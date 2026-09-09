Dos años tras la pista de la musaraña canaria en Lanzarote y el islote de Montaña Clara: una investigación analiza cómo proteger a este mamífero único

La musaraña canaria será la protagonista de la primera conferencia del nuevo curso del ciclo divulgativo Hablemos de la Biosfera, una iniciativa impulsada desde la Reserva de la Biosfera de Lanzarote para acercar a la ciudadanía el conocimiento científico relacionado con el territorio insular. La zoóloga Claudia Schuster será la encargada de presentar los resultados de un proyecto de investigación desarrollado durante los dos últimos años en Lanzarote y en el islote de Montaña Clara.

La charla, titulada “En la pista de la musaraña canaria: dos años de investigación en la Reserva de la Biosfera Lanzarote”, se celebrará el 22 de septiembre a las 19.30 horas en el Aula Magna de la UNED. La entrada será gratuita hasta completar el aforo y también existirá la posibilidad de seguir la conferencia por internet.

El encuentro permitirá conocer los principales pasos de un estudio centrado en una especie poco conocida fuera de los ámbitos especializados y que forma parte de la fauna autóctona del Archipiélago. Schuster explicará cómo se planteó la investigación, cuáles fueron las preguntas que orientaron el trabajo de campo y qué conclusiones se han obtenido después de dos años de observaciones.

Dos años de trabajo sobre la musaraña canaria

El proyecto de investigación ha contado con una subvención del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y ha sido desarrollado por el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, GREFA-Canarias.

Durante la conferencia, la zoóloga compartirá las experiencias acumuladas durante el estudio y expondrá los resultados obtenidos tanto en Lanzarote como en Montaña Clara, uno de los islotes que forman parte del Archipiélago Chinijo.

Ejemplar de musaraña canaria en el Archipiélago Chinijo. / La Provincia

El objetivo de la actividad divulgativa es trasladar al público cómo se desarrolla una investigación sobre fauna silvestre y, al mismo tiempo, poner el foco en la necesidad de conocer las especies para poder establecer medidas adecuadas de conservación.

La musaraña canaria es uno de los pequeños mamíferos propios de las islas y constituye una parte menos visible de la biodiversidad del Archipiélago. Su estudio permite ampliar el conocimiento disponible sobre la fauna insular y sobre las condiciones que necesita para mantenerse en el medio natural.

Una cita abierta al público

La conferencia está dirigida tanto a personas vinculadas al ámbito de la conservación de la biodiversidad como a cualquier ciudadano interesado en conocer mejor la fauna de Canarias.

La actividad tendrá lugar en el Aula Magna de la UNED, centro colaborador de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Quienes no puedan desplazarse hasta el lugar podrán seguir la sesión de manera telemática a través de la emisión habilitada por la organización.

Además, quienes quieran acercarse previamente a esta especie pueden consultar la conferencia que Claudia Schuster ofreció en abril de 2023 bajo el título La musaraña canaria: conocer para proteger, disponible a través de los canales de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.

La nueva charla pretende, de esta forma, dar continuidad a ese trabajo divulgativo y mostrar qué se ha aprendido durante los años transcurridos desde aquella primera aproximación.

Divulgación científica desde la Reserva de la Biosfera

El consejero del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa Samuel Martín ha señalado que el ciclo Hablemos de la Biosfera mantiene su apuesta por acercar la investigación científica a la población y por dar a conocer los trabajos relacionados con la conservación del patrimonio natural de la isla.

La iniciativa busca convertir los resultados de investigaciones y proyectos ambientales en contenidos accesibles para el público general. En este caso, la musaraña canaria sirve como punto de partida para explicar el valor de la investigación aplicada a la protección de la biodiversidad.

Claudia Schuster, una trayectoria ligada a la fauna de Lanzarote

La investigadora que protagonizará la conferencia cuenta con una amplia trayectoria vinculada al estudio y conservación de la fauna canaria. Claudia Schuster, nacida en Alemania en 1966, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna y está especializada en Zoología.

Su relación profesional con la musaraña canaria comenzó en 2001, cuando se trasladó a Lanzarote para trabajar en el Parque Nacional de Timanfaya realizando labores de seguimiento de fauna.

Desde entonces ha participado en distintos proyectos relacionados con la conservación de especies del Archipiélago. Entre 2020 y 2021 intervino en la elaboración del borrador del Plan de Conservación de la musaraña canaria para el Gobierno de Canarias.

Su experiencia también está vinculada al seguimiento de aves esteparias, con especial dedicación a la hubara canaria. En este ámbito ha participado en campañas destinadas a conocer la evolución de sus poblaciones y en la preparación del borrador de su Plan de Recuperación.

Actualmente, Schuster ejerce como coordinadora de GREFA-Canarias, desde donde desarrolla trabajos relacionados con la fauna autóctona y la conservación de sus hábitats.