La doctora María Teresa Godoy reivindica en las fiestas de Los Dolores la memoria de quienes han cuidado de Lanzarote durante cinco siglos

Las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores 2026, en honor a la patrona de Lanzarote, han comenzado en Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo, con un reconocimiento al trabajo que durante generaciones han desarrollado los profesionales dedicados a cuidar de la población de Lanzarote. La doctora María Teresa Godoy Suárez, directora del Centro de Salud de Tinajo, fue la encargada de pronunciar el pregón inaugural en representación de los trabajadores y trabajadoras del Área de Salud de Lanzarote.

El acto contó con la presencia del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y del Ayuntamiento de Tinajo, que quisieron convertir el inicio de una de las celebraciones más arraigadas de la isla en un homenaje colectivo a quienes desempeñan su labor en el ámbito sanitario.

Un homenaje al personal sanitario de Lanzarote

Durante su intervención, María Teresa Godoy hizo un recorrido por la evolución de la sanidad en Lanzarote, poniendo el acento en las personas que han contribuido a mejorar la atención a la población a lo largo del tiempo.

La doctora recordó que la historia sanitaria de la isla está estrechamente relacionada con las dificultades que tuvieron que afrontar sus habitantes. Epidemias, periodos de sequía, hambrunas y la escasez de recursos médicos marcaron durante siglos la vida de una población que tuvo que buscar respuestas ante unas condiciones especialmente complicadas.

En ese contexto, Godoy destacó el esfuerzo de quienes, generación tras generación, intentaron aliviar el sufrimiento de sus vecinos. Su discurso situó así la evolución de la sanidad no solo como un proceso relacionado con los avances médicos, sino también como parte de la propia historia social de Lanzarote.

La pregonera quiso extender el reconocimiento a todos los perfiles que participan en la atención sanitaria. En su intervención mencionó a médicos, enfermeros, comadronas, farmacéuticos, auxiliares, técnicos, celadores y profesionales de emergencias, además del personal administrativo y de áreas como el trabajo social, la psicología o la fisioterapia.

La importancia de mantener una atención humana

Uno de los principales mensajes del pregón estuvo relacionado con la transformación que ha experimentado la medicina y con el papel creciente de la tecnología en la asistencia sanitaria.

Godoy defendió que los avances tecnológicos deben ir acompañados de una atención cercana y humana. En este sentido, planteó que la excelencia médica pasa por conseguir combinar las nuevas herramientas disponibles con la capacidad de escuchar, comprender y acompañar a las personas.

La doctora resumió esta idea al señalar que la medicina será realmente excelente cuando sea capaz de unir la mejor tecnología con la mejor humanidad.

La pregonera también puso el foco en la necesidad de no perder de vista que detrás de cada consulta existe una persona con una historia concreta. Su intervención reivindicó así aspectos como la escucha, la cercanía y el acompañamiento, especialmente relevantes en una actividad en la que la relación entre profesionales y pacientes forma parte del propio proceso asistencial.

Su mensaje quedó resumido en una de las ideas centrales de su discurso: antes de ser pacientes, las personas tienen sus propias historias de vida y, por tanto, la atención sanitaria debe tenerlas en cuenta.

Tinajo agradece el trabajo de los profesionales

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, destacó durante el acto el significado de haber elegido al Área de Salud de Lanzarote como pregonero colectivo de las fiestas.

El regidor municipal consideró que el reconocimiento constituye una forma de agradecer públicamente una labor que se desarrolla a diario y que adquiere especial importancia en los momentos en los que la ciudadanía necesita asistencia.

Machín puso de relieve que detrás de una consulta, una guardia o cualquier otro servicio sanitario existen personas que han decidido dedicar buena parte de su trayectoria profesional al cuidado de los demás. Para el Ayuntamiento, el nombramiento supone reconocer precisamente esa combinación de compromiso, vocación y humanidad.

El alcalde también señaló que el homenaje quedará vinculado a la historia de las fiestas y del propio municipio de Tinajo, al entender que el reconocimiento trasciende a las personas que participaron directamente en el acto y se dirige al conjunto de los trabajadores del Área de Salud de Lanzarote.

Los Dolores, una celebración vinculada a la identidad de la isla

El homenaje a los sanitarios se desarrolló en el marco de las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores, una de las celebraciones con mayor arraigo de Lanzarote y una cita que cada septiembre concentra una importante participación en Mancha Blanca.

La festividad está estrechamente relacionada con la identidad de Tinajo y con las tradiciones de la isla. Por ello, el pregón no solo sirvió para reconocer a los profesionales sanitarios, sino también para abrir oficialmente unas jornadas vinculadas a la cultura y a las costumbres de Lanzarote.

La vicepresidenta del Cabildo y responsable del Área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, señaló que el pregón supone el inicio de unas jornadas en las que tienen especial protagonismo la cultura, la identidad y las tradiciones.

Tovar también hizo un llamamiento a la ciudadanía para participar en las fiestas en Mancha Blanca desde el respeto y la precaución, teniendo en cuenta la importante afluencia de personas que genera esta celebración.

Una mirada a cinco siglos de cuidados

El discurso de María Teresa Godoy vinculó la historia de la sanidad con la evolución de la propia sociedad lanzaroteña. La referencia a cinco siglos de cuidados sirvió para recordar que las formas de atender a las personas han cambiado profundamente, pero que existe un elemento que permanece: la necesidad de responder ante la enfermedad, el sufrimiento y las dificultades de la población.

La historia que describió la pregonera parte de una Lanzarote que tuvo que afrontar importantes carencias y llega hasta un sistema sanitario moderno en el que conviven numerosos perfiles profesionales y recursos especializados.

Tradición y reconocimiento en el comienzo de las fiestas

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, relacionó la elección de los sanitarios como pregoneros con una idea que considera característica de la sociedad lanzaroteña: la capacidad de afrontar las dificultades y proteger a quienes forman parte de la comunidad.

Betancort recordó que la historia de Lanzarote está marcada por la necesidad de adaptarse a un territorio exigente y por la capacidad de sus habitantes para superar diferentes adversidades. En su intervención vinculó esa experiencia con el valor del cuidado y de la protección de las personas.

El presidente insular defendió además que Los Dolores representa cada año una oportunidad para compartir, celebrar y mantener vivas las tradiciones, al tiempo que permite reconocer el trabajo de quienes contribuyen al bienestar colectivo desde diferentes ámbitos.

El acto inaugural dejó así dos mensajes vinculados entre sí: por un lado, la importancia de conservar las tradiciones asociadas a una de las principales fiestas de Lanzarote; por otro, la necesidad de recordar a las personas que han dedicado su trabajo a cuidar de la población.

En ese contexto, el pregón de María Teresa Godoy situó la sanidad y a sus profesionales en el centro del comienzo de las fiestas. Su recorrido por la evolución de la atención sanitaria en la isla sirvió también para reivindicar que, pese a los avances técnicos y científicos, la dimensión humana continúa siendo una parte fundamental del cuidado.