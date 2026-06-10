Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes de tráfico Gran CanariaVisita del papa a CanariasAtraco Las PalmasSánchez CanariasAgenda papa Gran CanariaSánchez y Clavijo presidirán los actos institucionales del papaArquitecto de la UD Las Palmas
instagramlinkedin

El catamarán científico 'Gara Itsasoa' ofrece visitarlo en Arrecife para acercar la investigación marina a la ciudadanía

La embarcación, concebida como laboratorio flotante, busca fomentar la sensibilización ambiental en la Macaronesia y se podrá visitar en Marina Lanzarote entre el 17 y 19 de junio

El catamarán científico-divulgativo Gara Itsasoa.

El catamarán científico-divulgativo Gara Itsasoa. / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Arrecife

El puerto deportivo Marina Lanzarote, en Arrecife, acogerá durante tres días una iniciativa centrada en la divulgación científica y el conocimiento del medio marino. El catamarán 'Gara Itsasoa', embarcación concebida como espacio de investigación, formación y sensibilización ambiental, permanecerá atracado en la Marina de Arrecife entre los días 17 y 19 de junio, ofreciendo jornadas de puertas abiertas para todos los públicos.

Las visitas podrán realizarse en horario de 09:00 a 19:00 horas, permitiendo a residentes y visitantes conocer de cerca un proyecto que combina ciencia, tecnología y educación ambiental en torno al océano.

Un laboratorio flotante dedicado al conocimiento del mar

El Gara Itsasoa se presenta como una iniciativa singular en España por las características de su planteamiento. La embarcación funciona simultáneamente como laboratorio científico, aula de formación y plataforma de exploración marina.

Su objetivo es contribuir al estudio del océano y, al mismo tiempo, acercar ese conocimiento a la sociedad mediante actividades divulgativas y colaboraciones con diferentes entidades vinculadas al ámbito marino.

Durante las jornadas abiertas, las personas que se acerquen hasta la Marina de Arrecife podrán recorrer las instalaciones del catamarán, conocer los equipos científicos que incorpora y descubrir algunos de los proyectos que desarrolla junto a universidades, centros educativos, instituciones públicas, empresas y organizaciones relacionadas con el medio marino.

Ciencia, educación y sostenibilidad en la Macaronesia

Los impulsores del proyecto destacan que la iniciativa nace con la intención de reforzar la conexión entre la ciudadanía y el océano, promoviendo una visión más cercana y participativa de la investigación marina.

La propuesta está especialmente vinculada al espacio geográfico de la Macaronesia, región que engloba archipiélagos del Atlántico como Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde, territorios donde el océano desempeña un papel fundamental desde el punto de vista ambiental, económico y cultural.

En este contexto, el 'Gara Itsasoa' busca actuar como puente entre la comunidad científica y la sociedad, favoreciendo la difusión del conocimiento sobre los ecosistemas marinos y la importancia de su conservación.

Una oportunidad para conocer la investigación oceánica desde dentro

La estancia del catamarán en Lanzarote permitirá acercarse a una embarcación diseñada específicamente para desarrollar actividades vinculadas al estudio y la divulgación del océano.

Además de su equipamiento tecnológico, el proyecto pone el foco en la sostenibilidad ambiental y en la necesidad de fomentar una mayor conciencia sobre la protección de los mares y océanos.

La visita ofrece así una oportunidad poco habitual para conocer cómo se desarrollan iniciativas científicas relacionadas con el medio marino y descubrir de primera mano las herramientas utilizadas para la investigación y la exploración oceánica.

Noticias relacionadas y más

Con esta escala en Arrecife, el Gara Itsasoa pretende seguir acercando la ciencia marina al público general y promover una mayor comprensión del papel que desempeñan los océanos en el equilibrio ambiental y en el futuro de los territorios insulares como Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
  2. Las fuertes rachas de viento obligan a suspender este sábado el festival Sonidos Líquidos en Lanzarote
  3. Arrecife se incorpora a +Que Barrios, una iniciativa de Rosana que apuesta por la creatividad para fortalecer la vida comunitaria
  4. Un Presa Canario de Lanzarote, entre los mejores jóvenes del mundo
  5. Feria de Ganadería, Agricultura y Pesca de Teguise 2026: estos son los mejores quesos de Lanzarote
  6. Un boleto sellado en Arrecife se lleva casi 54.000 euros en la Bonoloto
  7. Teguise interviene en el hotel inacabado en Costa Teguise para mejorar la seguridad tras la protesta vecinal, pero los okupas siguen
  8. La Fiscalía ordena investigar la anulación de una multa de tráfico a un familiar del alcalde de Arrecife, Yonathan de León

El catamarán científico 'Gara Itsasoa' ofrece visitarlo en Arrecife para acercar la investigación marina a la ciudadanía

El catamarán científico 'Gara Itsasoa' ofrece visitarlo en Arrecife para acercar la investigación marina a la ciudadanía

Leiva abrirá en Lanzarote la despedida de su gira más multitudinaria con el concierto este viernes en el Lava Live Festival 2026

Leiva abrirá en Lanzarote la despedida de su gira más multitudinaria con el concierto este viernes en el Lava Live Festival 2026

La Escuela de Pesca de Lanzarote recibe el Premio Océanos 2026 por su labor educativa y compromiso con la sostenibilidad marina

La Escuela de Pesca de Lanzarote recibe el Premio Océanos 2026 por su labor educativa y compromiso con la sostenibilidad marina

Denuncian que el aerogenerador del regadío de La Santa "elude" los controles ambientales en Lanzarote

Denuncian que el aerogenerador del regadío de La Santa "elude" los controles ambientales en Lanzarote

Incendio en un vehículo en el que dormía una mujer en Arrecife

Incendio en un vehículo en el que dormía una mujer en Arrecife

Arrecife abre Puerto Naos al mar con seis esculturas oceánicas

Arrecife abre Puerto Naos al mar con seis esculturas oceánicas

Carne, pescado, dulces y chocolate: todo lo que se sabe del menú y el refugio del papa León XIV en el Obispado

Carne, pescado, dulces y chocolate: todo lo que se sabe del menú y el refugio del papa León XIV en el Obispado

Lanzarote moviliza a cerca de 200 fieles para acompañar al Papa en su histórica visita a Canarias

Lanzarote moviliza a cerca de 200 fieles para acompañar al Papa en su histórica visita a Canarias
Tracking Pixel Contents