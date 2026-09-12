Más de 200 personas velan por la seguridad de la romería de Los Dolores en Lanzarote

Más de 200 personas participan este sábado en el dispositivo de seguridad de la romería de Los Dolores, en Tinajo, una de las principales jornadas de peregrinación de Lanzarote. El operativo reúne a efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil, organizaciones no gubernamentales, personal de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y empresas colaboradoras.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado junto a la iglesia de Los Dolores, permanece operativo desde primera hora para coordinar la respuesta ante posibles incidencias durante una jornada en la que se espera una importante afluencia de peregrinos.

Hasta el mediodía, el equipo médico y de enfermería integrado en el dispositivo había atendido seis incidencias en el entorno de la peregrinación. Todas fueron de carácter leve, salvo una persona que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa.

Cortes de carreteras y desvíos provisionales

El dispositivo de seguridad también presta especial atención a la circulación en las carreteras afectadas por el paso de los peregrinos.

Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias se ha pedido a los conductores que respeten los cortes de carretera y los desvíos provisionales habilitados durante la jornada, con el objetivo de facilitar el desarrollo de la romería y evitar situaciones de riesgo.

A los peregrinos se les recomienda, por su parte, planificar previamente el recorrido, consultar el trazado y adaptar la distancia y el ritmo a sus condiciones físicas.

El operativo insiste además en la importancia de utilizar calzado cómodo y ropa adecuada a las condiciones meteorológicas, especialmente ante la posibilidad de exposición prolongada al sol o al calor.

Agua, protección y elementos reflectantes

Entre las recomendaciones dirigidas a quienes participen en la peregrinación figura llevar suficiente agua y alimentos ligeros, así como un pequeño botiquín para atender rozaduras o pequeñas heridas.

En el caso de quienes realicen el recorrido durante la noche, las autoridades recuerdan la necesidad de utilizar prendas o elementos reflectantes y llevar una linterna, especialmente en los tramos en los que los peregrinos puedan compartir espacio con vehículos.

También se pide seguir las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las policías locales y el personal voluntario de Protección Civil que permanece desplegado a lo largo de las rutas.