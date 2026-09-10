Lanzarote refuerza el transporte para Los Dolores con 22 guaguas y una zona especial de taxis: todos los horarios y recorridos

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha preparado un dispositivo especial de transporte público con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores 2026, que tendrá como principal escenario Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo. El operativo incluye el refuerzo de las líneas de guaguas durante los principales actos y una medida extraordinaria para ampliar la disponibilidad de taxis en las noches con mayor previsión de demanda.

El objetivo de este dispositivo es facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes durante unas jornadas en las que se espera una elevada afluencia de personas a Mancha Blanca. La planificación contempla servicios específicos para la Romería de Los Dolores del sábado 12 de septiembre, así como para los actos religiosos, el Merengazo y el concierto de Malú previsto para el martes 15.

Para la Romería se movilizarán 22 guaguas, mientras que los horarios y recorridos podrán adaptarse a la evolución del tráfico y a los cortes de carretera vinculados a la organización de los actos.

22 guaguas para la Romería de Los Dolores

La jornada con uno de los mayores despliegues de transporte será el sábado 12 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Romería de Los Dolores. El Cabildo ha diseñado servicios especiales para conectar Arrecife y Mancha Blanca durante buena parte del día y facilitar también el regreso una vez finalicen las actividades.

Los servicios especiales de ida desde Arrecife hacia Mancha Blanca comenzarán a las 12:00 horas y se mantendrán hasta las 23:00 horas. Durante este periodo, la frecuencia aproximada será de 30 minutos, aunque la organización podrá modificar el funcionamiento en función de las circunstancias de la circulación.

Los servicios de vuelta comenzarán a las 13:00 horas del sábado y se prolongarán hasta las 05:00 horas del domingo 13 de septiembre. De esta manera, el dispositivo contempla también los desplazamientos de regreso durante la madrugada.

Una de las particularidades del operativo será la modificación del destino de las guaguas dependiendo del horario y de las condiciones de la carretera. Hasta las 16:00 horas y a partir de las 23:00 horas, los servicios de ida tendrán Mancha Blanca como destino.

En cambio, entre las 16:00 y las 22:00 horas, las guaguas finalizarán el recorrido en Tinguatón, donde se habilitarán paradas provisionales. La medida responde a las previsibles restricciones de circulación que puedan producirse durante el desarrollo de la Romería.

El mismo criterio se aplicará al regreso. El punto de partida de las guaguas podrá situarse en Mancha Blanca o Tinguatón, dependiendo de la franja horaria y de cómo se encuentre la circulación en las carreteras afectadas.

Transporte especial para el 15 de septiembre

El dispositivo tendrá un segundo momento de especial intensidad el martes 15 de septiembre, día de la festividad de Nuestra Señora de Los Dolores. Para esta jornada se han previsto diferentes servicios especiales vinculados a los actos programados en Mancha Blanca.

En el caso del Merengazo, el servicio de regreso hacia Arrecife contará inicialmente con dos salidas desde Mancha Blanca, previstas para las 03:30 y las 04:00 horas. El Cabildo contempla la posibilidad de incorporar más viajes si la demanda de pasajeros lo hace necesario.

También habrá transporte específico para quienes acudan a los actos religiosos de la festividad. Las salidas desde Arrecife hacia Mancha Blanca están programadas a las 08:00 y las 10:00 horas, mientras que los servicios de regreso se realizarán a las 10:15 y las 15:30 horas.

La programación incluye además el concierto de la cantante Malú, para el que se habilitarán conexiones especiales entre Arrecife y Mancha Blanca.

En este caso, los servicios de ida saldrán de Arrecife a las 18:00 y 20:00 horas, mientras que los regresos desde Mancha Blanca están previstos para las 23:30 y las 00:00 horas. Al igual que ocurre con el Merengazo, podrán incorporarse más viajes si el volumen de pasajeros supera las previsiones iniciales.

Refuerzo del taxi durante las noches de mayor demanda

El dispositivo del Cabildo no se limita al transporte regular en guagua. La planificación incorpora también una medida extraordinaria para aumentar la oferta de taxis disponibles en Tinajo durante dos de las noches en las que se espera una mayor demanda.

Con carácter excepcional y temporal, se ha establecido una Zona de Prestación Conjunta del servicio de taxi en el municipio.

La primera activación tendrá lugar el sábado 12 de septiembre, desde las 21:00 hasta las 05:00 horas del domingo 13. La segunda se desarrollará el lunes 14 de septiembre, desde las 23:00 hasta las 05:00 horas del martes 15.

El funcionamiento de esta medida permitirá que, si se registra una demanda elevada y no existen taxis disponibles en Tinajo, el Ayuntamiento pueda solicitar vehículos de otros municipios mediante las correspondientes centrales de control.

El tráfico condicionará los recorridos

El Cabildo ha señalado que los horarios y recorridos previstos pueden experimentar cambios en función de las condiciones del tráfico, los cortes de carretera y la organización de los diferentes actos.

Esta circunstancia tendrá especial importancia durante la Romería, ya que la celebración puede implicar modificaciones temporales en la circulación y en los accesos a Mancha Blanca.

Por ese motivo, el Área de Transportes recomienda consultar la información actualizada antes de realizar el desplazamiento y prestar atención a las posibles modificaciones que se comuniquen durante las fiestas.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha defendido la utilización del transporte público como alternativa al vehículo privado durante estas celebraciones y ha señalado que la institución ha reforzado la planificación ante el incremento de viajeros previsto.

Por su parte, el consejero de Transportes, Miguel Ángel Jiménez, ha explicado que el dispositivo se ha diseñado concentrando los refuerzos en las franjas en las que se espera una mayor demanda y teniendo en cuenta las condiciones de circulación.

Una alternativa para evitar desplazamientos en vehículo privado

El despliegue pretende facilitar el acceso a Mancha Blanca y, especialmente, los desplazamientos de vuelta después de los actos que se prolonguen hasta la madrugada.

La combinación de 22 guaguas para la Romería, servicios especiales para el 15 de septiembre y la ampliación temporal de la oferta de taxi busca ofrecer distintas alternativas de movilidad durante las fiestas.

Para los asistentes, conocer previamente los horarios resulta especialmente importante, ya que algunas conexiones tendrán su punto de llegada o salida en Tinguatón debido a las previsibles restricciones de tráfico.

La recomendación institucional es utilizar el transporte público siempre que sea posible y comprobar los horarios antes de acudir a los actos, teniendo en cuenta que el servicio puede sufrir modificaciones sobre la marcha.

Toda la información sobre los servicios especiales, horarios y posibles cambios está disponible en la página oficial de Arrecife Bus, mientras que la información institucional sobre transporte público puede consultarse también en el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.