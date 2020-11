Vecinos de El Terrero, hartos de una colonia de palomas

La relación de las aves con San Justo ha sido tan intermitente como estrecha. Y es que la vivienda de la discordia, ubicada en el número 14 de San Justo, lleva más de un cuarto de siglo en un estado de deterioro que cada vez ha ido a peor, si bien esto no ha supuesto ningún problema para los animales que ya a principios de los años 90 empezaron a aterrizar por el vecindario. "Yo puse la primera queja en 1994, un año después de mudarme aquí", explica Dolores Herrera García, residente en el bloque de pisos del número 15 en el que también vive Figueroa Rodríguez. Ambas han liderado la lucha contra la situación que aseguran empeoró en 2006.

Ese año, la comunidad de vecinos del número 15 presentó un escrito en el Consistorio capitalino para denunciar el mal estado de la vivienda que está prácticamente enfrente. "No se hizo nada y la cosa iba cada vez a peor", asegura Piedad Figueroa, no solo porque el deterioro de la parte superior del inmueble, donde hay construida una especie de estructura de madera, fue en aumento; también porque se convirtió en un foco de plagas aladas. "Como eso está como está el agua de la lluvia se estanca y eso se llena de mosquitos y no se puede ni abrir las ventanas que dan para esta calle", cuenta.

A eso enseguida tuvieron que sumarle la cuestión de las palomas. "Llegaron a haber más de 80", recuerda Figueroa que en más de una ocasión ha sido testigo de cómo se posan en el edificio que hace esquina con la calle Enmedio y lo llenan "de arriba a abajo". Y con las aves también llegaron otros problemas como la imposibilidad de poder tender la ropa en la azotea porque se quedaba perdida de excrementos. "Y eso no se quita porque yo tenía unas sábanas de hilo antiguas de mi madre y las tuve que hacer trapo", relata.

De manera que siguieron presentando otros escritos para quejarse sobre la situación de insalubridad que tantos quebraderos de cabeza estaba dando en San Justo, entre otras cosas, porque estas aves son portadoras de más de 40 enfermedades. "Teníamos un vecino que ya murió que se dedicaba a echarlas de comer hasta que le 'cazamos' con las manos en la masa y le echamos la bronca", recuerdan Herrera y Figueroa desde la azotea de su edificio desde el que se ve justo enfrente el trasiego de los pájaros que entran y salen de su improvisado palomar. Con la reprimenda al alimentador llegó una tregua que se rompió hace unos meses cuando, de nuevo, alguien empezó a esparcir comida por la calle.

"Hemos llegado a barrer hasta tres kilos de millo, pero también les echan arroz y lentejas", explica Figueroa Rodríguez. El sustento de los animales suele aparecer por las mañana, tanto en montones como desparramado por toda la vía, hasta tres y cuatro veces en semana. "Y menos mal que los chicos del Servicio de Limpieza son un encanto y quitan mucho", apostilla esta afectada desde cuya ventana del salón ha observado tanto el comportamiento de los pájaros a lo largo de estos años que asegura que "podría escribir un libro".

Bromas aparte, lo que sí ha hecho Piedad Figueroa es acudir de nuevo al Ayuntamiento capitalino para que se tomen medidas. "Fui a Salud Pública y de ahí me remitieron a Plagas, pero al final ninguno parecía tener competencias así que tuve que volver a las Oficinas Municipales y allí me dijeron que fuera a Protección del Paisaje donde tenemos que volver a presentar un escrito junto a nuevas fotografías sobre el estado de la vivienda, porque nosotros queremos que hagan algo, lo que diga la ley".

Por lo pronto, desde este servicio aseguraron el martes a este periódico que aunque "no pueden entrar en una propiedad privada" volverán a activar el expediente que existe sobre la citada casa del número 14 de la calle San Justo, donde curiosamente, a día de hoy, si uno no se fija bien no se percibe el estado ruinoso. El motivo, explica Figueroa, es que en abril de 2015 "alguien" (no saben si los propietarios) pintó la fachada, tapió las puertas y quitó una enorme pierda que se sostenía en el alféizar. Pero el arreglo quedó en eso.

En lo que al problema de las palomas se refiere, en Salud Pública también manifestaron su intención de acudir a San Justo y recordaron que alimentar a cualquier tipo de animal en la vía pública conlleva actualmente una multa de entre 30 y 150 euros. Una cuantía que aumentará considerable-mente con la nueva ordenanza municipal que está pendiente de entrar en vigor donde aquellos que sean pillados infraganti echando comida tendrán que pagar entre 150 y 1.500 euros.