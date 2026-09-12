La Romería de Los Dolores reúne a cientos de peregrinos en Tinajo

Mancha Blanca vivió este sábado, 12 de septiembre, una de las jornadas más multitudinarias de las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores. Desde primera hora de la mañana, cientos de peregrinos recorrieron los caminos de Lanzarote para llegar hasta Tinajo y participar en una de las celebraciones religiosas y populares más arraigadas de la isla.

La romería oficial comenzó a las 16:30 horas desde el campo de fútbol de Tinajo y los primeros participantes fueron llegando a Mancha Blanca en torno a las 18:00 horas, donde tuvo lugar la tradicional ofrenda a Nuestra Señora de Los Dolores.

La llegada de los romeros llenó de color, música y tradición el entorno de la ermita de Nuestra Señora de Los Dolores. / Juan Mateos / La Voz de Lanzarote

Cientos de peregrinos llenaron los caminos hacia Mancha Blanca

La imagen de la jornada estuvo en los caminos. Durante horas, grupos de peregrinos avanzaron desde distintos puntos de Lanzarote hasta Mancha Blanca, muchos de ellos con vestimenta tradicional y en un ambiente marcado por la devoción y la celebración popular.

La llegada de los romeros convirtió el entorno de la ermita en uno de los grandes puntos de encuentro de este fin de semana festivo.

Vestimenta tradicional, ofrendas y ambiente popular marcaron una de las jornadas más esperadas de las fiestas de Tinajo. / Juan Mateos / La Voz de Lanzarote

La ofrenda a la Virgen puso el broche a una tarde en la que tradición, música y sentimiento religioso volvieron a reunirse en Tinajo.

Más de 200 personas participaron en el dispositivo de seguridad

La elevada afluencia obligó a desplegar un amplio operativo. Más de 200 personas trabajaron de forma coordinada desde el Puesto de Mando Avanzado situado junto a la iglesia de Los Dolores.

En el dispositivo participaron efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, oenegés, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y empresas colaboradoras.

Durante toda la jornada se insistió en la necesidad de respetar la señalización, utilizar las vías habilitadas y atender los cortes y desvíos establecidos.

Seis asistencias médicas durante la mañana

Hasta el mediodía, el dispositivo sanitario atendió seis incidencias médicas relacionadas con la peregrinación. Cinco de ellas fueron leves, mientras que una persona tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa.

La Romería de Los Dolores volvió a reunir a vecinos y visitantes en una celebración profundamente arraigada en Lanzarote. / Juan Mateos / La Voz de Lanzarote

El Puesto de Mando Avanzado contó durante toda la jornada con personal médico y de enfermería preparado para responder ante cualquier incidencia.

La fiesta seguirá esta noche con el Baile del Romero

Aunque la romería ya concluyó, la celebración todavía tendrá recorrido durante la noche. Tras la ofrenda, el ambiente se trasladará al entorno de la Plaza de Los Dolores, donde se celebrará el tradicional Baile del Romero.

Está previsto que actúen Pal Porrón, Tinasoria, Son del Norte, La Polvajera y Pa'Lante, estas dos últimas formaciones llegadas desde Gran Canaria.

La música prolongará así una jornada que comenzó con los peregrinos en los caminos y terminará con baile y ambiente festivo en Mancha Blanca.

Un fin de semana marcado por la tradición canaria

La fiesta ya venía cargada de folclore desde la noche anterior. Este viernes, Mancha Blanca acogió la XXXVI edición del Festival Nanino Díaz Cutillas, que reunió a agrupaciones y solistas representativos de las ocho islas.

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