual de menores.

Entre ellos se encuentran las instalaciones deportivas y determinados eventos, donde los agentes desarrollan labores preventivas vinculadas a la convivencia y a la identificación temprana de posibles situaciones de riesgo.

Reunión entre la Policía Local de Arrecife y directivos de los colegios de la capital de Lanzarote / La Provincia

La Policía Local pretende así mantener una presencia próxima a los menores y a las comunidades educativas, dentro de un modelo que pone el acento en la prevención y en la coordinación antes que en la intervención cuando el problema ya se ha producido.

Coordinación con Educación del Gobierno de Canarias

La puesta en marcha y extensión de este modelo también se enmarca en el trabajo realizado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que tiene entre sus objetivos para el nuevo curso reforzar la protección del alumnado y favorecer una mejor convivencia en los centros educativos del Archipiélago.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, que tiene entre sus responsabilidades la Policía Local, participó durante el pasado curso en jornadas técnicas organizadas por la Consejería de Educación. En ellas colaboró con el equipo directivo del área autonómica en el impulso de los Agentes Tutores en las policías locales de otros municipios de Canarias.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la experiencia desarrollada en Arrecife ha servido como referencia dentro de este proceso de implantación del modelo en otros municipios del Archipiélago.

Para el curso 2026/2027, que comienza esta semana, la Policía Local continuará desarrollando actuaciones preventivas destinadas a incrementar la protección del alumnado y la seguridad en los entornos escolares de Arrecife.

Un modelo basado en la prevención y la colaboración

La labor de los Agentes Tutores se plantea desde una perspectiva de proximidad y prevención, con la colaboración de diferentes actores que intervienen en la protección de los menores.

La coordinación con las direcciones de los centros permite que la Policía Local conozca las necesidades que pueden surgir durante el curso y pueda establecer un calendario de trabajo adaptado a la realidad de las comunidades educativas.

Este sistema también pretende facilitar la comunicación entre familias, centros educativos, servicios municipales y cuerpos de seguridad, especialmente cuando sea necesario prestar atención a situaciones que puedan afectar al bienestar o a la convivencia de los menores.

Durante la reunión mantenida para preparar el nuevo curso, los equipos directivos trasladaron, según el Ayuntamiento, una valoración positiva de los resultados obtenidos por esta unidad desde su implantación.