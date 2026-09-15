Arrecife acogerá el 18 de octubre la 10ª caminata solidaria ‘Caminamos con el Cáncer’ de AFOL
Con un recorrido accesible de menos de cinco kilómetros, la iniciativa invita a la ciudadanía a sumarse a una jornada de concienciación sobre la enfermedad
La Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote (AFOL) prepara una nueva edición de su caminata solidaria ‘Caminamos con el Cáncer’, una iniciativa que durante años ha recorrido distintos puntos de la isla con el objetivo de reunir a la ciudadanía en torno a la solidaridad y el apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad.
La convocatoria de 2026 tendrá lugar el próximo 18 de octubre y tendrá como punto de salida y llegada el Recinto Ferial de Arrecife. El recorrido será de menos de cinco kilómetros, por lo que se plantea como una actividad abierta a la participación de personas de diferentes edades y condiciones físicas.
La organización destaca que la caminata cumple diez años, coincidiendo además con los 25 años de trayectoria de AFOL, una doble celebración que marca esta edición.
AFOL desarrolla en Lanzarote una labor de acompañamiento y apoyo a pacientes oncohematológicos y sus familias. Entre sus objetivos se encuentra contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer y reforzar la atención y asistencia que reciben.
Horarios de la caminata del 18 de octubre
La jornada comenzará a las 9:15 horas, momento previsto para la concentración de participantes y la entrega de las últimas camisetas.
A las 10:15 horas está programado el manifiesto y, posteriormente, a las 10:30 horas, se dará la salida a la caminata.
La organización plantea así una mañana dedicada a la participación ciudadana y a la sensibilización en torno al cáncer, manteniendo el carácter solidario que ha acompañado a esta actividad desde sus primeras ediciones.
Inscripción y precio
La inscripción tiene un coste de 10 euros e incluye camiseta y agua para los participantes.
Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción por internet a través de Tripasión Eventos o de manera presencial en la sede de AFOL, situada en la calle Tenerife, 7, Edificio Mega 5, local 2, en Arrecife.
La celebración de ‘Caminamos con el Cáncer’ se suma a las diferentes acciones de sensibilización y apoyo que AFOL desarrolla a lo largo del año en Lanzarote. La entidad también participa en campañas relacionadas con la prevención, la detección temprana y la concienciación sobre el cáncer, además de organizar actividades dirigidas a pacientes y familiares
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