Misa de Los Dolores este martes por la fiesta de la patrona de Lanzarote: nuevo horario por la alerta de calor

La celebración de la misa solemne de Nuestra Señora de Los Dolores, patrona de Lanzarote, prevista inicialmente para las 11:00 horas de este martes, 15 de septiembre, en Mancha Blanca (Tinajo), cambia de horario debido a la situación de alerta máxima por altas temperaturas declarada en Canarias. El acto religioso se celebrará finalmente a las 18:00 horas, según ha informado el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.

La modificación se ha acordado de forma conjunta con la Diócesis de Canarias, teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades de emergencias para reducir la exposición de la población al calor durante las horas en las que se esperan las temperaturas más elevadas.

Restricciones por el calor entre las 10:00 y las 18:00 horas

La decisión de retrasar la misa está relacionada directamente con las recomendaciones trasladadas por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa después de que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declarase la alerta máxima por altas temperaturas.

Ante esta situación, el Consorcio ha recomendado a los ayuntamientos que no permitan actividades deportivas, lúdicas, culturales y de ocio al aire libre entre las 10:00 y las 18:00 horas a partir de este martes.

El objetivo es reducir los riesgos asociados a la exposición al calor en las horas centrales del día, especialmente en una jornada en la que está prevista una importante afluencia de personas a Mancha Blanca.

Las previsiones manejadas por la Dirección General de Emergencias apuntan a temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados en las zonas de interior y en las vertientes orientadas al sur de Lanzarote y La Graciosa.

La situación podría comenzar a mejorar de forma progresiva el miércoles, 16 de septiembre. No obstante, las previsiones mantienen valores elevados en diferentes puntos de la isla, por lo que las recomendaciones de prevención continuarán mientras permanezca activa la situación de alerta.

La Feria de Artesanía también modifica su horario

La alerta por altas temperaturas también ha obligado a introducir cambios en la última jornada de la 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote, que se celebra en el recinto ferial de Mancha Blanca.

En lugar de mantener su horario habitual durante las horas de mayor calor, la feria abrirá este martes 15 de septiembre de 18:00 a 22:00 horas.

De esta manera, las actividades previstas se concentran en una franja horaria posterior a la recomendación de evitar eventos al aire libre entre las 10:00 y las 18:00 horas.

La programación arrancará a las 18:00 horas con la participación de la Parranda Janubio, que realizará un recorrido por el recinto ferial. A esa misma hora están previstas las exhibiciones de Juego del Palo, a cargo de la Escuela de Palo Cristín Feo de León de Haría, y de Salto del Pastor, protagonizada por Jurria Temeje y con los comentarios de Ignacio Romero Perera.

También desde las 18:00 horas se desarrollarán varias propuestas dirigidas al público familiar. Entre ellas figuran los talleres “Crea tu pelota con la técnica de la roseta” y “La sombrera de Lanzarote”.

La oferta de actividades incluye además dos talleres relacionados con la artesanía. El primero, “Buscando las huellas de Lanzarote: introducción a la impresión botánica en lana”, estará a cargo de la artesana uruguaya Fabiana Gómez. El segundo, denominado “Cerámica pintada de El Mojón: tohio”, será impartido por Aquilino Rodríguez e Hirahi Rodríguez.

La jornada continuará a las 19:30 horas con la actuación musical “Ecos de mujer”, de Acatife, en el escenario del recinto ferial.

Recomendaciones para evitar problemas de salud

Los servicios de seguridad y emergencias han pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones, sobre todo en el caso de personas mayores, menores y otros colectivos considerados de riesgo.

Entre las principales recomendaciones figura evitar la exposición directa al sol y permanecer el mayor tiempo posible en espacios frescos. También se aconseja reducir la práctica de ejercicio y otras actividades físicas durante las horas centrales del día.

La hidratación adquiere especial importancia en estas condiciones. Las autoridades recomiendan beber agua con frecuencia, incluso aunque no se tenga sensación de sed, además de utilizar ropa ligera y adecuada para soportar las altas temperaturas.

Otra de las advertencias trasladadas a la población tiene que ver con los vehículos. Los servicios de emergencias recuerdan que nunca se debe dejar en el interior de un automóvil cerrado a niños, personas mayores o mascotas, aunque sea durante un periodo corto de tiempo.

La aparición de determinados síntomas puede indicar que el calor está afectando al organismo. Entre ellos se encuentran el malestar, mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, calambres, sudoración excesiva o enrojecimiento de la piel.

En estos casos, la recomendación es detener la actividad, trasladarse a un lugar fresco, refrescarse, descansar e hidratarse. Si las molestias no desaparecen o aparecen signos que puedan ser compatibles con un golpe de calor, se debe solicitar asistencia sanitaria y contactar con el 112.