Yaiza encara el día de Los Remedios mañana martes tras un intenso fin de semana de fiestas

El pueblo de Yaiza encara la recta final de sus fiestas en honor a la Virgen de Los Remedios después de un fin de semana marcado por las actividades culturales, musicales y de ocio. Vecinos, vecinas y visitantes participaron durante tres jornadas en un programa que combinó deporte, juegos, humor, conciertos y verbenas.

El calendario festivo tendrá este martes 8 de septiembre uno de sus momentos principales con la celebración del Día Grande de Los Remedios. La jornada contempla la tradicional función religiosa y posterior procesión, prevista para las 19:00 horas, antes de dar paso al concierto de Efecto Pasillo.

Concierto de Los Coquillos en Yaiza el pasado fin de semana. / La Provincia

La programación pone así el broche a varias semanas de celebraciones en el municipio sureño, con una jornada que concentra algunos de los actos más destacados de las fiestas patronales.

Homenaje a Fran Umpiérrez ‘Potala’

Uno de los momentos más emotivos del último fin de semana tuvo lugar el viernes, cuando Yaiza rindió homenaje a Fran Umpiérrez, conocido como ‘Potala’, vecino del municipio fallecido en enero de 2020.

El acto tuvo lugar en la plaza después de la actuación de la Agrupación Vocal de Yaiza en la Casa de la Cultura. El Ayuntamiento y la comisión de fiestas prepararon un vídeo dedicado a recordar la figura de Umpiérrez y su relación con diferentes colectivos del municipio.

El audiovisual puso el acento en su carácter alegre, solidario y comprometido con Yaiza, así como en la huella que dejó entre quienes compartieron con él distintas actividades y espacios de la vida social del municipio.

Concierto de Salvapantallas, el pasado fin de semana en Yaiza / La Provincia

El recuerdo también estuvo vinculado al mundo del Carnaval y al Unión Sur Yaiza, además de a otros colectivos culturales y festivos en los que, según se destacó durante el homenaje, su presencia era habitual.

Durante el acto, María Ángeles Cedrés, madre de Fran Umpiérrez, recibió un ramo de flores de manos del alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y del concejal de Festejos, Daniel Medina, como representación del Ayuntamiento.

Música y actividades durante tres jornadas

La programación del fin de semana continuó con diferentes propuestas destinadas tanto a residentes como a quienes se acercaron hasta Yaiza para disfrutar de las fiestas.

La música tuvo un protagonismo especial en la fiesta de la cerveza, celebrada el domingo y encargada de cerrar el programa de actividades del fin de semana. Los conciertos de Los Coquillos y Salvapantallas concentraron buena parte de la atención del público y llevaron a numerosos asistentes hasta la plaza.

El encuentro puso el punto final a tres días de actividad en los que las celebraciones patronales combinaron propuestas de distintos ámbitos. El programa incluyó juegos, actividades deportivas, espectáculos de humor, conciertos y verbenas, con una participación que se mantuvo durante todo el fin de semana.

La fiesta de la cerveza se desarrolló además después de dos jornadas especialmente intensas, aunque el calor no impidió que los asistentes continuaran participando en las actividades y actuaciones musicales programadas.

Procesión y concierto de Efecto Pasillo este martes

Con el fin de semana ya concluido, la atención se centra ahora en el Día Grande de las fiestas de Los Remedios, que tendrá lugar este martes, 8 de septiembre.

El programa establece a las 19:00 horas el comienzo de la función religiosa, seguida de la procesión en honor a la Virgen de Los Remedios. Tras los actos de carácter religioso, la música tomará el relevo con la actuación de Efecto Pasillo.