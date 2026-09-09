Romería de Los Dolores 2026: todos los cortes de carreteras y horarios para el sábado 12 de septiembre en Lanzarote
El Cabildo de Lanzarote activa un dispositivo especial con cortes de tráfico en la red insular para garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que acudirán a Mancha Blanca
El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha preparado un dispositivo especial de regulación del tráfico con motivo de la celebración de la tradicional peregrinación y romería de Nuestra Señora de Los Dolores 2026, una de las principales citas religiosas y populares de la isla.
El operativo contempla cortes y restricciones en diferentes carreteras de la red insular para facilitar el desplazamiento a pie de los miles de personas que se dirigirán hasta Mancha Blanca, en Tinajo, con motivo de esta celebración.
Un dispositivo especial para proteger a los peregrinos
La medida tiene como principal objetivo reducir la circulación de vehículos en los principales itinerarios utilizados por los romeros y garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas durante la jornada.
El consejero de Obras Públicas del Cabildo y responsable de la red insular, Jacobo Medina, ha destacado la necesidad de dar prioridad a la seguridad vial durante el desarrollo de la festividad.
El dispositivo se desarrollará en coordinación con el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, dirigido por Francisco J. Aparicio. Ambas entidades colaborarán en la organización del operativo destinado a proteger a los participantes en la peregrinación.
Miles de personas se desplazarán hasta Mancha Blanca
La peregrinación tiene como destino la Ermita de Nuestra Señora de Los Dolores, en Mancha Blanca, donde cada año se concentra una importante afluencia de personas procedentes de distintos puntos de Lanzarote.
Ante este movimiento de peatones por las carreteras insulares, el Cabildo considera necesario establecer restricciones temporales al tráfico rodado en los principales accesos y vías de conexión.
La institución insular pide a los conductores que tengan en cuenta el dispositivo especial y que extremen la precaución durante la jornada, especialmente en las zonas donde coincidan vehículos y peregrinos.
El operativo pretende que el desplazamiento de los romeros pueda realizarse con mayores garantías de seguridad, reduciendo los riesgos asociados a la circulación de vehículos por las rutas de peregrinación.
Cortes de carreteras y horarios
Las carreteras que se cortarán en Lanzarote el sábado 12 de septiembre por la Romería de Los Dolores son los siguientes:
- LZ-20 (Arrecife - Tinajo): En sentido Arrecife, desde la rotonda de Mozaga hasta la rotonda del Monumento, desde las 00:00 horas hasta las 22:00 horas del sábado 12 de septiembre. El tráfico se desviará por el pueblo de Mozaga.
- LZ-30 (Teguise - Uga): Tramo Rotonda del Monumento - C/ Calderetas: Cierre total en ambos sentidos de 08:00 a 22:00 horas del 12 de septiembre.
- Tramo C/ Calderetas - Cruce de La Florida: Cierre total en ambos sentidos de 11:30 a 12:30 horas del 12 de septiembre, desviándose el tráfico por Montaña Blanca.
- LZ-46 (Tiagua - Mancha Blanca): Cierre total en ambos sentidos desde las 10:00 horas del sábado 12 de septiembre hasta las 06:00 horas del domingo 13 de septiembre.
- LZ-56 (Mancha Blanca - La Geria): Cierre total en ambos sentidos desde las 08:00 horas del 12 de septiembre hasta las 06:00 horas del 13 de septiembre. Esta vía será el único corredor autorizado de forma exclusiva para el paso del transporte colectivo público.
- LZ-58 (Masdache - La Vegueta): Cierre total en ambos sentidos a la altura de la zona del Peñón desde las 08:00 horas del 12 de septiembre hasta las 06:00 horas del 13 de septiembre.
- LZ-67 (La Santa - Yaiza): Cierre total en ambos sentidos entre la Ferretería de Tinajo y la calle Chimanfaya de 15:00 a 23:00 horas del sábado 12 de septiembre.
- LZ-409 (Mozaga - La Vegueta): Cierre total en ambos sentidos desde las 08:00 horas del 12 de septiembre hasta las 06:00 horas del 13 de septiembre.
- Fiestas de Los Dolores 2026, patrona de Lanzarote: pregón de los sanitarios y conciertos de Malú y Edwin Rivera
- El alcalde de Arrecife estudia acciones legales por comentarios vejatorios contra él y su mujer en una red social
- Multas de 8.000 euros por transporte irregular de viajeros en Lanzarote: teléfonos móviles y una terminal de pago levantaron las sospechas
- El Gobierno de Canarias pone fecha al inicio de las obras de rehabilitación de la casa modernista de Famara: todos los detalles
- Multitudinario apoyo a Ceuta desde Lanzarote con la petición de más medios para proteger la frontera
- Arrecife en Vivo reúne a seis bandas de Lanzarote el 5 de septiembre para reivindicar el talento musical de la isla
- Yaiza cierra al baño una playa por vertidos de aguas residuales
- Feria de Artesanía de Lanzarote 2026: fechas, horarios y actividades