Yaiza cierra al baño una playa por vertidos de aguas residuales
La Corporación insta a los bañistas a respetar la bandera roja y hacer uso de otras playas
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El Ayuntamiento de Yaiza ordenó en la mañana de este martes el cierre temporal de la playa pequeña de Playa Blanca por vertidos de aguas residuales.
Por este motivo, el Consistorio solicita a los vecinos y visitantes que respeten la bandera roja y hagan uso de otras playas sureñas hasta que los resultados de las muestras de laboratorio de Salud Pública indiquen que el agua es apta para el baño.
La Institución comunicó al Consorcio del Agua de Lanzarote la avería detectada en la estación de bombeo próxima a la playa para que la entidad pública actúe y ponga fin a la incidencia.
La Administración avisará oportunamente cuando la playa esté nuevamente abierta al público.
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