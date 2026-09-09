Yaiza se vuelca con la Virgen de Los Remedios en su día grande pese al fuerte calor

El pueblo de Yaiza volvió a salir a la calle para rendir homenaje a Nuestra Señora la Virgen de Los Remedios, patrona del municipio, durante la celebración de su día grande pese al fuerte calor. La jornada del martes 8 de septiembre reunió a vecinos y visitantes en torno a los principales actos religiosos de unas fiestas marcadas por la participación ciudadana y la tradición.

Las altas temperaturas registradas durante la tarde no impidieron que numerosos vecinos de Yaiza y de otros puntos de Lanzarote acompañaran a la imagen de la patrona. La celebración puso de manifiesto, una vez más, el arraigo que mantiene esta advocación mariana en el municipio sureño y su importancia dentro de las tradiciones locales.

La jornada comenzó con la función religiosa, que contó con la participación de las voces de la Agrupación Vocal de Yaiza. Posteriormente tuvo lugar la tradicional procesión por las calles del pueblo, acompañada musicalmente por la Banda Municipal.

Representación institucional en la celebración

El acto contó también con una amplia representación de las instituciones públicas. El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y el concejal de Festejos, Daniel Medina, encabezaron la representación municipal durante los actos.

Por parte del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa acudieron su presidente, Oswaldo Betancort, y la vicepresidenta, María Jesús Tovar. También participaron en la celebración los alcaldes de Tías y San Bartolomé, José Juan Cruz Saavedra e Isidro Pérez, respectivamente.

Más allá de la presencia institucional, el protagonismo de la jornada correspondió a los vecinos que participaron en la función religiosa y en la procesión, manteniendo una tradición que forma parte de la identidad histórica y cultural de Yaiza.

Durante la celebración religiosa también hubo un recuerdo para las personas del municipio que ya han fallecido. Las oraciones estuvieron dirigidas al bienestar de Yaiza y sirvieron igualmente para reconocer la aportación de las distintas generaciones que han contribuido al desarrollo del municipio.

Una tradición con más de tres siglos de historia

La devoción a la Virgen de Los Remedios está estrechamente relacionada con la historia de Yaiza. El origen de la iglesia de Los Remedios se sitúa a finales del siglo XVII. Según la documentación histórica citada durante un reciente encuentro cultural celebrado en el municipio, el obispo Vicuña y Suazo autorizó el 3 de julio de 1699 la construcción del templo.

Sin embargo, la advocación prevista inicialmente no era la de la Virgen de Los Remedios, sino la de San Francisco Javier. El cambio posterior de titularidad se relaciona con las difíciles circunstancias que atravesaba Lanzarote en aquella época.

El cronista oficial de Teguise y presidente de los cronistas oficiales de Canarias, Francisco Hernández Delgado, explicó en ese encuentro que la modificación pudo estar vinculada a dos de las principales preocupaciones de la población insular: la escasez de alimentos y el temor a los ataques de piratas.

En ese contexto, los habitantes de Yaiza habrían considerado que la Virgen de Los Remedios era la figura a la que podían dirigir sus plegarias para pedir protección ante las dificultades que afectaban a la población.

Una celebración marcada por la participación

La jornada del 8 de septiembre se enmarcó en el programa de las fiestas de Los Remedios, una de las principales celebraciones tradicionales de Yaiza. La participación vecinal volvió a ser uno de los elementos destacados de los festejos, especialmente durante los actos vinculados a la patrona.

El Ayuntamiento de Yaiza ha agradecido la implicación de la población y el trabajo desarrollado por la comisión de fiestas, así como por el personal municipal y el párroco Jonathan Almeida para hacer posible el desarrollo de las celebraciones.

La organización también destacó la labor realizada durante los servicios preventivos para garantizar el normal desarrollo de los actos. En este dispositivo participaron la Policía Local de Yaiza, Protección Civil y los distintos cuerpos de seguridad y emergencias.

Las fiestas concluyen sin incidentes

Según la valoración trasladada por el Ayuntamiento, las celebraciones de Los Remedios finalizaron sin incidentes y con una participación destacada de la comunidad.

La procesión de la Virgen volvió así a convertirse en uno de los momentos centrales de las fiestas de Yaiza. La imagen de la patrona recorrió las calles acompañada por vecinos, representantes institucionales y la Banda Municipal, en una jornada en la que la tradición religiosa volvió a ocupar un lugar destacado.