"Sin experiencia no puede haber emoción"

Hay paisajes que resultan determinantes en el devenir de la vida de las personas. Y el de la arquitecta Flora Pescador Monagas, próxima Hija Predilecta de esta ciudad, fue sin duda alguna el bosque de macetas de su casa familiar en Ciudad Jardín, tal y como se la puede ver en la imagen de la infancia a la protagonista, ensimismada con algo entre las manos y ajena al retratista. Tanto es así que la arquitecta asegura que de vez en cuando vuelve con sus pensamientos a este espacio de su memoria sentimental, una revelación que ha ayudado a que esta foto, y no otra, fuera la elegida para recordar su historia vital.

Pero no fue el único. La arquitecta, profesora titular de la Universidad de Las Palmas, subía todos los días de niña a Tafira al colegio Sagrado Corazón antes de ingresar en el instituto Santa Teresa y saltar a la Escuela de Arquitectura. Fue allí donde una profesora le animó a ser arquitecta por lo bien que se le daba el dibujo. La joven no tenía entonces definido su futuro, aunque sabía que como mujer se formaría en algo puesto que en casa siempre les motivaron a ser independientes.

"Unos años antes de terminar en el Sagrado pusieron una Escuela en Tenerife, que luego pasó a Las Palmas. Y ya todo fue rodado. Me matriculé y hasta hoy (ríe)", cuenta la arquitecta, que dudó en hacer Físicas o Químicas. Pero una vez que comenzaron las clases sucumbió al horizonte que la Arquitectura le ofrecía. "Me gustó muchísimo la parte creativa; es una disciplina que te enseña a pensar desde muchos puntos de vista. Y no todo es Arquitectura, puede ser diseño, diseño inmobiliario, de espacios libres. Es una carrera preciosa".

En su planes estaba el ser arquitecta pero no docente. Sin embargo, le propusieron hacerse cargo de la asignatura de Paisaje cuando Manuel Bermejo, entonces profesor, llegó a la alcaldía. "No tenía ni idea de lo que era aquello, y me dijeron: pues te formas. Y me fui a Barcelona a hacer el master que por primera vez se daba en España".

La arquitecta asegura que en aquellos dos años de formación "se le abrió otro mundo". Entendió lo que era el paisaje en su disciplina, y empezó a tener afinidad "con el medio ambiente, la vegetación". Tanto es así que hoy es una especialista en la materia pese a que ella no hace distinción entre arquitectura y paisaje. "La arquitectura también crea paisaje. Son formas de expresarse en el espacio; te expresas con arquitectura, con espacios libres, con infraestructuras, con vegetación, con mobiliario. Construyes buscando la excelencia o que estéticamente funcione. Yo no hago diferencia; busco hacer más sostenible y ambiental la arquitectura y también en arquitecturizar, en darle sentido al espacio", explica. Tanto es así que a veces se le mezclan.

Pescador cree que el Paisaje hay que tomarlo más en cuenta "aunque en Canarias ha sido olvidado" pese a la calidad del territorio insular y volcánico. "Duele ver el desprecio que se tiene por él, la falta de cultura sobre el valor que se tiene", manifiesta, mientras puntualiza que los lugares hay que entenderlos para mostrar luego su potencial.

Analizando su ciudad, la arquitecta expone que tiene un gran riqueza y diversidad gracias a su geografía e historia. "La geografía ha sido determinante para su diversidad. No es lo mismo la ciudad Alta que la baja; al lado derecho de un determinados barranco que en otro. Aunque no los veamos [barrancos] son los constructores silenciosos de su estructura y de sus barrios. Es por ello que apuesta por sacarlos partido para que "cosan la ciudad" a partir de la vegetación y de los espacios libres y de paseo. Y en su repaso no se olvida del litoral "¿Por qué toda la estructura de ciudad tiene que ser para la movilidad rodada?", se pregunta. Propone recuperar la Base Naval, convertido en un gran parque, reutilizando alguno de sus edificios y su lámina de agua. "Sería una salida muy interesante de la ciudad al mar". Asimismo, algunos muelles que han dejado de tener uso y, por supuesto, La Isleta. "Es la imagen de la ciudad pero pocos tienen la experiencia de conocer el sitio. Y sin experiencia no puede haber emociones para identificarse con el lugar y hacerlo propio. Y eso no se va a producir sino se abre".

Recuerdos

"Ir al Puerto o a Las Palmas era salir de fiesta": La paisajista Flora Pescador afirma que tuvo una infancia muy bonita en el barrio de Ciudad Jardín, donde entonces los niños podías salir a la calle a jugar sin el problema del tráfico. "Todos mis recuerdos son agradables; no hay ninguno negativo. Yo vivía en Ciudad Jardín y, en aquel momento, era como vivir entre paréntesis porque estaba alejada del Puerto y de Las Palmas. Era otro mundo". Pescador recuerda que ir de pequeña a algunos de esos dos puntos extremos de la ciudad era "ir de fiesta". "O era ir a Las Palmas, a casa de los primos; donde siempre pasaba algo, o ir al Puerto y llevarse la toalla para la playa". La visión que tenía entonces de Las Palmas de Gran Canaria era la de una urbe fragmentada, nada que ver con la imagen que tiene hoy de ciudad en continuidad. "Las Palmas o el Puerto eran palabras que tenían significado para mi, como lugares distintos a mi mundo".

Perfil

Dirigió la Escuela de Arquitectura: La arquitecta nació en 1953 en el seno de una familia numerosa -ocho hermanos-, cuyo progenitor era médico. A principios de los años 70 ingresa como estudiante en la Escuela de Arquitectura, dependiente entonces de la Universidad de La Laguna. Profesora titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC, 1982) en el departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, ha dirigió la Escuela Técnica Superior de Arquitectura desde 2003/09 y ha sido miembro del Consejo de Gobierno de la propia universidad de 2009/12. Vicepresidenta segunda de la Real Academia canaria de Bellas Artes, entre sus trabajos destacan el parque de la ladera de La Minilla (2011), el Edificio residencial y de oficinas en La Minilla (2004), el paseo marítimo de Agadir (Marruecos, 2006) y el Plan Especial de recuperación del litoral urbano y del paseo marítimo de Sidi Ifni (Marruecos, 2012). En 2003 obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de anteproyectos para el Frente Marítimo y Parcela de la Cícer.

Retos de la ciudad