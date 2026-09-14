Burger Fest Canarias llega a Lanzarote con más de 15 restaurantes

El Parque Urbano de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé, será escenario los próximos 18 y 19 de septiembre de la primera edición del Burger Fest Canarias, un encuentro que combinará gastronomía, música y actividades de ocio durante todo el fin de semana.

La iniciativa reunirá a más de 15 restaurantes procedentes de distintos puntos de Canarias, que acudirán al evento con diferentes propuestas de hamburguesas. La entrada será gratuita y el programa pretende ofrecer una alternativa de ocio tanto para quienes quieran probar diferentes elaboraciones como para quienes se acerquen atraídos por la programación musical y familiar.

El festival tendrá como uno de sus ejes el producto local y de proximidad, con la intención de mostrar la variedad de ingredientes y estilos que pueden incorporarse a una hamburguesa. La organización plantea así un recorrido gastronómico por distintas interpretaciones de este popular plato de la cocina urbana.

La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé y de sus concejalías de Festejos y Comercio, además del respaldo de entidades relacionadas con el comercio y el producto canario.

Más de 15 restaurantes y opciones para distintos públicos

La oferta gastronómica será el principal atractivo del Burger Fest Canarias. Los establecimientos participantes presentarán sus propias elaboraciones durante las dos jornadas, permitiendo al público comparar recetas y propuestas diferentes en un mismo recinto.

La organización ha previsto además alternativas para personas con distintas preferencias o necesidades alimentarias. El festival contará con una zona vegana y con propuestas 100 % sin gluten, además de un espacio dedicado a los productos dulces.

A esta oferta se añadirá una zona de cervezas artesanas, con referencias de diferentes procedencias, planteada como complemento para las propuestas gastronómicas.

El objetivo es que el encuentro tenga un carácter abierto y familiar y que la comida sea solo una parte de una programación más amplia. Por ello, el recinto contará también con actividades pensadas para niños y familias, entre ellas castillos hinchables y un taller de baile, además de otras propuestas que se desarrollarán a lo largo del fin de semana.

Música en directo y sesiones de DJs durante las dos jornadas

La programación musical comenzará el viernes 18 de septiembre a las 18:00 horas con la sesión de Las Mellizas. Posteriormente será el turno de Fran Bernal, que actuará entre las 19:30 y las 22:00 horas.

La primera jornada continuará con Renzzo El Selector, encargado de poner música hasta el cierre de la actividad del viernes, previsto a medianoche.

El sábado 19 de septiembre la propuesta se ampliará tanto en horario como en variedad de actuaciones. La actividad comenzará a las 14:00 horas con Checha Tambo, cuya sesión se prolongará hasta las 18:00 horas.

Las Mellizas Dj / La Provincia

Después actuará Adrián González Music, antes de que a las 19:00 horas llegue Sickmen Rick. La programación continuará con Los Verbenas, que ofrecerán una actuación de rock and roll entre las 20:45 y las 22:00 horas.

La noche seguirá con Serial Killerz, una propuesta que combina DJ y batería, y concluirá con una nueva actuación de Adrián Glez Music, prevista entre las 00:00 y la 01:00 horas.

Premios para las hamburguesas mejor valoradas

Otro de los elementos destacados de esta primera edición será el concurso de hamburguesas, que permitirá reconocer las propuestas consideradas más destacadas dentro del festival.

La hamburguesa que consiga el primer puesto recibirá un premio de 500 euros. La segunda clasificada obtendrá 300 euros, mientras que la tercera recibirá 150 euros.

El público también tendrá capacidad de decisión. El festival contempla un premio específico para la Burger del Público, dotado con otros 150 euros. De esta forma, los asistentes podrán participar directamente en la elección de la hamburguesa que consideren su favorita.

El concurso se suma a la propia experiencia gastronómica del evento y busca poner el foco en las diferentes recetas y elaboraciones que presentarán los establecimientos participantes.