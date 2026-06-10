El catamarán científico 'Gara Itsasoa' ofrece visitarlo en Arrecife para acercar la investigación marina a la ciudadanía

El puerto deportivo Marina Lanzarote, en Arrecife, acogerá durante tres días una iniciativa centrada en la divulgación científica y el conocimiento del medio marino. El catamarán 'Gara Itsasoa', embarcación concebida como espacio de investigación, formación y sensibilización ambiental, permanecerá atracado en la Marina de Arrecife entre los días 17 y 19 de junio, ofreciendo jornadas de puertas abiertas para todos los públicos.

Las visitas podrán realizarse en horario de 09:00 a 19:00 horas, permitiendo a residentes y visitantes conocer de cerca un proyecto que combina ciencia, tecnología y educación ambiental en torno al océano.

Un laboratorio flotante dedicado al conocimiento del mar

El Gara Itsasoa se presenta como una iniciativa singular en España por las características de su planteamiento. La embarcación funciona simultáneamente como laboratorio científico, aula de formación y plataforma de exploración marina.

Su objetivo es contribuir al estudio del océano y, al mismo tiempo, acercar ese conocimiento a la sociedad mediante actividades divulgativas y colaboraciones con diferentes entidades vinculadas al ámbito marino.

Durante las jornadas abiertas, las personas que se acerquen hasta la Marina de Arrecife podrán recorrer las instalaciones del catamarán, conocer los equipos científicos que incorpora y descubrir algunos de los proyectos que desarrolla junto a universidades, centros educativos, instituciones públicas, empresas y organizaciones relacionadas con el medio marino.

Ciencia, educación y sostenibilidad en la Macaronesia

Los impulsores del proyecto destacan que la iniciativa nace con la intención de reforzar la conexión entre la ciudadanía y el océano, promoviendo una visión más cercana y participativa de la investigación marina.

La propuesta está especialmente vinculada al espacio geográfico de la Macaronesia, región que engloba archipiélagos del Atlántico como Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde, territorios donde el océano desempeña un papel fundamental desde el punto de vista ambiental, económico y cultural.

En este contexto, el 'Gara Itsasoa' busca actuar como puente entre la comunidad científica y la sociedad, favoreciendo la difusión del conocimiento sobre los ecosistemas marinos y la importancia de su conservación.

Una oportunidad para conocer la investigación oceánica desde dentro

La estancia del catamarán en Lanzarote permitirá acercarse a una embarcación diseñada específicamente para desarrollar actividades vinculadas al estudio y la divulgación del océano.

Además de su equipamiento tecnológico, el proyecto pone el foco en la sostenibilidad ambiental y en la necesidad de fomentar una mayor conciencia sobre la protección de los mares y océanos.

La visita ofrece así una oportunidad poco habitual para conocer cómo se desarrollan iniciativas científicas relacionadas con el medio marino y descubrir de primera mano las herramientas utilizadas para la investigación y la exploración oceánica.

Con esta escala en Arrecife, el Gara Itsasoa pretende seguir acercando la ciencia marina al público general y promover una mayor comprensión del papel que desempeñan los océanos en el equilibrio ambiental y en el futuro de los territorios insulares como Canarias.