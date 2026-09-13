Tres medallas de oro para regatistas conejeros en el estreno de temporada de la vela ligera
Unai de Ugarte, Adriana Bravo de Laguna y Villiams Osipovs del RCNA y la tinerfeña Julia Bazán suben al primer cajón del podio en el 1º Clasificatorio de ILCA 4 Trofeo Balearia Canarias
Los regatistas Unai de Ugarte (RCNA) y Adriana Bravo de Laguna (RCNA) en la categorìas sub 18, y Viliams Osipovs (RCNA) y Julia Bazán (CM Radazul) en las sub 16 se han colgado este domingo las primeras medallas de oro de la temporada en el 1º Clasificatorio de la Clase ILCA 4 - Trofeo Baèaria Canarias, celebrado este fin de semana en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, informa la Real Federación Canaria de Vela.
La regata -organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria por delegación de la Real Federación Canarias de Vela - ha cumplido el programa previsto de 6 mangas entre el sábado y el domingo gracias a las buenas condiciones de viento y ola en la bahía (entre 13 y 15 nudos del noroeste).
Se trata del primer evento puntuable para selección al equipo que representará a la RFCV en las competiciones nacionalesde ILCA 4 y la primera regata oficial de la temporada 2027 de vela ligera en Canarias
Participaron 30 regatistas procedentes de 3 islas y 6 clubes canarios.
El ILCA 4 es el hermano pequeño de los olímpicos ILCA 6 (femenino) e ILCA 7 (masculino).
Podio masculino sub 18
1º Unai de UgarteHerrera RCNA
2º Villams Osipovs RCNA
3º Jorge Pérez Castillo RCNT
Podio femenino sub18
1º Adriana Bravo de Laguna Ferrer RCNA
2º Irene Benítez Gómez RCNT
3º Julia Bazán Jiménez CM Radazul
Podio masculino sub 16
1º Villams Osipovs RCNA
2º Jorge Pérez Castillo RCNT
3º Carlo Santiago Bartolo CM Varadero
Podio femenino sub 16
1º Julia Bazán Jiménez CM Radazul
2º Carlota Martín Aguilar RCNGC
3º Ana González Cáceres RCNGC
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