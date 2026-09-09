Romería de Los Dolores 2026: todos los cortes de carreteras y horarios para el sábado 12 de septiembre en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha preparado un dispositivo especial de regulación del tráfico con motivo de la celebración de la tradicional peregrinación y romería de Nuestra Señora de Los Dolores 2026, una de las principales citas religiosas y populares de la isla.

El operativo contempla cortes y restricciones en diferentes carreteras de la red insular para facilitar el desplazamiento a pie de los miles de personas que se dirigirán hasta Mancha Blanca, en Tinajo, con motivo de esta celebración.

Un dispositivo especial para proteger a los peregrinos

La medida tiene como principal objetivo reducir la circulación de vehículos en los principales itinerarios utilizados por los romeros y garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas durante la jornada.

El consejero de Obras Públicas del Cabildo y responsable de la red insular, Jacobo Medina, ha destacado la necesidad de dar prioridad a la seguridad vial durante el desarrollo de la festividad.

El dispositivo se desarrollará en coordinación con el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, dirigido por Francisco J. Aparicio. Ambas entidades colaborarán en la organización del operativo destinado a proteger a los participantes en la peregrinación.

Miles de personas se desplazarán hasta Mancha Blanca

La peregrinación tiene como destino la Ermita de Nuestra Señora de Los Dolores, en Mancha Blanca, donde cada año se concentra una importante afluencia de personas procedentes de distintos puntos de Lanzarote.

Ante este movimiento de peatones por las carreteras insulares, el Cabildo considera necesario establecer restricciones temporales al tráfico rodado en los principales accesos y vías de conexión.

La institución insular pide a los conductores que tengan en cuenta el dispositivo especial y que extremen la precaución durante la jornada, especialmente en las zonas donde coincidan vehículos y peregrinos.

El operativo pretende que el desplazamiento de los romeros pueda realizarse con mayores garantías de seguridad, reduciendo los riesgos asociados a la circulación de vehículos por las rutas de peregrinación.

Cortes de carreteras y horarios

Las carreteras que se cortarán en Lanzarote el sábado 12 de septiembre por la Romería de Los Dolores son los siguientes: