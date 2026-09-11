Teguise recupera las Becas Luis Ramírez para ayudar a jóvenes que estudian fuera de Lanzarote

El Ayuntamiento de Teguise recupera las Becas Luis Ramírez, una línea de apoyo económico destinada a jóvenes del municipio que necesitan desplazarse fuera de Lanzarote para continuar su formación académica. La nueva convocatoria contempla tres ayudas de 500 euros por curso, de las que una estará reservada específicamente para un estudiante de La Graciosa.

La iniciativa vuelve a ponerse en marcha después de más de ocho años sin convocatoria y recupera una medida vinculada a la voluntad testamentaria de Luis Ramírez, un filántropo natural de Lanzarote que falleció en 1950 y que dejó establecido que parte de su patrimonio se destinara a financiar estudios de jóvenes de familias necesitadas de la isla.

El Ayuntamiento señala que el objetivo de estas ayudas es contribuir a cubrir parte de los gastos que supone estudiar fuera de Lanzarote y evitar que las dificultades económicas puedan convertirse en una barrera para acceder a la formación elegida.

Tres ayudas de 500 euros para estudiantes de Teguise

La convocatoria correspondiente al municipio de Teguise establece tres becas de 500 euros cada una, destinadas a estudiantes que tengan que salir de Lanzarote para continuar sus estudios.

Una de ellas tendrá como destinatario exclusivo a un joven de La Graciosa, una reserva que pretende garantizar que los estudiantes de la octava isla tengan también acceso a estas ayudas en condiciones de igualdad.

La medida parte de una realidad habitual para muchos jóvenes de Lanzarote y La Graciosa: determinados estudios obligan a trasladarse a otras islas o a la Península, con los consiguientes gastos asociados al alojamiento, desplazamiento y manutención, además de los propios costes académicos.

El filántropo Luis Ramírez / La Provincia

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha situado la recuperación de las becas dentro de las actuaciones municipales relacionadas con la educación y la igualdad de oportunidades. Según explica, el propósito es que ningún joven tenga que abandonar o descartar una determinada trayectoria formativa por las dificultades económicas que implica estudiar fuera de la isla.

Duque también ha reivindicado la continuidad del espíritu con el que fueron creadas las Becas Luis Ramírez, vinculadas al apoyo a la educación y al talento joven.

El origen de las Becas Luis Ramírez

El programa tiene un origen diferente al de una convocatoria municipal ordinaria. Las Becas Luis Ramírez nacen de las disposiciones incluidas en el testamento de Luis Ramírez, natural de Lanzarote y fallecido en 1950.

El filántropo estableció que, una vez cumplidas las obligaciones y legados previstos en su testamento, el patrimonio restante debía entregarse a la Congregación Religiosa de los Padres Salesianos. La finalidad era crear ayudas de estudio de carácter perpetuo destinadas a estudiantes de familias necesitadas de Lanzarote.

A partir de esa voluntad se estableció un reparto de diez becas entre los diferentes municipios de la isla. La distribución contemplaba dos ayudas para Arrecife, tres para Teguise —una de ellas dirigida específicamente a La Graciosa— y una para cada uno de los municipios de Haría, San Bartolomé, Tías, Yaiza y Tinajo.

La recuperación de la convocatoria en Teguise pretende mantener vigente esa finalidad décadas después de la creación de las ayudas.

La documentación empleada para esta nueva convocatoria toma como referencia las disposiciones relacionadas con las Becas Luis Ramírez y las bases que fueron aprobadas en su momento por las juntas municipales de Lanzarote para la convocatoria correspondiente al curso académico 2017-2018.

Educación e igualdad de oportunidades

La concejala de Educación de Teguise, Mar Boronat, ha destacado la importancia de facilitar que los jóvenes puedan acceder a los estudios que quieren cursar, incluso cuando la formación elegida no está disponible en Lanzarote.

El desplazamiento fuera de la isla puede representar un esfuerzo económico adicional para las familias. Por ello, desde el Ayuntamiento se plantea esta convocatoria como un mecanismo para ayudar a reducir parte de esa carga.

La responsable municipal considera que la educación es una herramienta para ampliar las oportunidades de los jóvenes y para favorecer su desarrollo académico y profesional. En este contexto, las Becas Luis Ramírez buscan ofrecer un respaldo económico a quienes se encuentran en esa etapa formativa y necesitan trasladarse fuera del territorio insular.

La cuantía prevista es de 500 euros por estudiante y curso académico. Se trata de una ayuda destinada a colaborar con los gastos derivados de la formación, sin que la convocatoria plantee que pueda cubrir por sí sola todos los costes asociados a estudiar fuera de la isla.

Una ayuda también para La Graciosa

La reserva de una de las tres becas para un estudiante de La Graciosa constituye uno de los elementos destacados de esta convocatoria.

Para los jóvenes de la octava isla, continuar determinados itinerarios educativos puede implicar desplazamientos adicionales debido a la propia condición insular de La Graciosa. La convocatoria incorpora expresamente esta circunstancia al reservar una de las ayudas para un estudiante graciosero.

La medida se vincula así al objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre los jóvenes de Teguise, independientemente de que residan en la isla de Lanzarote o en La Graciosa.

Plazo abierto hasta el 5 de noviembre

Las personas interesadas en solicitar una de las ayudas tienen de plazo hasta el 5 de noviembre para presentar la documentación.

El Ayuntamiento contempla dos vías para realizar el trámite: la presentación de forma presencial y la opción de hacerlo a través de la página web oficial de la corporación.

En el portal municipal se pueden consultar las bases reguladoras de la convocatoria y acceder al formulario necesario para formalizar la solicitud. Los estudiantes y sus familias deberán atender a los requisitos y documentación establecidos en esas bases para que su candidatura pueda ser valorada.

La convocatoria recupera las referencias establecidas en la documentación histórica de las becas y en las bases aprobadas para el curso 2017-2018, que sirven de marco para esta nueva edición.

La Junta Municipal decidirá los estudiantes becados

La selección de las personas beneficiarias corresponderá a una Junta Municipal para la designación de los becados.

Este órgano estará presidido por el párroco y contará también con la participación de la alcaldesa de Teguise, o de la persona en quien delegue, y del Juez de Paz de Teguise.

La junta será la encargada de analizar las solicitudes que se presenten y determinar cuáles son los aspirantes que obtienen las ayudas. La elección se realizará por mayoría de votos, atendiendo a la valoración de las candidaturas.