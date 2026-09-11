Identificado tras arrojar una lavadora en la calle en Arrecife pese a tener un Punto Limpio cerca

Una persona ha sido identificada por la Policía Local de Arrecife después de arrojar una lavadora en la vía pública, en la calle Tajaraste (barrio de Argana Alta), a pesar de que en las proximidades existe un Punto Limpio, en Maneje (barrio contiguo al de Argana Alta) para la correcta gestión de este tipo de residuos, ha informado a través de sus redes sociales, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León.

La investigación ya ha concluido y el caso ha pasado al área correspondiente del Ayuntamiento de Arrecife, que tramita ahora la ejecución de la sanción que corresponda por esta infracción. Las cámaras de seguridad que existen en la zona grabaron al vecino saliendo del portal de un edificio residencial y registraron su trayectoria desde el inmueble hasta el lugar en el que arrojó el electrodoméstico.

La colaboración ciudadana permitió identificar al responsable

La actuación policial comenzó después de que la colaboración ciudadana aportara un vídeo en el que se podía observar el momento en que se produjo el abandono del electrodoméstico.

Este material facilitó que los agentes pudieran identificar con rapidez al presunto responsable. Según la información municipal, la persona reconoció posteriormente haber sido quien dejó la lavadora en la vía pública.

Video de Facebook sobre la investigación de un hombre por tirar una lavadora en la vía pública.

El Ayuntamiento señala además que el autor de los hechos se encontraba acompañado por un menor de edad en el momento en que se produjo el abandono del electrodoméstico.

La Policía Local dispone de un servicio oficial dentro de la estructura municipal y puede ser contactada a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento de Arrecife.

El abandono de residuos puede ser sancionado

El caso se enmarca en la normativa municipal relacionada con la gestión de residuos y la limpieza de los espacios públicos. La Ordenanza de Limpieza y Sostenibilidad de Arrecife establece que los residuos domésticos deben depositarse en los lugares habilitados para cada tipo de residuo y contempla la posibilidad de sancionar aquellas conductas que impliquen una gestión incorrecta.

La normativa municipal también contempla como infracción el abandono o vertido incontrolado de residuos en determinadas circunstancias. El Ayuntamiento ha recordado recientemente que estas actuaciones pueden dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores. En esos casos las sanciones pueden llegar hasta los 30.000 euros.

La actuación también pone de relieve el papel que puede desempeñar la colaboración ciudadana a la hora de aportar información que permita esclarecer este tipo de hechos. En este caso concreto, la grabación facilitada a la Policía Local permitió avanzar en la identificación de la persona responsable.