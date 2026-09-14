El Cabildo de Lanzarote convoca 31 plazas de empleo público: estos son los puestos a cubrir

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha puesto en marcha ocho procesos selectivos para cubrir 31 plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025. Las bases de las convocatorias han sido publicadas este lunes, 14 de septiembre, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP), dando comienzo así a la tramitación para incorporar nuevos profesionales a la Administración insular.

La convocatoria reúne puestos de diferentes ámbitos y combina perfiles técnicos y administrativos con otros vinculados a la atención y los cuidados. En concreto, se ofertan 5 plazas de Ingeniería Industrial, 3 de Arquitectura Técnica, 4 de Técnico de Gestión Administrativa, 2 de Biología, 1 de Técnico Auxiliar de Fotografía, 4 de Técnico Auxiliar de Informática, 1 de Medicina y 11 de Cuidados.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha señalado que la convocatoria pretende avanzar en el refuerzo de la estructura de personal de la institución y disponer de profesionales que permitan afrontar las necesidades de los servicios públicos de la isla.

Por su parte, el consejero de Recursos Humanos, Miguel Ángel Jiménez, ha destacado la variedad de las plazas incluidas en esta Oferta de Empleo Público, con puestos que abarcan desde especialidades técnicas hasta trabajos relacionados directamente con la atención a las personas.

Ocho procesos mediante concurso-oposición

Los procedimientos fueron aprobados por el Consejo de Gobierno Insular el pasado 7 de septiembre y se desarrollarán mediante turno de acceso libre y sistema de concurso-oposición.

La convocatoria incorpora además medidas específicas para facilitar el acceso de personas con discapacidad. En las especialidades de Ingeniería Industrial y Biología se reserva una plaza de cada una para personas con discapacidad.

En cuanto a la naturaleza de los puestos, la convocatoria distingue entre personal funcionario de carrera y personal laboral fijo. De las 31 plazas previstas, 19 corresponden a personal funcionario de carrera.

Este grupo incluye las plazas de Ingeniería Industrial, Arquitectura Técnica, Gestión Administrativa, Biología, Fotografía e Informática.

Las otras 12 plazas serán de personal laboral fijo y corresponden a las categorías de Medicina y Cuidados.

Miguel Ángel Jiménez, consejero de transportes y movilidad del Cabildo de Lanzarote. / LP/DLP

¿Cómo presentar las solicitudes?

Las personas interesadas deberán estar pendientes de la publicación de los correspondientes extractos de las convocatorias en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días hábiles, que comenzarán a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de cada convocatoria en el BOE.

La presentación deberá realizarse por vía telemática, utilizando para ello la plataforma habilitada por el Cabildo de Lanzarote.

Las bases completas ya pueden consultarse en el BOP. También estarán disponibles a través del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Cabildo de Lanzarote, donde se irá incorporando la información relacionada con el desarrollo de cada proceso selectivo.

Estas son las 31 plazas ofertadas

La Oferta de Empleo Público contempla un total de 31 puestos, repartidos de la siguiente manera:

5 plazas de Ingeniero/a Industrial .

. 3 plazas de Arquitecto/a Técnico/a .

. 4 plazas de Técnico/a de Gestión Administrativa .

. 2 plazas de Biólogo/a .

. 1 plaza de Técnico/a Auxiliar de Fotografía .

. 4 plazas de Técnico/a Auxiliar de Informática .

. 1 plaza de Médico/a .

. 11 plazas de Cuidador/a.

La distribución muestra el peso de las categorías relacionadas con los cuidados, que concentran 11 de las 31 plazas, aunque también se incluyen especialidades profesionales vinculadas a áreas como la ingeniería, la arquitectura, la administración, el medio ambiente, la informática, la fotografía y la medicina.

Con esta convocatoria, el Cabildo avanza en la ejecución de su Oferta de Empleo Público de 2025, a través de procesos de acceso libre y con una parte de las plazas reservadas para personas con discapacidad.

El desarrollo de las oposiciones y concursos-oposición se irá comunicando mediante los canales oficiales de la Corporación insular. Las personas que quieran participar deberán consultar las bases de la categoría concreta a la que pretendan optar y comprobar tanto los requisitos como los plazos establecidos.