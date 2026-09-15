'Entre Cuerdas' lleva la música canaria a los teleclubs de Lanzarote y La Graciosa

La música popular canaria recorrerá los pueblos de Lanzarote y La Graciosa a partir del próximo 26 de septiembre con el proyecto ‘Entre Cuerdas’, una nueva iniciativa impulsada por el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del Área de Cultura, en colaboración con los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT).

La propuesta pretende acercar las parrandas y agrupaciones vinculadas a la música tradicional de Canarias a los espacios donde históricamente se han desarrollado buena parte de las relaciones vecinales. Para ello, los teleclubs y centros socioculturales de la isla se convertirán en escenario de un circuito de encuentros musicales que combinará cultura, tradición y participación ciudadana.

La presentación del proyecto tuvo lugar este lunes, 14 de septiembre, con la participación del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort; la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín; y el consejero de Cultura de la Corporación insular, Jesús Machín.

La iniciativa nace con la intención de devolver actividad a unos espacios que durante décadas han tenido un papel destacado en la vida cotidiana de los pueblos. La música será, en este caso, el elemento utilizado para reunir a los vecinos y poner en valor una parte del patrimonio cultural de Lanzarote.

La parranda como elemento de identidad

El proyecto tendrá una primera edición formada por ocho encuentros, distribuidos entre Arrecife, San Bartolomé, Haría, Tías, Yaiza, Tinajo, Teguise y La Graciosa. De esta forma, la programación llegará a los siete municipios de Lanzarote e incluirá además una convocatoria específica en La Graciosa.

Cada cita tendrá un formato pensado para favorecer la cercanía con el público. La previsión de la organización es reunir alrededor de 600 personas en cada encuentro, lo que supondría alcanzar aproximadamente 5.000 asistentes durante el conjunto del circuito.

En cada jornada participarán tres grupos de parranda, además de profesionales, empresas y colectivos relacionados con la organización de las actividades.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó precisamente el vínculo entre este tipo de música y los espacios de convivencia de los pueblos. El objetivo, según explicó, es que los centros socioculturales y teleclubs vuelvan a convertirse en lugares de reunión alrededor de la música y, al mismo tiempo, ofrecer mayor visibilidad a las agrupaciones que mantienen vivo este repertorio.

Un recorrido por toda la isla

‘Entre Cuerdas’ no se concentrará en un único municipio. Su planteamiento es llevar las actuaciones a diferentes puntos de Lanzarote para que la programación tenga un carácter insular.

El circuito comenzará el 26 de septiembre, según anunció el consejero de Cultura del Cabildo, Jesús Machín, quien animó a la ciudadanía a estar pendiente de las próximas convocatorias.

Machín defendió el papel de la parranda como una forma de encuentro, celebración y transmisión de la cultura. En este sentido, el proyecto pretende dar protagonismo a quienes llevan años vinculados a la conservación de la música popular y acercar ese patrimonio a nuevos públicos.

Los teleclubs y centros socioculturales tendrán una función que irá más allá de servir como escenario para los conciertos. La organización plantea estos espacios como puntos de participación vecinal, vinculando cada encuentro con el tejido social de la localidad en la que se celebre.

El timple y la transmisión entre generaciones

La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, puso el acento en la capacidad de este tipo de iniciativas para facilitar la transmisión de las tradiciones entre distintas generaciones.

Machín recordó el arraigo de las parrandas en la vida festiva de Lanzarote y destacó el papel que desempeñan en la conservación de la música popular. Dentro de ese patrimonio tiene especial importancia el timple, uno de los instrumentos más representativos de la cultura musical de Canarias.

El proyecto pretende precisamente mostrar que la tradición no tiene por qué quedar limitada a la recuperación de repertorios del pasado. Las agrupaciones pueden mantener elementos heredados y, al mismo tiempo, adaptar esa tradición a las nuevas generaciones y a los contextos actuales.

Desde el Gobierno de Canarias se ha trasladado el respaldo a esta iniciativa y la intención de que pueda tener continuidad y crecer en futuras ediciones.

Un gran encuentro como segunda fase

‘Entre Cuerdas’ contará con una segunda etapa una vez finalice el circuito por los distintos municipios. El proyecto contempla la celebración de un gran encuentro de cierre, aunque todavía están pendientes de concretar tanto la fecha como el lugar en el que tendrá lugar.

La previsión inicial es que esta actividad final tenga una dimensión mayor que las citas celebradas en los centros socioculturales y pueda reunir a más de 2.500 personas.

Con esta segunda fase, el proyecto ampliará el carácter participativo de la propuesta y reunirá en un mismo espacio a parte de las agrupaciones y participantes que hayan formado parte del recorrido por Lanzarote y La Graciosa.