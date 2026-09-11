La 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote abre sus puertas con las sombreras como protagonistas y Uruguay como país invitado

La 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote ya está en marcha. El recinto ferial de Mancha Blanca, en Tinajo, acoge desde ayer jueves una nueva edición de uno de los principales encuentros dedicados a la artesanía en Canarias, que este año amplía su dimensión con la participación de más de 140 artesanos, colectivos e instituciones y la presencia de Uruguay como país invitado.

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa inauguró oficialmente la feria el 10 de septiembre, en un acto que sirvió también para presentar las principales novedades de una edición que permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de septiembre. La programación pone el foco especialmente en la indumentaria tradicional y, en concreto, en las sombreras y sombreros elaborados con fibras vegetales, elementos vinculados a la historia y al trabajo tradicional del campo en Lanzarote y La Graciosa.

La apertura contó con la presencia del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, la vicepresidenta de la institución, María Jesús Tovar, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, la consejera del Gobierno de Canarias Migdalia Machín, el director del Área de Desarrollo Artesanal del Ministerio de Industria de Uruguay, Mauro Escudero, y la consejera de Artesanía del Cabildo, Aroa Revelo, entre otros representantes.

Inauguración de la 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote / La Provincia

Las sombreras centran la temática de esta edición

Después de que la pasada edición dedicara su monográfico al calzado tradicional, la feria de 2026 dirige la mirada hacia las sombreras tradicionales de Lanzarote y La Graciosa. Se trata de piezas confeccionadas a partir de fibras vegetales que históricamente estuvieron relacionadas con las labores agrícolas y que forman parte de la indumentaria tradicional de las islas.

El objetivo del monográfico es contribuir a conservar los conocimientos asociados a su elaboración y poner en valor un oficio que forma parte del patrimonio cultural del territorio. La organización destaca además que estas piezas han ido evolucionando y han pasado del ámbito estrictamente tradicional a otros espacios, como las tiendas y el mundo de la moda.

La elección de las sombreras permite así abordar no solo el resultado final de las piezas, sino también las técnicas, materiales y conocimientos transmitidos entre generaciones que hacen posible su elaboración.

Durante la primera jornada, los visitantes pudieron acercarse a esta temática y conocer parte del trabajo artesanal que existe detrás de estas piezas.

'La Herencia en las manos', un espacio para conservar los oficios

Uno de los principales contenidos de la feria es el espacio denominado 'La Herencia en las manos', creado para mostrar de forma directa cómo se desarrollan distintos oficios tradicionales.

En esta zona participará una decena de artesanos veteranos, que realizarán demostraciones en vivo. La iniciativa pretende favorecer la transmisión de conocimientos y técnicas a las nuevas generaciones, en un momento en el que el relevo generacional constituye uno de los retos para la continuidad de determinados oficios artesanales.

Las demostraciones estarán acompañadas por un programa de talleres didácticos, que correrán a cargo de un equipo integrado por ocho profesionales independientes. De esta forma, la feria busca combinar la exposición y comercialización de productos con actividades que permitan al público conocer de manera más cercana el proceso de elaboración artesanal.

La consejera de Artesanía del Cabildo de Lanzarote, Aroa Revelo, destacó durante la inauguración que el programa pretende que tanto residentes como visitantes puedan descubrir el valor de los oficios tradicionales, además de participar en las actividades y talleres previstos.

Uruguay participa como país invitado

Otra de las novedades de la Feria de Artesanía de Lanzarote 2026 es la incorporación de Uruguay como país invitado. La participación internacional amplía el carácter de un encuentro que tradicionalmente ha reunido a profesionales y representantes vinculados a la artesanía de Canarias.

Durante el acto inaugural intervino Mauro Escudero, director del Área de Desarrollo Artesanal del Ministerio de Industria de Uruguay, quien puso de relieve los vínculos históricos existentes entre Uruguay y Canarias y la posibilidad de utilizarlos como punto de partida para reforzar el intercambio cultural.

La presencia uruguaya permitirá acercar al público de la feria una muestra de su artesanía tradicional y establecer nuevos contactos dentro del sector. La iniciativa se plantea, por tanto, como una vía para estrechar relaciones culturales y artesanales entre Canarias y Uruguay.

Un jolatero de Arrecife como símbolo de los vínculos con Uruguay

Durante el recorrido inaugural también hubo espacio para una muestra de la tradición artesanal y marinera de Arrecife. El Ayuntamiento de la capital entregó un jolatero tanto al Cabildo de Lanzarote y La Graciosa como a la representación de Uruguay presente en la feria.

El jolatero es una embarcación asociada a la tradición marinera de Arrecife y se convirtió en uno de los elementos simbólicos de la jornada. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, Abigail González, explicó que la entrega pretendía compartir una parte de la historia y la identidad de la capital lanzaroteña, especialmente vinculada al mar.

La elección de Uruguay para recibir también esta pieza sirvió para subrayar los vínculos históricos y culturales que existen entre Canarias y el país sudamericano.

Más de 140 participantes en Mancha Blanca

La edición de este año reúne a más de 140 participantes, entre artesanos, colectivos e instituciones. El recinto ferial de Mancha Blanca vuelve a convertirse así en el punto de encuentro de una actividad que pretende acercar la producción artesanal al público y, al mismo tiempo, contribuir a conservar manifestaciones de la cultura tradicional de las islas.

Durante la inauguración, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, puso el acento en la importancia de respaldar al sector artesanal y en el valor cultural que existe detrás de cada pieza. En este sentido, defendió que la adquisición de productos artesanos también contribuye a mantener una actividad económica vinculada al territorio.

La vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, incidió por su parte en la dimensión económica y turística de la feria y en el compromiso de la institución con los creadores. La organización señala que parte de la iniciativa cuenta con la aportación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), instrumento de financiación pública del Gobierno de Canarias destinado a impulsar el desarrollo económico, el empleo y la cohesión social y territorial del Archipiélago.

La feria combina tradición, demostraciones y talleres

La programación de esta 37.ª edición no se limita a la exposición de productos. Las demostraciones de oficios tradicionales y los talleres participativos forman parte de una propuesta orientada a que los asistentes puedan conocer mejor los procesos de elaboración y el conocimiento que se encuentra detrás de cada trabajo.

La presencia de artesanos veteranos en 'La Herencia en las manos' tiene además una finalidad de divulgación y transmisión. La intención es que técnicas que han pasado de generación en generación puedan seguir siendo conocidas por el público y, especialmente, por las generaciones más jóvenes.

En la inauguración también tuvo protagonismo la música tradicional. El acto comenzó con la interpretación de varios músicos ataviados con vestimenta tradicional, reforzando el vínculo entre la feria, las costumbres populares y el patrimonio cultural de Lanzarote.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, destacó precisamente el papel de Mancha Blanca como espacio relacionado con las tradiciones y valoró que el municipio vuelva a acoger a artesanos procedentes de diferentes puntos del Archipiélago.

Por su parte, la consejera del Gobierno de Canarias Migdalia Machín señaló la importancia de mantener viva la artesanía y de avanzar en el relevo generacional y la innovación, procurando al mismo tiempo conservar los elementos esenciales de la tradición.

Horario de la Feria de Artesanía de Lanzarote

Aunque la inauguración oficial tuvo lugar el jueves 10 de septiembre, la feria mantendrá su actividad abierta al público desde el viernes 11 hasta el martes 15 de septiembre.

El horario establecido es ininterrumpido de 10:30 a 21:30 horas durante estas jornadas. El recinto ferial de Mancha Blanca, en Tinajo, será el escenario de las diferentes actividades, demostraciones y espacios dedicados a la artesanía.

La programación de esta edición pone de esta manera el foco en dos vertientes: por un lado, la conservación de los conocimientos tradicionales, con las sombreras como elemento central; y por otro, la apertura hacia nuevos intercambios culturales, con Uruguay como primer país invitado de esta edición.

La combinación de artesanía, patrimonio, formación y cultura tradicional marca así una convocatoria que busca mantener el vínculo entre los oficios históricos de Lanzarote y las nuevas generaciones, al tiempo que incorpora una dimensión internacional a uno de los encuentros especializados del sector artesanal en Canarias.