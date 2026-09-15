Cerca de mil mayores de Lanzarote y La Graciosa se reúnen en Mancha Blanca para disfrutar de las fiestas de la patrona de Lanzarote

Cerca de mil personas mayores de Lanzarote y La Graciosa se dieron cita este lunes en Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo, con motivo de la cuarta visita organizada por el Área de Mayores y Relaciones Intergeneracionales del Cabildo de Lanzarote. El encuentro reunió a participantes procedentes de todos los municipios de la isla en una jornada centrada en la convivencia, el ocio, la cultura y la participación activa.

La actividad se desarrolló en el marco de las celebraciones vinculadas a Nuestra Señora de Los Dolores y permitió a los asistentes disfrutar de diferentes propuestas en uno de los principales puntos de encuentro de estas fechas.

Durante la jornada, los mayores tuvieron la oportunidad de visitar a la Virgen de Los Dolores, además de recorrer la 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote. El programa permitió conocer de cerca el trabajo desarrollado por los artesanos y artesanas que participan en esta cita, acercando a los asistentes a diferentes oficios y manifestaciones de la tradición insular.

Encuentro de personas mayores de Lanzarote en Mancha Blanca por las Fiestas de Los Dolores 2026 / La Provincia

La música también tuvo un papel destacado en el encuentro, con la actuación de Juanito Panchín y Los Jarvac, que pusieron la nota musical a una jornada concebida para compartir tiempo y experiencias.

El envejecimiento activo, en el centro del encuentro

La iniciativa se integra en las acciones impulsadas por el Cabildo para favorecer un envejecimiento activo y saludable y crear espacios en los que las personas mayores puedan mantener una participación directa en la vida social y cultural de Lanzarote y La Graciosa.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, defendió durante la jornada la necesidad de que las personas mayores tengan un papel destacado dentro de las políticas públicas y puedan participar en las actividades que se desarrollan en la Isla.

Betancort señaló que su grupo de gobierno ha introducido cambios en las políticas dirigidas a este colectivo, con el objetivo de poner el foco en su bienestar social. También reivindicó el papel que las generaciones mayores han desempeñado en el desarrollo de Lanzarote y la necesidad de reconocer esa aportación mediante iniciativas concretas.

Encuentro de personas mayores de Lanzarote en Mancha Blanca por las Fiestas de Los Dolores 2026 / La Provincia

La consejera de Mayores y Relaciones Intergeneracionales, Nori Machín, destacó por su parte el esfuerzo realizado para mantener esta cuarta visita a Mancha Blanca, pese a las altas temperaturas que se registraron durante la jornada.

Machín puso en valor que este tipo de encuentros ofrecen a las personas mayores la posibilidad de disfrutar de actividades, relacionarse con otros vecinos, mantenerse activas y continuar formando parte de la vida social de las dos islas.

Los ayuntamientos facilitan la participación

La actividad contó con la colaboración de los ayuntamientos de Lanzarote, que desempeñaron un papel importante a la hora de facilitar la participación de los mayores y su desplazamiento hasta Mancha Blanca.

La implicación de las corporaciones municipales permitió que vecinos procedentes de los distintos municipios pudieran sumarse a una convocatoria planteada a escala insular. La vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, agradeció precisamente la participación de los mayores y la colaboración de los ayuntamientos.

Tovar destacó el valor de celebrar una jornada que pone en contacto a las personas mayores con elementos relacionados con la identidad y la cultura de Lanzarote. También resaltó la ilusión mostrada por los participantes durante su estancia en Mancha Blanca y trasladó su reconocimiento a las administraciones municipales que colaboraron en el desarrollo de la actividad.