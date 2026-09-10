El crucero de expedición SH Diana visita Arrecife con 192 viajeros 'premium'

El puerto de Arrecife recibe la escala del SH Diana, uno de los cruceros de expedición de lujo más exclusivos, perteneciente a la naviera Swan Hellenic. La llegada de este crucero boutique a la capital de Lanzarote, en el arranque de la nueva temporada de cruceros, respalda el posicionamiento cada vez mayor que está adquiriendo la ciudad de Arrecife dentro de las preferencias de las navieras con viajeros premium.

Este barco, construido en Finlandia e incorporado a la flota de Swan Hellenic en el año 2023, está destinado a viajes de exploración por algunos de los destinos más llamativos y espectaculares en el planeta, desde la Antártida y el Ártico hasta Groenlandia, Islandia, los fiordos noruegos, y ahora en las aguas de Canarias, en el Atlántico norte. En contraste con los cruceros con grandes esloras y elevadas cubiertas (pisos) este barco ofrece una experiencia más exclusiva, donde los pasajeros al desembarcar buscan la gastronomía local, la cultura autóctona y el placer de conocer nuevas ciudades portuarias.

Con capacidad para cerca de 200 pasajeros y una alta más tripulación destina al turismo de alta segmento, el SH Diana se posiciona entre los viajes premium que buscan cruceros boutique para realizar sus circuitos marítimos, como este que tiene como escala el puerto de Arrecife.

El alcalde de Arrecife e integrante del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Yonathan de León, ha subrayado que en la temporada de cruceros que ahora arranca, las aguas de Canarias, y en particular el puerto de Arrecife por ser puerto estatal canario más próximo al continente europeo, está fortaleciéndose.

El primer edil ha remarcado que las navieras destinadas al turismo siguen optando por Arrecife como puerto de escala, o base, en sus circuitos por el Archipiélago canario. Tanto, que es el puerto estatal en las Islas Canarias que más ha crecido en el acumulado entre enero y el pasado mes de julio.

El puerto de Arrecife ha recibido entre enero y julio de este año un total de 407.024 cruceristas, lo que supone una subida acumulada desde enero, del 16%. Este dato oficial, dado a conocer por la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APL) de la que depende el puerto arrecifeño, revela que el puerto de la capital de Lanzarote es el que más está creciendo en llegadas de turistas en cruceros entre todos los puertos estatales de Canarias.

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Los puertos de Arrecife (Naos, muelle de Cruceros, y Los Mármoles) aportan más del 30% de los ingresos del ente de Puertos de Las Palmas por la actividad de los cruceros turísticos y son los que más crecen en conjunto por turistas desembarcados y por ingresos asociados a la presencia de navieras de cruceros en aguas de Canarias.