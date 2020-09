El parque Santa Catalina estrenará el próximo 1 de de noviembre un nuevo hotel. La planta hotelera de la capital sigue creciendo y los empresarios Cristóbal Ortega y Luis Cabrera, promotores de este hotel emblemático denominado Acuario, que está a la venta, están impulsando también otro alojamiento urbano en La Isleta, con fachadas a la calle Juan Rejón y al Puerto de la Luz. Las obras de este último, iniciadas a finales del pasado año están a punto de terminar. Ortega y Cabrera, que aseguran haber invertido en estos dos hoteles unos nueve millones de euros, esperan que el de La Isleta abra sus puertas en marzo de 2019. Ambos tendrán terrazas con cafeterías en sus azoteas y la misma decoración, con habitaciones amplias y luminosas y una decoración sencilla con colores y motivos relacionados con el mar.

Las obras del hotel Acuario, en pleno parque de Santa Catalina, ya han concluido y su apertura sólo está pendiente del equipamiento y de la decoración de sus 21 habitaciones, que se distribuyen a lo largo de los tres caserones del siglo XIX, previamente rehabilitados y reconvertidos en un solo edificio, bajo la dirección del arquitecto Eduardo Sáenz. El hotel tiene vistas también a la calle General Vives y su altura oscila entre las tres y las cuatro plantas. Tanto las fachadas como la distribución espacial que tenían los inmuebles han tenido que ser respetadas.

Ha sido la catalogación de los edificios y el mal estado en que se encontraba, casi en ruinas, lo que ha provocado la prolongación de las obras, que se iniciaron hace más de dos años. Uno de los puntos más atractivos del Acuario estará en sus azoteas, en las que se instalará una cafetería con terraza, con vistas al parque Santa Catalina. La creación de este hotel ha sido posible gracias a una inversión de cuatro millones de euros. Cabrera y Ortega lo han puesto a la venta por 4,5 millones, aseguran, pero si no aparece un comprador se encargarán ellos mismos de la explotación. En septiembre está previsto que se ponga en marcha la página web y se comiencen a comercializar las habitaciones.

Algo más le queda al hotel Vista Acuario para abrir sus puertas, pero las obras marchan a buen ritmo. El edificio, que tiene fachadas a las calles La Carretera de Juan Rejón, Pérez Muñoz y Rosarito, tendrá 30 habitaciones distribuidas en seis plantas y dos cafeterias, una de ellas en la terraza que se creará en la azotea y la otra en la planta baja de la fachada que da a la pequeña plaza frente la iglesia de La Luz.

Los empresarios intentaron que el Ayuntamiento les permitiera elevar de seis a nueve las plantas del edificio, pero la petición fue denegada porque la ordenanza de alturas del barrio lo impide. El Vista Acuario, un hotel urbano de tres estrellas, ampliará la oferta hotelera del barrio de La Isleta. Cabrera y Ortega resaltan las vistas panorámicas al Puerto de la Luz y al mar que tendrá el alojamiento, sobre todo desde la terraza que se instalará en la azotea.

Levantar este hotel ha requerido una inversión de cinco millones, porque el edificio, cuyas obras se quedaron a medias desde hace bastantes años, ha tenido que ser reconstruido practicamente. Los promotores resaltan el valor del entorno en el que se asienta el establecimiento, en un barrio singular y muy cercano al Castillo de La Luz.

Estos dos establecimientos forman parte de los más de veinte hoteles que se han sumado o están a punto de hacerlo a la oferta alojativa de la ciudad, durante los últimos dos años. Entre los que han abierto sus puertas en dicho periodo figura el hotel Doña Luisa, en el barrio de Alcaravaneras, donde la cadena Silken también está construyendo otro hotel, justo en frente de la playa de Las Alcaravaneras.

El grupo Martinón acaba de comprar el edificio de Correos, en el parque Santa Catalina, para levantar un hotel de cuatro estrellas de su cadena Hoteles The. A pocos metros, abrió hace casi un año otro hotel de cuatro estrellas la cadena Labranda, en el antiguo edificio del Banco Exterior, en la calle Presidente Alvear, el hotel Desing Plus Bex Hotel. También ha abierto sus puertas este año, en la calle Espíritu Santo, en Vegueta, el Veintiuno Emblematic Hotels y The Cathedral. Hace poco ha abierto en Vegueta, Suites 1478, en la calle Doctor Chil.