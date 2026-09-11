Malú, la Romería y el Merengazo Joven: los actos que quedan de las Fiestas de los Dolores 2026

Las Fiestas de la Virgen de los Dolores 2026, patrona de Lanzarote, afrontan sus últimos días con algunos de los actos más esperados del programa. Tras más de una semana de celebraciones, Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo, se prepara para vivir un intenso fin de semana en el que la tradición, el folclore y la música volverán a ser protagonistas antes del cierre de las fiestas el próximo 15 de septiembre.

Entre las citas más destacadas figuran la Romería Tradicional, el Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas, el Merengazo Joven y el esperado concierto de Malú, que pondrá el broche final a las fiestas patronales.

Viernes 11 de septiembre

La jornada comenzará con la visita de la imagen de la Virgen de los Dolores a la residencia de mayores. Por la tarde habrá actividades familiares en la plaza y, a las 21.00 horas, se celebrará el tradicional Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas, con la participación de agrupaciones procedentes de La Palma, La Gomera, Tenerife, Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, Gran Canaria y El Hierro.

Al finalizar el encuentro, la música continuará con la actuación de Dani Valiente y su orquesta.

Sábado 12 de septiembre

El programa continuará con el Torneo de Ajedrez Aficionado Mancha Blanca, una de las actividades deportivas incluidas en las fiestas en honor a la patrona de Lanzarote.

Domingo 13 de septiembre

Uno de los momentos más multitudinarios llegará con la Romería Tradicional de la Virgen de los Dolores. La salida está prevista a las 16.30 horas desde el campo de fútbol de Tinajo y la llegada de los primeros peregrinos y ofrendas tendrá lugar sobre las 18.00 horas.

Tras la romería se celebrará el tradicional Baile del Romero, mientras que la programación continuará con el concierto del grupo La Trova y un espectáculo de playback infantil en la plaza de Los Dolores.

Lunes 14 de septiembre

La penúltima jornada de las fiestas incluirá la visita del colectivo de mayores de Lanzarote y La Graciosa a la Virgen de los Dolores, además de actuaciones musicales y del Merengazo Joven, que reunirá a Edwin Rivera, La Orquesta La Sabrosa, Lauta, Grupo Bomba, Banda Nueva, Mambo Latino y DJ Ángel Pérez.

Martes 15 de septiembre: el día grande

Las fiestas concluirán el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores, con varias eucaristías y la solemne misa presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias.

La programación del día grande incluirá también la representación del proyecto folclórico 'Isla del Uno', la celebración de una nueva eucaristía por la tarde y, a las 21.00 horas, el esperado concierto de Malú, uno de los platos fuertes de las fiestas de este año.

La noche finalizará con un espectáculo de fuegos artificiales, que pondrá el broche a dos semanas de celebraciones en honor a la patrona de Lanzarote.