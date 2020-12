Sanidad impide abrir El Confital y recomienda esperar unos meses más

Las reservas de los técnicos del servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública vienen motivadas porque el Ayuntamiento no ha encontrado el origen de la contaminación que mantiene cerrada la playa desde hace un año, salvo un intervalo entre medias de varias semanas. Los técnicos del Gobierno canario entienden que si no se repite ningún episodio de contaminación durante un periodo largo de tiempo, cuya duración no se concretó en la reunión, podría plantearse en un futuro, previo consenso con la Concejalía de Ciudad de Mar, levantar la prohibición en función de criterios técnicos.

Según Roberto Santana, los niveles de calidad según los análisis realizados periódicamente por el Ayuntamiento son buenos desde septiembre pasado y "rozan la excelencia", y así se le explicó a Sanidad en la reunión. Sin embargo, añadió, "Sanidad considera que los datos oficiales son los de ellos y el tiempo empieza a correr a partir de enero de este año, que fue cuando volvieron a realizar las analíticas. La propuesta de ellos es esperar un tiempo prudencial para ver si esos valores bajos se normalizan y se mantienen. Yo creo que un tiempo prudencial son dos o tres meses como mucho".

Santana indicó que durante la reunión se informó de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento para encontrar la causa de la contaminación fecal, que han sido infructuosas. "Se informó de todas las inspecciones realizadas en Las Coloradas y que no se ha podido corroborar la única hipótesis que quedaba abierta" y que hablaba de que la contaminación "podría estar en el subsuelo y llegar al mar por un efecto de gravedad. No se ha podido corroborar. Seguimos con la intención de abrir alguna línea de investigación, pero la tienen que apuntar los técnicos especializados. Teníamos muchas esperanzas en las catas que se hicieron, pero el nivel de enterococos era más bajo que en el mar". Recordó que Emalsa "tampoco ha encontrado nada en las inspecciones con colorantes en las redes. En la reunión se presentó el informe final de Emalsa, con todas las actuaciones realizadas y se quedó en que se iba a recopilar un dossier con toda esa información para trasladarla a Salud Pública". El edil admitió que durante las inspecciones de la red se detectó un problema en uno de los puntos de conexión de la red de aguas residuales del cuartel militar de Las Coloradas con la red de alcantarillado de la ciudad.

Tras el arreglo de la avería comenzó a descender la contaminación en la playa, pero Roberto Santana consideró que "la avería no era nada significativa. Los técnicos no ven una relación directa entre esa reparación y la bajada de los niveles de contaminación. Esa conexión está en el comienzo de la carretera desde Coronel Rocha hasta Las Coloradas y está muy alejado de El Confital". Negó que Emalsa hiciera otras labores de reparación en Las Coloradas, la zona con más sospechas. "No me consta que Emalsa hiciera otra actuación de reparación, más allá de las tareas diarias de destupir una tubería. No creo que Emalsa esté ocultando nada o nada importante. Si hubiese habido un vertido fuerte, se habría visto. La playa no se abrirá hasta que Sanidad de el permiso", concluyó.