Un británico critica a sus compatriotas por su comportamiento en Tenerife y Lanzarote

Un creador de contenido británico ha abierto debate en redes sociales tras señalar directamente a Tenerife y Lanzarote entre los destinos españoles que, según su criterio, han sido “arruinados” por determinados comportamientos de turistas procedentes de Reino Unido.

Max Jeffery, que suma más de 230.000 seguidores entre Instagram y TikTok, publicó un vídeo en el que elabora una clasificación de cinco destinos españoles y critica especialmente una imagen del turismo británico asociada al exceso de alcohol, fiesta y comportamientos que generan rechazo entre parte de la población residente.

Tenerife, tercera en su particular lista

En la clasificación elaborada por Jeffery, Tenerife ocupa el tercer puesto.

El creador asegura que la Isla ha sido “definitivamente destruida por los británicos y por los irlandeses también”, aunque deja claro que su crítica se dirige especialmente a determinadas zonas del sur vinculadas al ocio nocturno.

Entre ellas menciona Las Verónicas, uno de los enclaves más conocidos de la noche turística de Tenerife.

Jeffery describe ese entorno con términos muy negativos y llega a hablar de zonas “oscuras”, “molestas” e incluso “peligrosas”. Se trata, en todo caso, de valoraciones personales del creador y no de datos oficiales sobre seguridad.

Lanzarote aparece incluso por delante

Lanzarote ocupa la segunda posición de su lista, solo por detrás de Marbella.

Según Jeffery, en determinados puntos de la Isla resulta habitual encontrarse con una fuerte presencia de turistas británicos, y relaciona esa concentración con la imagen que critica en su vídeo.

El creador sostiene que algunos visitantes pueden sentirse sorprendidos al llegar a determinados enclaves y encontrarse con un ambiente marcado por grandes grupos de británicos bebiendo y de fiesta.

“La gente local no nos soporta”

Una de las frases que más repercusión ha generado es precisamente la autocrítica del propio Jeffery.

“La gente local no nos soporta”, afirma en el vídeo al referirse a la percepción que, según él, existe en algunos destinos turísticos españoles hacia determinados comportamientos de visitantes británicos.

Su discurso se aleja así del habitual contenido de recomendaciones de viaje y centra la atención en el impacto social que puede provocar una determinada forma de turismo.

El vídeo genera debate entre residentes y turistas

La publicación ha logrado una amplia difusión en TikTok y ha generado numerosos comentarios.

Entre las respuestas aparecen usuarios de algunos de los destinos señalados que valoran que sea un propio turista británico quien critique comportamientos que, según expresan, generan rechazo entre residentes.

La lista completa sitúa a Benidorm en quinta posición, Magaluf en cuarta, Tenerife en tercera, Lanzarote en segunda y Marbella en primer lugar.

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Más allá de la provocación de la clasificación, el vídeo vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en destinos turísticos: cómo compatibilizar la llegada masiva de visitantes con la convivencia, el descanso y la percepción de quienes viven durante todo el año en esas zonas.