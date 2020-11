¿Al centro comercial o a la tienda tradicional de Triana? El diazo de ayer, con el Barcelona-Madrid en medio, invitaba más bien a la playa o el campo, pero el shopping navideño y la llegada de Papa Noel llenaron las principales de zonas de ocio de Las Palmas de Gran Canaria, con colas de coches por la tarde para entrar a El Corte Inglés de Mesa y López o el trasiego constante de gente por el casco histórico y sus alrededores.

Allí mismo, en el cruce del parque San Telmo, empezaba el olor a castaña y los artistas ambulantes se disputaban el espacio de la calle Mayor de Triana. Entre ellos una compañía circence integrada por dos italianas y una francesa; un raro Papá Noel a la entrada de Guirlache, con música y movimientos espasmódicos; tres payasos que congregaron masas de niños a la altura de Perdomo; músicos y una familia checa de cuatro miembros que acaban de cruzar Europa en bicicleta y venden pulseras para costearse su próximo viaje por Latinoamérica.

Así lucía la Calle Mayor en víspera de Nochebuena, con familias al completo que disfrutan de su paseo y alguna que otra compra, como Teresa y Rosi, dos amigas que reniegan del centro comercial por el "agobio" y, entre otros deseos, piden a los Reyes Magos que la ciudad conserve zonas abiertas como Triana para disfrutar de esos momentos al sol.

En las Ramblas de Mesa López, lo mismo, pero con el aliciente de los puestos de artesanía autorizados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Triunfaron Las Puertas del Ratoncito Pérez, un invento de Pilar Suárez que resulta ideal para celebrar la caída de los primeros dientes de los más pequeños.

La artesana, que es experta en miniaturas de madera, elabora unas puertas diminutas que se colocan en el zócalo. Por ahí, en mitad de la noche oscura, entra Mister Pérez, que se lleva el diente previamente alojado por el niño en el cofre mágico, también hecho por Suárez. Al ingenio, que cuesta entre 20 y 25 euros, se le pueden añadir nombres, ratones varios y todo tipo de personalizaciones. La miniaturista ha agotado existencias desde el jueves y espera repetir el éxito en el popular mercado de artesanía que arranca a principios de enero en San Telmo.

Otro maestro del cuero, Juan Carlos, exhibe sus productos en Mesa y López, con pulseras a tres euros y hamacas a 140 euros, además de bonitos columpios para niños. Buenas migas hizo también Agustín Padrón, de Bizcochos de Moya, con sus dulces y su pan de huevo a un euro, o los mojos y las mermeladas de La Tía Claudia, entre otros expositores. Los productos locales, tras estos tres días en Las Ramblas, vuelven a Mesa y López el día dos de enero.

Aunque más de uno renegó de los centros comerciales, fueron muchos los grancanarios que ayer eligieron este tipo de establecimientos para hacer sus compras de última hora. La ventaja de encontrar todas las tiendas en un mismo espacio es su plato fuerte.

Sara Soriano y José Marrero fueron desde Arinaga hasta el centro comercial Las Arenas en busca del jamón de Navidad por "tradición". Además de otras cosas de picoteo para hoy. Los complementos para una cena de diez, con sama al horno, pulpo, sopa de marisco y bienmesabe de La Palma, relata la suegra de Marrero.

Cada maestro tiene su librillo, y en esto de las compras no es para menos. "Nos vamos turnando para ir al aparcamiento a dejar los regalos, así no veo lo que me ha comprado y viceversa", explica Marrero. Sin duda, esta pareja del Sureste tiene su propia forma de organizarse.

La jornada discurrió con normalidad, aunque fueron muchos los que se amontonaron en las tiendas y pasillos de Las Arenas. "Los baños parecen los de la discoteca", apunta Arancha Sánchez, en referencia a las colas que se formaron por la tarde en los sanitarios. La nota de solidaridad la pusieron quienes llevaron dos grandes osos de peluche a los voluntarios de la Cruz Roja. La entidad tiene un punto de recogida de juguetes para los niños más necesitados del Archipiélago hasta el próximo 5 de enero. El puesto se encuentra junto a las escaleras que bajan al aparcamiento del centro comercial.

Mientras, una fila india de vehículos intentaba abrirse camino en los accesos al centro comercial Alisios. Aunque ha pasado ya un mes desde su inauguración, todavía quedaban ayer algunos curiosos por verlo. Es el caso de Marjorie Cazorla, Angelo Perdomo y el pequeño Enzo. Esta familia llegó desde Arguineguín para pasar un sábado de compras y reservar el domingo para hacer todos los preparativos de Nochebuena.

Quienes no tenían que hacer muchos preparativos eran Juana y su hija María, porque ellas prefieren encargar la cena. Eso sí, salieron del Hiperdino con un carrito cargado de vino, cerveza y licor de crema. Además de unas pocas cosas de picoteo. En cuanto a los regalos de Reyes, "eso todavía no, es pronto". Aún les quedan doce días hasta la mágica fecha.

Las hermanas Llamas sí decidieron hacer todas sus compras de golpe. Ropa, un ordenador, juguetes y hasta un ajedrez. Había que apurar porque Pilar Llamas y su esposo, Paco Medina, viven en Londres y tienen que irse después de Año Nuevo para seguir con su negocio de cafeterías, Benita's Bakery, en honor de la abuela de estas hermanas. Por esto entregarán todos los regalos a sus hijos y sobrinos mañana después del desayuno.

Sin duda, la opción de los Reyes Magos sigue siendo la preferida por los canarios, pero una muestra de los nuevos tiempos son los niños que hicieron cola en Alisios para pedir un deseo o hacerse una foto con Papá Noel.