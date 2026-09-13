Un puente entre Lanzarote y Uruguay

El Ayuntamiento de Teguise pone en valor la importancia de su Archivo Histórico Municipal como herramienta para preservar la memoria y mantener vivos los vínculos entre Lanzarote y las comunidades canarias asentadas al otro lado del Atlántico, especialmente en Uruguay. La documentación custodiada en el municipio continúa siendo una fuente fundamental para investigadores y descendientes de familias migrantes, especialmente en el marco de la conmemoración de los 300 años de la llegada de los primeros canarios a Montevideo.

En este contexto, el trabajo de investigación desarrollado por el cronista oficial de Teguise, Francisco Hernández Delgado, ha permitido localizar la documentación relacionada con aquellas familias del Archipiélago que emigraron a Uruguay y facilitar a sus descendientes el acceso a información sobre sus antepasados y sus vínculos con Lanzarote.

Su labor ha sido reconocida por la Sociedad Islas Canarias-Montevideo-Uruguay, cuya presidenta, Inmaculada Cedrés Padrón, ha trasladado su agradecimiento por la colaboración prestada en la búsqueda de documentación familiar. La investigación pone de manifiesto el valor de los fondos históricos municipales para recuperar historias familiares y profundizar en el conocimiento de los movimientos migratorios que marcaron la historia de Canarias.

La alcaldesa, Olivia Duque, destaca que «nuestro Archivo Histórico conserva una parte esencial de la memoria de Teguise y de Lanzarote, pero también demuestra que esa memoria sigue teniendo un enorme valor en el presente, cada documento puede ayudar a una familia a conocer mejor sus orígenes y a recuperar un vínculo con la tierra de sus antepasados».

Duque señala que «es especialmente significativo que, tres siglos después de aquellas primeras migraciones hacia Uruguay, los descendientes sigan recurriendo a nuestros archivos para conocer sus raíces». «Como institución, tenemos la responsabilidad de conservar ese patrimonio y facilitar que pueda ser conocido y consultado por las generaciones actuales y futuras», añade.

Por su parte, la concejala de Archivo y Patrimonio Histórico, Mar Boronat, subraya que «el Archivo Histórico es mucho más que un espacio de conservación documental; es una herramienta de investigación y conocimiento que nos permite comprender nuestra historia y, en casos como este, ayudar a otras personas a reconstruir la biografía de sus familias».

«El trabajo realizado por Francisco Hernández Delgado demuestra la importancia de contar con profesionales que conozcan nuestros fondos y que puedan contribuir a ponerlos al servicio de investigadores, familias y de la sociedad en general», subraya Boronat.

Tres siglos de vínculos

La emigración canaria hacia América constituye uno de los capítulos fundamentales de la historia de las islas. En el caso de Uruguay, numerosas familias canarias participaron en los procesos migratorios que dieron origen y consolidaron la presencia de la comunidad del archipiélago en Montevideo y su entorno. La conmemoración de los 300 años de la llegada de los primeros canarios y canarias a Montevideo ha permitido recuperar y poner nuevamente en valor estos vínculos históricos, así como el papel desempeñado por Lanzarote y otros territorios de las islas en estos movimientos migratorios.

De esta manera, los archivos municipales adquieren una especial relevancia, ya que conservan partidas, registros y diferentes documentos que permiten identificar a las personas que formaron parte de aquellas generaciones y reconstruir las historias familiares de entonces.

El Ayuntamiento de Teguise destaca, de este modo, la importancia de continuar trabajando en la conservación, catalogación y divulgación del patrimonio documental, facilitando su consulta y poniendo en valor la información que albergan los fondos históricos del municipio.

Recientemente, el Archivo Histórico de Teguise recuperó uno de sus documentos más valiosos: el Libro de Quintos de 1763-1764, una pieza del siglo XVIII que vuelve a estar disponible tras un proceso de restauración llevado a cabo por el Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico del Cabildo de La Palma. La intervención ha permitido frenar el deterioro del documento y garantizar su conservación para futuras generaciones con el fin de seguir estudiándolo.

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Este tipo de actuaciones resultan fundamentales para preservar el patrimonio documental de Lanzarote y del Archipiélago, especialmente en un territorio donde las condiciones ambientales aceleran el desgaste de los materiales históricos. Ante la falta de un centro especializado en Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise mantiene desde hace años una colaboración con la institución palmera, cuyo laboratorio se ha convertido en un referente en Canarias en la restauración de documentos antiguos.