Pequeño Valiente y Fund Grube ponen en marcha en Lanzarote un proyecto de refuerzo educativo para menores con cáncer

Lanzarote contará durante el curso 2026-2027 con un Proyecto de Refuerzo Educativo dirigido a menores con cáncer, una iniciativa que pretende facilitar la continuidad de los estudios durante los procesos de enfermedad y tratamiento.

El programa fue presentado el pasado miércoles por la Fundación Canaria Pequeño Valiente y la Fundación Fund Grube, entidades que han unido sus esfuerzos para ofrecer apoyo educativo a niños, niñas y adolescentes de la isla que atraviesan una enfermedad oncológica.

La iniciativa se desarrollará desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 y está destinada a menores de entre 3 y 18 años afectados por cáncer. El proyecto también contempla la atención a sus hermanos y hermanas, ya que estas circunstancias familiares pueden provocar igualmente cambios o interrupciones en su actividad escolar.

En la presentación participaron la consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, María Asención Toledo Hernández, el presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, Juan José Jerez Castro, y el vicepresidente de la Fundación Fund Grube, Deepak Chhabria.

Los representantes de las entidades participantes coincidieron en destacar la importancia de proporcionar acompañamiento a los menores y a sus familias durante una etapa especialmente complicada, así como de coordinar esfuerzos entre las administraciones públicas y las organizaciones del tercer sector.

Atención en Arrecife, a domicilio y por internet

Uno de los objetivos principales del proyecto es evitar que los menores tengan que abandonar o retrasar su formación académica como consecuencia de la enfermedad.

Para ello, el refuerzo educativo se ofrecerá mediante diferentes modalidades, adaptadas a las circunstancias de cada familia. La atención podrá realizarse en el centro multidisciplinar de la Fundación Pequeño Valiente en Arrecife, pero también se contempla el desplazamiento a los domicilios de aquellos menores que no puedan acudir presencialmente.

Cuando las circunstancias lo hagan necesario, el proyecto recurrirá además al refuerzo educativo online. De esta manera, se busca mantener el contacto con la actividad académica incluso cuando el estado de salud o los tratamientos dificulten los desplazamientos.

Presentación del proyecto de refuerzo educativo de la Fundación Canaria Pequeño Valiente y la Fundación Fund Grube. / La Provincia

La propuesta parte de una realidad que afecta no solo al menor diagnosticado, sino también a su entorno familiar. Los hermanos y hermanas pueden experimentar cambios en sus rutinas y en su vida escolar, por lo que el programa incorpora también sus necesidades educativas.

El propósito es que la situación médica no suponga una pérdida innecesaria del ritmo del curso y que los menores puedan mantener, dentro de sus posibilidades, una continuidad en sus estudios.

La colaboración entre fundaciones y administraciones

Durante el acto de presentación se puso también el foco en la colaboración entre las entidades sociales y las instituciones públicas como vía para desarrollar recursos destinados a la infancia.

El vicepresidente de la Fundación Fund Grube, Deepak Chhabria, señaló que el proyecto encaja con la orientación de la entidad hacia el apoyo a la educación y el acompañamiento de niños y jóvenes que atraviesan situaciones en las que necesitan una atención adicional.

Por su parte, la participación del Cabildo de Lanzarote sitúa la iniciativa dentro de las actuaciones relacionadas con la educación y el bienestar de los menores de la isla.

Más allá del refuerzo de las materias escolares, este tipo de recursos pretende contribuir a que los niños y adolescentes mantengan parte de sus rutinas durante el proceso de enfermedad y dispongan de un acompañamiento adaptado a sus circunstancias.

Pequeño Valiente, una fundación creada por familias

La Fundación Canaria Pequeño Valiente nació en 2006 por iniciativa de familias que tenían hijos e hijas afectados por cáncer. Se trata de una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir a mejorar la calidad de vida de los menores con enfermedades oncológicas y la de sus familias.

Para ello desarrolla proyectos relacionados con diferentes ámbitos, entre ellos la atención social, psicológica, educativa y económica. Su actividad se extiende actualmente a varias islas del Archipiélago, entre ellas Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

El nuevo proyecto educativo en Lanzarote amplía así las herramientas de acompañamiento disponibles para los menores y sus familias durante el curso escolar. La atención presencial, domiciliaria y online permitirá adaptar el apoyo a las necesidades de cada caso, con el objetivo de facilitar que los niños y adolescentes puedan continuar vinculados a su formación mientras afrontan el proceso de enfermedad.

Sobre la Fundación Fund Grube

La Fundación Fund Grube es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2008 como expresión del compromiso social de Fund Grube. Su misión es generar oportunidades para la infancia, la juventud y las personas en situación de vulnerabilidad a través de la educación, la formación y la acción social. Desarrolla proyectos en Canarias y a nivel internacional, acompañando a menores y familias y colaborando con entidades y organizaciones para contribuir a una sociedad más justa y sostenible. Además, impulsa iniciativas de bienestar, apoyo y voluntariado entre las personas que forman parte de Fund Grube,