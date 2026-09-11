Gunpowder, la joven banda canaria que actuará en Arrecife en Vivo tras destacar entre casi 100 propuestas

La música rock hecha en Canarias contará con una nueva representación en la próxima edición de Arrecife en Vivo. La banda tinerfeña Gunpowder, formada por cuatro músicos de entre 16 y 20 años, ha sido la propuesta seleccionada en la primera convocatoria profesional Escenario Cajasiete x Arrecife en Vivo.

El grupo está integrado por Rodrigo y Mateo Labarra, Bruno Sarli y Daniel Alonso, cuatro jóvenes que han conseguido imponerse entre las casi 100 propuestas recibidas durante esta primera convocatoria.

El jurado ha valorado especialmente la calidad artística de la formación, su capacidad para ofrecer un directo energético y su condición de talento joven emergente. Estos elementos han llevado a Gunpowder a convertirse en la banda elegida para formar parte de uno de los principales encuentros musicales programados en Arrecife.

Un sonido inspirado en el rock clásico

La propuesta musical de Gunpowder se mueve dentro del hard rock y bebe de algunas de las referencias más reconocibles de la historia del género. La organización describe su sonido con comparaciones con los primeros AC/DC, mientras que su estética recuerda a los Ramones y su actitud sobre el escenario conecta con el espíritu del rock clásico.

Más allá de estas influencias, la elección de la formación responde, según la convocatoria, a su capacidad artística y a la energía que transmite en sus actuaciones. La juventud de sus integrantes es otro de los elementos destacados en una propuesta que busca dar espacio a nuevos nombres de la escena musical de Canarias.

Compartirá cartel con M-Clan y O’Funk’Illo

Como parte del reconocimiento obtenido en la convocatoria, Gunpowder recibirá 3.000 euros en concepto de caché artístico y tendrá la oportunidad de actuar en el programa de Arrecife en Vivo.

La actuación está prevista para el 9 de octubre, jornada en la que la joven banda tinerfeña compartirá cartel con artistas y grupos como Vera Fauna, O’Funk’Illo, M-Clan y Adora.

La presencia de Gunpowder permitirá así incorporar una formación emergente y de corta trayectoria junto a nombres ya consolidados dentro del panorama musical, en una programación que combina diferentes generaciones y estilos vinculados al rock y la música en directo.

Cajasiete y Arrecife en Vivo dan a conocer el ganador para actuar en la edición de este año / La Provincia

Cajasiete apuesta por nuevos talentos musicales

La convocatoria Escenario Cajasiete x Arrecife en Vivo se plantea como una vía para dar visibilidad profesional a nuevos proyectos musicales de Canarias. En esta primera edición, la participación de casi un centenar de propuestas ha permitido seleccionar a Gunpowder como formación destacada.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Cajasiete, cuya colaboración hace posible el reconocimiento económico y la incorporación de la banda al cartel del festival.