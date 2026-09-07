Pueblo Maho cumple diez años de defensa del patrimonio de Lanzarote con una gala en Arrecife

La Asociación Cultural Pueblo Maho ha conmemorado su décimo aniversario con una gala celebrada este viernes en el Centro Cívico de Arrecife, un encuentro que sirvió también para entregar los Premios Pueblo Maho 2026. La cita combinó música, tradición y reconocimiento a personas y colectivos que, desde distintos ámbitos, contribuyen a mantener viva la cultura y el patrimonio de Lanzarote y del conjunto de Canarias.

La celebración puso el foco en los diez años de trayectoria de esta entidad, que desarrolla su actividad en torno a la defensa, divulgación y custodia de la herencia cultural, histórica y natural de las islas. La gala contó con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por Abigail González, y con la asistencia de los concejales Maciot Cabrera y Maite Corujo.

Cabrera intervino en representación del Ayuntamiento capitalino y destacó el trabajo realizado por la asociación durante esta primera década. En su intervención puso de relieve la importancia de conservar el patrimonio y, especialmente, de conseguir que las nuevas generaciones conozcan el pasado de la isla y lo entiendan como una parte de su propia identidad.

Décimo aniversario de la Asociación Cultural Pueblo Maho en Lanzarote / La Provincia

El concejal resumió el recorrido de Pueblo Maho aludiendo a los años de actividades y participación ciudadana que hay detrás de la asociación. Según señaló, el propósito que ha guiado esta labor es ayudar a la sociedad a conocer mejor sus orígenes y comprender quiénes son y de dónde vienen.

La divulgación de la historia llega también a los centros educativos

Uno de los aspectos destacados durante el aniversario fue el trabajo de divulgación de la historia aborigen de Lanzarote desarrollado por Pueblo Maho. La asociación ha trasladado parte de esta labor a los centros educativos, con el objetivo de acercar a los estudiantes el conocimiento sobre el pasado de la isla.

Para Maciot Cabrera, esta tarea tiene una importancia especial porque permite que niños y jóvenes comprendan que la historia de Lanzarote no es algo ajeno o distante, sino que forma parte de su propia memoria colectiva.

El edil defendió además que la protección del patrimonio no depende únicamente de su conservación física. También resulta necesario generar interés, curiosidad y conocimiento entre la ciudadanía, especialmente entre quienes tendrán la responsabilidad de transmitir ese legado en el futuro.

Durante el acto, Cabrera resumió esta idea con una afirmación sobre el vínculo entre patrimonio e identidad: una ciudad que deja perder sus bienes culturales corre también el riesgo de perder parte de aquello que la define.

Una gala dedicada a la memoria y las tradiciones canarias

La celebración del décimo aniversario no se limitó a la entrega de premios. La organización planteó el evento como un recorrido artístico por la memoria, la identidad y las tradiciones de Lanzarote y Canarias.

La propuesta estuvo dirigida artísticamente por Ubay T. Alemán, quien articuló las diferentes actuaciones y reconocimientos dentro de un relato común. La intención fue acercar al público al patrimonio desde una perspectiva contemporánea, sin desvincularlo de sus raíces y de su relación con el territorio.

La música ocupó un lugar destacado durante toda la noche. El grupo Ínsula fue el encargado de abrir la gala, mientras que posteriormente Vicky Rodríguez protagonizó una intervención relacionada con el relato del aniversario, en la que presentó ante el público los secretos de El Tesoro de la memoria.

También participaron Domingo 'El Colorao' y Ayla Rodríguez, en una velada en la que diferentes expresiones de la cultura tradicional canaria compartieron escenario con una puesta en escena contemporánea.

Entre las manifestaciones culturales representadas durante el acto estuvieron el juego del palo, el salto del pastor, el silbo, el bucio, las chácaras y las lapas. La presencia de estos elementos permitió poner de relieve la diversidad de prácticas y conocimientos que forman parte del patrimonio cultural de Canarias.

Pueblo Maho reconoce a tres referentes del patrimonio de Lanzarote

Uno de los momentos principales de la celebración fue la entrega de los Premios Pueblo Maho 2026, unos reconocimientos destinados a destacar diferentes formas de compromiso con la cultura, el patrimonio y la identidad de Lanzarote.

En esta edición fueron distinguidas tres candidaturas vinculadas a ámbitos diferentes: el emprendimiento y el sector primario, la conservación del patrimonio inmaterial y la investigación arqueológica.

El Premio Joven Emprendedor fue para las hermanas de la Quesería Rubicón, situada en Femés. El reconocimiento destaca su decisión de continuar con la actividad familiar y mantener su vinculación con la ganadería y la elaboración artesanal de queso.

Décimo aniversario de la Asociación Cultural Pueblo Maho en Lanzarote / La Provincia

Su trayectoria representa, según la asociación, el papel que las nuevas generaciones pueden desempeñar en la continuidad del sector primario de Lanzarote. También pone el acento en la presencia de las mujeres en el medio rural, tanto en la conservación de actividades tradicionales como en su adaptación a las nuevas circunstancias.

La ganadería y la producción artesanal forman parte de la cultura vinculada al ámbito rural de Lanzarote y de otras islas. En este sentido, la continuidad de estos oficios no solo tiene una dimensión económica, sino también cultural, al mantener conocimientos y prácticas transmitidos a lo largo del tiempo.

El segundo galardón, el Premio al Colectivo, correspondió a la Asociación Yo Silbo. La entidad fue reconocida por su labor de investigación, enseñanza y divulgación del silbo, así como por su contribución a conservar esta forma tradicional de comunicación.

El silbo constituye uno de los ejemplos más conocidos de patrimonio cultural inmaterial de Canarias. Su conservación requiere tanto investigación como aprendizaje y transmisión, aspectos en los que Pueblo Maho quiso poner el foco con este reconocimiento.

Además, la asociación premiada trabaja con una tradición que tiene capacidad para establecer vínculos culturales entre diferentes islas, reforzando la dimensión común del patrimonio canario.

Inés Dug, reconocida por su trayectoria arqueológica

El tercer reconocimiento de la noche fue el Premio Persona Relevante, que recayó en la arqueóloga Inés Dug por su trayectoria vinculada al estudio del pasado de Lanzarote.

La asociación destacó especialmente su condición de pionera en la investigación arqueológica de la isla y su participación en las primeras excavaciones sistemáticas realizadas en Zonzamas, uno de los enclaves fundamentales para el conocimiento de la historia aborigen de Lanzarote.

El galardón pretende poner en valor una trayectoria dedicada a investigar, documentar y contribuir a la protección de vestigios relacionados con la memoria ancestral de la isla. También supone un reconocimiento al papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo de la investigación arqueológica de Lanzarote.

Décimo aniversario de la Asociación Cultural Pueblo Maho en Lanzarote / La Provincia

Zonzamas ocupa un lugar destacado dentro del patrimonio arqueológico insular por su relación con la población aborigen de Lanzarote y por la información que las investigaciones arqueológicas han permitido obtener sobre el pasado de la isla.

Diez años de trabajo para mantener viva la memoria

El presidente de Pueblo Maho, Orlando Hernández, destacó durante la gala el significado de los premios y la importancia de reconocer a quienes trabajan por preservar el legado cultural desde diferentes ámbitos.

La asociación quiso situar en el centro del aniversario a quienes investigan, enseñan, mantienen oficios tradicionales o continúan desarrollando actividades relacionadas con el territorio. Desde esa perspectiva, los tres premios de 2026 representan perfiles diferentes, pero unidos por una misma idea: la conservación y transmisión del patrimonio depende también de las personas que lo estudian, practican y enseñan.

La celebración de los diez años de Pueblo Maho permitió así repasar una década de actividad y, al mismo tiempo, reivindicar la necesidad de seguir acercando la historia y las tradiciones de Lanzarote a la población.