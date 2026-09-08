El Cabildo de Lanzarote adquiere una vivienda en La Vegueta para crear un centro de día para mayores dependientes

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha adquirido un inmueble en La Vegueta, en el municipio de Tinajo, por 1,2 millones de euros con el objetivo de convertirlo en un nuevo centro sociosanitario de estancia diurna para personas mayores en situación de dependencia. La instalación permitirá ampliar la red pública de atención y contará con al menos 20 plazas, aunque la previsión sitúa su capacidad entre 20 y 30 usuarios.

La operación se enmarca en la estrategia de la Corporación insular para ampliar y redistribuir territorialmente los recursos destinados a la atención de las personas dependientes. La intención es que los servicios estén más próximos a los lugares de residencia de los usuarios y que las personas mayores puedan mantener, siempre que sea posible, sus vínculos familiares, sociales y comunitarios.

La adquisición ha sido financiada con fondos europeos Next Generation EU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, visitó recientemente el inmueble acompañado por la vicepresidenta y consejera de la Unidad de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar; el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, y el alcalde de Tinajo, Jesús Machín.

Un nuevo recurso público para personas mayores dependientes

El futuro centro de día de La Vegueta estará dirigido a personas mayores en situación de dependencia que necesiten atención y apoyo especializado durante parte de la jornada, pero que puedan mantener su residencia y su vida cotidiana en su entorno habitual.

La creación de este recurso busca dar respuesta tanto a las necesidades de las propias personas usuarias como a las de sus familias y cuidadores. La atención diurna puede permitir que una persona dependiente reciba durante el día servicios especializados y, al mismo tiempo, continúe vinculada a su domicilio, su municipio y sus relaciones familiares.

La actuación contempla la creación de un mínimo de 20 plazas públicas. La previsión comunicada por el Cabildo sitúa la capacidad del futuro centro entre 20 y 30 plazas.

Con esta actuación, la institución insular pretende avanzar en una distribución más equilibrada de los servicios de dependencia en Lanzarote. El objetivo declarado es evitar que la oferta se concentre exclusivamente en determinados puntos de la isla y acercar los recursos a los municipios donde viven las personas que necesitan estos apoyos.

Un inmueble de más de 450 metros cuadrados

Una de las particularidades de la adquisición es que no se trata de una construcción de nueva planta. El Cabildo ha comprado una edificación tradicional situada sobre una parcela de 2.826 metros cuadrados, con más de 450 metros cuadrados construidos.

El edificio se distribuye en una única planta y cuenta con amplias zonas exteriores. Según la información facilitada por la Corporación insular, la vivienda ha sido sometida previamente a una reforma integral y presenta un buen estado de conservación.

María Jesús Tovar, Jesus Machín, Oswaldo Betancort y Marci Acuña, ayer, en la vivienda de la Vegueta que se convertirá en un centro de día para personas mayores dependientes / La Provincia

Estas características han sido uno de los elementos valorados para elegir el inmueble como ubicación del futuro centro de día. La distribución en una sola planta, la amplitud de las estancias y los espacios exteriores ofrecen unas condiciones que, según el Cabildo, facilitan su adaptación a un recurso destinado a personas mayores.

La existencia de espacios al aire libre constituye además uno de los elementos que la institución considera adecuados para configurar un centro de estancia diurna integrado en el entorno.

El inmueble se encuentra en La Vegueta, una localidad perteneciente al municipio de Tinajo, por lo que la puesta en funcionamiento del recurso permitirá incorporar al municipio a la red de servicios públicos destinados a la atención de la dependencia.

La inversión asciende a 1,2 millones de euros

La adquisición ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros. Los fondos proceden del programa europeo Next Generation EU mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Esta financiación se integra en el proceso de transformación y refuerzo de los servicios públicos de atención a la dependencia que el Cabildo está desarrollando en la isla.

Durante la visita al inmueble, Oswaldo Betancort defendió que la política de cuidados debe situar a las personas en el centro de las decisiones y apostó por evitar que quienes necesitan más apoyos tengan que abandonar su municipio o alejarse de sus familiares.

El presidente insular vinculó la adquisición con un cambio en la forma de prestar los servicios públicos de cuidados. La intención, según explicó, es desarrollar recursos próximos y distribuidos por el territorio, de forma que la atención pueda prestarse en espacios cercanos al lugar donde viven las personas.

En este sentido, el Cabildo plantea la descentralización como uno de los ejes de su estrategia en materia sociosanitaria.

El objetivo es reducir la distancia entre los cuidados y las familias

La atención a las personas dependientes no afecta únicamente a quienes reciben directamente los servicios. También tiene una repercusión importante sobre las familias y las personas que asumen tareas de cuidado.

Por ello, el futuro centro de La Vegueta pretende ofrecer atención especializada durante el día, al tiempo que proporciona un apoyo a quienes acompañan o cuidan habitualmente de las personas mayores.

La filosofía planteada por el Cabildo parte de la idea de que la atención a la dependencia no debe desvincular a las personas de sus entornos cuando no sea necesario.

El recurso permitirá que los usuarios puedan seguir relacionados con sus familias y con su municipio, evitando que el acceso a determinados servicios implique necesariamente un traslado a otra localidad.

La vicepresidenta y consejera de la Unidad de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, ha situado la adquisición dentro de una planificación destinada a que las inversiones sociosanitarias tengan un efecto directo sobre la población.

Según ha señalado, la distribución territorial de los recursos es una de las prioridades de este proceso, junto con la creación de espacios más accesibles y adaptados a las necesidades de sus usuarios.

Tinajo incorporará un recurso público especializado

Para el Ayuntamiento de Tinajo, la llegada del futuro centro de día supone la incorporación de un nuevo servicio público relacionado con la atención a las personas mayores.

El alcalde, Jesús Machín, ha destacado la importancia de que los vecinos de mayor edad puedan recibir atención especializada sin tener que desvincularse de su entorno.

El regidor ha puesto el acento en los vínculos que las personas mayores mantienen con sus familias y con el municipio después de toda una vida desarrollada en el mismo territorio.

Desde esta perspectiva, disponer de un recurso de atención a la dependencia en Tinajo puede facilitar que las familias tengan un servicio más cercano para atender las necesidades de sus mayores.

El centro se integrará en la red pública sociosanitaria insular una vez se complete el proceso necesario para adaptar y poner en funcionamiento el inmueble.

El Cabildo prevé más inmuebles para ampliar la red sociosanitaria

La compra de La Vegueta no constituye, según el Cabildo, una actuación aislada. El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, ha explicado que la Corporación insular ha formalizado también la adquisición de otros cuatro inmuebles situados en diferentes municipios.

El objetivo conjunto de estas operaciones es generar alrededor de un centenar de nuevas plazas sociosanitarias.

La estrategia pretende diversificar la ubicación de los recursos para que la atención a las personas dependientes no se concentre en determinadas zonas de Lanzarote.

La Corporación plantea así una red formada por recursos de menor tamaño y más próximos a la población, frente a modelos en los que la atención se concentra en grandes instalaciones alejadas del entorno habitual de los usuarios.

Acuña ha defendido que estos nuevos espacios deben diseñarse teniendo en cuenta las necesidades de las personas y no únicamente las de las instituciones responsables de prestar los servicios.

Hacia un modelo de atención centrado en la persona

La actuación en La Vegueta se enmarca en el objetivo del Cabildo de avanzar hacia un modelo de Atención Integral Centrada en la Persona.

Este enfoque busca que los servicios de atención a la dependencia tengan en cuenta las circunstancias individuales de cada usuario. La finalidad es que la atención no se limite a cubrir necesidades asistenciales básicas, sino que también considere aspectos como la autonomía, las preferencias personales, la participación y el proyecto de vida.

En el caso de las personas mayores, este modelo pretende favorecer que puedan conservar el mayor grado posible de autonomía y continuar desarrollando su vida en su entorno habitual.

El planteamiento también contempla a las familias y a las personas cuidadoras, que forman una parte importante de la red de apoyo de quienes se encuentran en situación de dependencia.

Desde el Cabildo se plantea, por tanto, que las nuevas infraestructuras deben servir no solo para aumentar el número de plazas disponibles, sino también para modificar progresivamente la forma de prestar los cuidados.

La proximidad como eje de la nueva red de cuidados

La descentralización es uno de los conceptos centrales de la actuación anunciada. En la práctica, significa llevar los servicios sociosanitarios a diferentes municipios para reducir las distancias que deben recorrer las personas usuarias y sus familias.

El futuro centro de La Vegueta responde a este planteamiento al situarse en Tinajo y contar con una capacidad prevista de entre 20 y 30 plazas.

La elección de un inmueble de una sola planta y con espacios exteriores también se relaciona con la búsqueda de instalaciones que puedan adaptarse a las necesidades de las personas mayores dependientes.

El Cabildo considera que este tipo de recursos de proximidad pueden facilitar una atención más integrada en la comunidad y contribuir a que los usuarios mantengan sus relaciones sociales y familiares.

Esta orientación forma parte de una estrategia más amplia en la que la institución insular vincula dependencia, inclusión y accesibilidad.

Una red que busca crecer en distintos municipios de Lanzarote

La adquisición del inmueble de La Vegueta se suma al proceso de ampliación de plazas sociosanitarias que el Cabildo asegura estar desarrollando mediante la compra de otros cuatro edificios.

Según los datos proporcionados por la Corporación, el conjunto de estas operaciones permitirá generar aproximadamente 100 nuevas plazas sociosanitarias en diferentes puntos de la isla.

La finalidad es que los nuevos recursos tengan una implantación territorial más equilibrada y que las personas mayores puedan acceder a servicios especializados sin abandonar innecesariamente su entorno.

En el caso concreto de La Vegueta, el proyecto permitirá recuperar para un uso público vinculado a los cuidados un inmueble tradicional previamente reformado.

La inversión de 1,2 millones de euros, financiada con fondos europeos, supone el punto de partida para la creación de este nuevo recurso de atención diurna.

El proyecto todavía debe avanzar en las actuaciones necesarias para adaptar el inmueble a su futuro uso como centro sociosanitario y posibilitar su puesta en funcionamiento.

Un recurso pensado también para apoyar a los cuidadores

La atención diurna tiene además una dimensión relacionada con el apoyo a las familias. Las personas que cuidan de familiares dependientes pueden necesitar recursos que permitan compatibilizar esas tareas con otras responsabilidades personales, familiares o laborales.

El futuro centro de La Vegueta está planteado precisamente como un recurso que combine atención especializada a las personas mayores y apoyo a sus familias y cuidadores.

El objetivo es que las personas usuarias puedan recibir durante el día servicios adaptados a sus necesidades y regresar posteriormente a su entorno habitual.

Esta fórmula se integra en el modelo de cuidados defendido por el Cabildo, basado en mantener a la persona vinculada a su comunidad siempre que sus circunstancias lo permitan.

La actuación de La Vegueta representa, de este modo, tanto una ampliación cuantitativa de las plazas públicas como una apuesta por una determinada manera de organizar la atención a la dependencia.

El proyecto se integra en la estrategia sociosanitaria de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha situado la atención a la dependencia entre las áreas en las que pretende reforzar la red pública de servicios.

La compra del inmueble de La Vegueta permite avanzar en esa dirección mediante una instalación que tendrá carácter público y que estará destinada específicamente a personas mayores dependientes.

La actuación reúne varios de los objetivos señalados por la Corporación: aumentar las plazas disponibles, distribuir los recursos entre los municipios, acercar los cuidados a las familias y avanzar hacia una atención centrada en cada persona.

La previsión inicial es que el futuro centro disponga de un mínimo de 20 plazas y pueda alcanzar entre 20 y 30 usuarios.

Con la incorporación de este inmueble y de los otros cuatro edificios adquiridos por el Cabildo, la institución estima que la red podrá sumar cerca de un centenar de nuevas plazas sociosanitarias.