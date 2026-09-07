Sanidad alquila una clínica privada en Costa Teguise para implantar un nuevo Centro de Atención Especializada
El Servicio Canario de la Salud arrendará un inmueble de 1.460 metros cuadrados en la Avenida Islas Canarias de la localidad turística para poner en marcha un centro ambulatorio
El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha autorizado la contratación directa del arrendamiento de un inmueble situado en la localidad turística de Costa Teguise, en Lanzarote, con el objetivo de implantar en sus instalaciones un Centro de Atención Especializada (CAE).
La medida aparece recogida en un anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS, publicado este lunes, 7 de septiembre, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en relación con la Orden número 579, de 14 de agosto de 2026. El inmueble se ubica en la Avenida Islas Canarias, número 5, escalera 1, planta 00, puertas 18-19, en el Centro Comercial Calipso Center, en Costa Teguise. El citado edificio es el centro sanitario privado Clínica Jordani.
El espacio objeto del arrendamiento cuenta con una superficie de 1.460 metros cuadrados y está identificado mediante la referencia catastral 7086001FT4078N0018AP.
Un recurso complementario al hospital
De acuerdo con la resolución, el inmueble será destinado a albergar un dispositivo asistencial configurado como recurso ambulatorio complementario al hospital.
La finalidad del futuro Centro de Atención Especializada es reforzar la prestación sanitaria en la isla y facilitar el acceso de la población a determinados servicios especializados. El documento señala como objetivos principales mejorar la accesibilidad, aumentar la capacidad resolutiva y favorecer una mayor eficiencia organizativa del sistema sanitario insular.
La creación de este tipo de recurso permitirá complementar la actividad hospitalaria mediante atención ambulatoria, aunque la resolución publicada no detalla qué especialidades o servicios concretos se instalarán en el nuevo centro.
El alquiler se realizará de forma directa
La autorización del arrendamiento se realiza mediante concertación directa, una fórmula cuya utilización queda justificada en la propia orden por las características de la necesidad que se pretende cubrir y por las condiciones existentes en el mercado inmobiliario.
Sanidad desconoce qué especialidades ofrecerá en el nuevo centro
Fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado que a partir de ahora "se empezará a hablar" y concretar los detalles de la nueva prestación.
De momento Sanidad desconoce "cuántas especialidades irán en el nuevo centro ni en qué momento comenzarán a funcionar".
Teguise celebra la autorización para instalar un Centro de Atención Especializada en Costa Teguise
El Ayuntamiento de Teguise ha valorado positivamente la decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de instalar un Centro de Atención Especializada (CAE) en Costa Teguise al considerar que responde a una de las necesidades sanitarias que el Consistorio venía trasladando durante los últimos meses.
La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha agradecido este lunes a Sanidad la atención prestada a las demandas planteadas desde el municipio y ha destacado la importancia de seguir avanzando en materia de bienestar y accesibilidad sanitaria.
Un recurso complementario al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa
El futuro CAE está planteado como un recurso ambulatorio complementario al Hospital Doctor José Molina Orosa, principal centro hospitalario de referencia de Lanzarote.
Su implantación pretende acercar determinados servicios de atención especializada a la población y contribuir a mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario insular. De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, entre los objetivos se encuentran reforzar la accesibilidad, aumentar la capacidad resolutiva y mejorar la eficiencia organizativa de la atención sanitaria.
La actuación adquiere especial relevancia para un municipio que cuenta con diferentes núcleos de población y una extensión territorial considerable, la mayor de Lanzarote. La alcaldesa ha señalado precisamente el crecimiento de las necesidades del municipio como uno de los motivos por los que considera necesario continuar reforzando las infraestructuras y los servicios sanitarios.
Teguise reclama más recursos sanitarios
La alcaldesa Olivia Duque ha mantenido durante este periodo diferentes reuniones y encuentros de trabajo con responsables de la Consejería de Sanidad. Estos contactos han servido para trasladar las necesidades detectadas desde el municipio y realizar un seguimiento de las demandas planteadas.
Duque ha valorado los avances conseguidos, pero ha señalado que el Ayuntamiento espera que el Gobierno de Canarias continúe atendiendo las necesidades sanitarias de los vecinos de Teguise.
La petición municipal no se limita a la construcción o puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones. La alcaldesa ha reclamado también un refuerzo de los servicios, recursos y atención sanitaria que se prestan en los distintos núcleos del municipio.
El planteamiento responde a la realidad territorial de Teguise, que no concentra toda su población en un único núcleo, sino que cuenta con diferentes localidades y zonas residenciales. Esta distribución hace especialmente relevante la accesibilidad a los servicios públicos, entre ellos los sanitarios.
Ampliación del consultorio de Costa Teguise
La autorización del inmueble para el futuro CAE se suma a otras actuaciones sanitarias previstas o ejecutadas recientemente en el municipio.
Entre ellas figura la ampliación del consultorio de Costa Teguise, cuya adjudicación asciende a 2,6 millones de euros. El proyecto contempla la creación de una unidad asistencial completa y supone otra de las actuaciones destinadas a reforzar la atención sanitaria en esta localidad.
Costa Teguise es uno de los principales núcleos turísticos y residenciales de Teguise, por lo que el refuerzo de sus instalaciones sanitarias constituye una de las demandas que el Ayuntamiento ha trasladado a la Administración autonómica.
A esta intervención se añade la reapertura del Consultorio de Tahíche, después de una inversión cercana a los 500.000 euros destinada a introducir mejoras relacionadas con la accesibilidad y la eficiencia.
El conjunto de actuaciones configura un escenario de ampliación y mejora de los recursos sanitarios disponibles en diferentes puntos del municipio.
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