El concierto de Malú pone emoción al cierre de las Fiestas de Los Dolores en Lanzarote

Malú fue la encargada de poner el punto final a la programación musical de las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores con un concierto celebrado este martes en Mancha Blanca. La artista madrileña llevó hasta Lanzarote su ‘Quince Tour’, un espectáculo con el que repasa diferentes momentos de una trayectoria marcada por numerosos éxitos y por una fuerte conexión con el público.

El recital sirvió para cerrar una de las principales celebraciones del calendario festivo de Lanzarote, después de varias jornadas en las que tradición, devoción, folclore, artesanía y música han compartido protagonismo en Mancha Blanca.

Un recorrido por la trayectoria musical de Malú

Durante el concierto, Malú hizo un recorrido por distintas etapas de su carrera a través de un repertorio que reúne canciones conocidas por varias generaciones de seguidores. El directo estuvo marcado por la intensidad interpretativa y por la potencia vocal de la cantante, que convirtió la última gran noche de Los Dolores en una cita musical multitudinaria.

El espectáculo forma parte de la gira con la que la artista celebra sus 15 años de trayectoria, recuperando temas que han acompañado buena parte de su carrera y combinándolos con una puesta en escena diseñada para el directo.

Identidad, tradición y devoción

El concierto contó con la participación del Cabildo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Tinajo y el Gobierno de Canarias, además de la organización y de los distintos equipos técnicos encargados de hacer posible el evento.

El Cabildo insular puso el foco especialmente en el dispositivo de coordinación desarrollado entre las diferentes administraciones, la organización y los equipos de seguridad y emergencias. Este trabajo permitió atender las necesidades de una celebración de estas características y desarrollar la programación en un entorno de convivencia para el público.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que las fiestas de Los Dolores constituyen uno de los principales espacios de encuentro de la isla. En este sentido, destacó la combinación de identidad, tradición y devoción con actividades culturales y musicales.

Betancort reconoció el trabajo realizado por las personas que participan en la organización de las fiestas, desde los equipos de producción y técnicos hasta los servicios de seguridad y emergencias, personal sanitario y voluntarios.

Mancha Blanca vuelve a ser punto de encuentro

La celebración de Los Dolores ha vuelto a reunir durante varias jornadas a miles de personas en Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo. La programación ha mantenido el carácter tradicional de una fiesta estrechamente vinculada a la identidad de Lanzarote, al tiempo que ha incorporado diferentes propuestas culturales y musicales.

La presencia de Malú puso el broche a la programación musical con un concierto que llevó hasta la localidad lanzaroteña algunos de los temas más reconocibles de la artista.

Con esta actuación concluyó una edición de las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores en la que la música se sumó nuevamente a las manifestaciones religiosas, el folclore, la artesanía y otras actividades que convierten a Mancha Blanca en uno de los principales puntos de reunión de Lanzarote durante estas fechas.