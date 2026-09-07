Sanidad alquila un local privado en Costa Teguise para implantar un nuevo Centro de Atención Especializada
El Servicio Canario de la Salud arrendará un inmueble de 1.460 metros cuadrados en la Avenida Islas Canarias de la localidad turística para poner en marcha un centro ambulatorio
El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha autorizado la contratación directa del arrendamiento de un inmueble situado en la localidad turística de Costa Teguise, en Lanzarote, con el objetivo de implantar en sus instalaciones un Centro de Atención Especializada (CAE).
La medida aparece recogida en un anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS, publicado este lunes, 7 de septiembre, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en relación con la Orden número 579, de 14 de agosto de 2026. El inmueble se encuentra en la Avenida Islas Canarias, número 5, escalera 1, planta 00, puertas 18-19, en el Centro Comercial Calipso Center, en Costa Teguise. En el citado centro comercial se ubica el centro privado Clínica Jordani.
El espacio objeto del arrendamiento cuenta con una superficie de 1.460 metros cuadrados y está identificado mediante la referencia catastral 7086001FT4078N0018AP.
Un recurso complementario al hospital
De acuerdo con la resolución, el inmueble será destinado a albergar un dispositivo asistencial configurado como recurso ambulatorio complementario al hospital.
La finalidad del futuro Centro de Atención Especializada es reforzar la prestación sanitaria en la isla y facilitar el acceso de la población a determinados servicios especializados. El documento señala como objetivos principales mejorar la accesibilidad, aumentar la capacidad resolutiva y favorecer una mayor eficiencia organizativa del sistema sanitario insular.
La creación de este tipo de recurso permitirá complementar la actividad hospitalaria mediante atención ambulatoria, aunque la resolución publicada no detalla qué especialidades o servicios concretos se instalarán en el nuevo centro.
El alquiler se realizará de forma directa
La autorización del arrendamiento se realiza mediante concertación directa, una fórmula cuya utilización queda justificada en la propia orden por las características de la necesidad que se pretende cubrir y por las condiciones existentes en el mercado inmobiliario.
Habrá ampliación.
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