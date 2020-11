"Crearemos líneas de mecenazgo para los colectivos profesionales"

Sí, muy contenta y agradecida. Sobre todo porque ha sabido valorar el trabajo que el grupo municipal, no solo el mío, ha realizado en estos cuatro años.

¿Cuál es el balance?

Positivo, hemos presentado otra visión de lo que es la oposición; ejercido de lo que tradicionalmente se espera de ella: fiscalización y denuncia como ha ocurrido con Emalsa, pero también hemos sido colaboradores como con el IBI social.

¿Cuáles son los problemas básicos de esta ciudad?

El primer problema que tiene es este equipo de gobierno; los problemas están a la vista. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad deteriorada, sucia, gris, con muchas desigualdades entre las distintas zonas. Necesitamos mejoras en todos los barrios; no solo necesita proyectos para mejorar las infraestructuras, sino dejarnos de tanta improvisación y tener en cuenta el mantenimiento. Y esto no ha sucedido, un ejemplo claro son las escaleras y ascensores. Se ha invertido, pero no se ha habido mantenimiento.

¿En qué?

Primero hay que conocer cuáles son los problemas para poder atajarlos. Y no me refiero a ir de visita a los barrios y sacarnos la foto, sino hacer primero un diagnóstico para saber sus necesidades en infraestructuras, movilidad, conectividad, limpieza, exclusión social, empleo, etcétera, y luego poner en marcha un plan integral de barrios y un plan de ejecución.

¿Qué otras líneas de actuación presentan en su programa?

Ciudadanos tiene un programa abierto que incluso el 26 de mayo [día de las elecciones municipales] no va a estar cerrado, y que cuando gobernemos tampoco va a estarlo porque hacemos política para las personas y son ellas las que van a decidir muchas actuaciones. Proponemos una rebaja fiscal; no podemos permitir que tras salir de la crisis se siga condenando al ciudadano a una presión fiscal tan alta. Hay la posibilidad de hacer una rebaja del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) a todos los ciudadanos de al menos el 15%. Y hablo de ello a colación de la entrevista que se publicó el pasado domingo al alcalde Augusto Hidalgo en su medio, que dijo que hay que mimar el Puerto. Estamos de acuerdo; es un verdadero motor económico para la ciudad, pero no se puede decir que hay que mimarlo y después imponer la presión fiscal más alta que permite la ley. Ciudadanos quiere, al menos, reducirlo del 1,3 al 1,1%. Después existe otra presión fiscal que frena el crecimiento y que son las tasas de apertura de nuevos negocios. Al comerciante hay que ponerle una alfombra roja, mimarlo, porque generan empleo; lo mismo el resto de autónomos.

¿Hay algún proyecto importante para la ciudad?

El plan integral de barrios. Si los barrios crecen la ciudad crece; si los vecinos se sienten orgullosos de su barrio, de que tienen infraestructuras y mantenimiento, parques, que hay limpieza, ganamos mucho. La dignidad a Las Palmas de Gran Canaria hay que devolvérsela y quitarle el gris que actualmente tiene.

Han sido muy críticos con la MetroGuagua

Es vox populi que no soy muy amiga de la MetroGuagua, pero por otro lado tenemos que ser muy exquisitos con el dinero público y su gasto. En el momento en que gobernemos vamos a poner en stand by este proyecto y a hacer un estudio global del mismo. Solicitaremos una auditoría para saber en qué y cómo se está invirtiendo el dinero para conocer por qué algún tramo presupuesto en 600.000 euros ha pasado a costar 1,6 millones de euros. ¡Ojo! No estoy insinuando nada, sino que, bajo nuestro punto de vista, ha habido una mala gestión y queremos resolverla. Una vez esté la auditoría se tomarán las medidas que correspondan. Lo que está claro es que la MetroGuagua tiene que estar integrada en una movilidad global, intermodal, que agrupe a todos los tipos de transporte ya sea de alta capacidad, guaguas, taxis, bicicleta o coche.

La ciudad tiene cada vez más problemas de tráfico. ¿Qué solución plantean para solventarlo?

Hay un problema de tráfico y tenemos soluciones. Un plan de movilidad en el que se integre a todos. Lo que no podemos es solventar los problemas de movilidad de la parte baja de la ciudad y trasladarlos a otro sitio porque no se ve la movilidad como un asunto global. Si quieres eliminar transporte privado hay que dar opción al ciudadano para que sepa qué hacer con su coche y, en la zona baja, donde hay mayor volumen de tráfico y donde la mayoría de las personas viene de otros municipios, no hay un sistema de transporte eficiente y con una frecuencia de paso buena para aparcar el vehículo. No podemos empezar la casa por el tejado, sino por los cimientos; y no es obligado dejar el coche, sino dar soluciones.

¿Pero cómo?

Necesitamos tres párquines disuasorios: en el Cono Sur; que no termina en Hoya de la Plata como dice el Tripartito, sino en el límite con Jinámar; para los que vienen de Medianías y otro para los del Norte. Ahora, un parquin solo no soluciona nada sino hay una estación de transporte público integrada de taxi, de bicicletas, de guaguas; incluso de alta capacidad, para conectar con otros puntos de la ciudad.

Otro de los asuntos en los que han batallado ha sido Emalsa. ¿Van a rescatar las acciones para el Ayuntamiento?

Es fundamental; un bien de primera necesidad como el agua no puede estar en manos privadas. Y aquí se armó el follón y se dijo a bombo y platillo que iban a demandar cuando una empresa privada se quedó con la mayoría de las acciones y no se ha vuelto a oír nada. En el asunto de Emalsa hemos estado callados por respeto a la justicia, elaboramos un informe muy completo que se le dio trámite y esperamos ahora que la justicia se pronuncie, pero está claro que los bienes de primera necesidad no pueden estar en manos de una empresa privada. Toda empresa privada quiere y debe sacar beneficios de su negocio pero el Ayuntamiento tiene que dar servicio. Hidalgo ha tenido muchas oportunidades para dar un golpe en la mesa y pararlo.

No tenían experiencia política cuando llegaron al Ayuntamiento. ¿Se ven los problemas de diferente modo cuando se entra?

Efectivamente; yo venía de la Universidad, no tenía experiencia. Si algo le agradezco a la política municipal es que me ha sacado de mi zona de confort y me ha permitido conocer la realidad de la ciudad. Hasta 2014 era una ciudadana más, abría el grifo y tenía agua; salía a pasear y tenía un taxi y una guagua a mi disposición, pero no todo el municipio está así. Si vas a Ladera Alta tienes hasta calles sin asfaltar; si vives en Tenoya la última guagua es a las diez de la noche; y si resides en Miller Bajo y quieres ir a un evento a la zona baja guárdate como mínimo diez euros para un taxi porque después no vas a tener guagua. Ahí te vas dando cuenta de que Las Palmas de Gran Canaria no es la ciudad baja, de que sus vecinos tienen muchos problemas.

Esta es la Ciudad del Atlántico Medio, ¿llevan algo concreto para impulsar esta condición?

Es nuestro cuarto eje del programa: crear una nueva concejalía de Cooperación internacional, colaboración público-privada y marca ciudad. Necesitamos conocer cómo se ve la ciudad en todos los mercados y no solo en el turístico. Como plataforma intercontinental cumple con todos los requisitos para tener cualquier tipo de mercado y que nuestra marca esté presente. La cooperación institucional es fundamental; al ciudadano le da igual quién tiene competencia en una materia u otra, lo que quiere es que se solucione su problema. Y, a quién se lo piden, al Ayuntamiento. Por lo tanto, éste tiene que tomar cartas en el asunto y liderar cualquier proyecto en el que tenga que ver, aunque no sea de su competencia. Y necesitamos una persona que esté ahí diciéndolo, exigiéndolo. Abriremos las puertas a la colaboración público-privada. Cualquier agente económico, poblacional, sectorial, que quiera colaborar con el desarrollo de la ciudad va a encontrar las puertas abiertas. Queremos poner en marcha líneas de mecenazgo para la ciudad bidireccionales, en que el Ayuntamiento también pueda ser mecenas de colectivos profesionales. Son ideas innovadoras; como los préstamos reintegrables que ya se hacen en otras partes del mundo para la producción local cultural. Es decir, otorgar dinero a un proyecto cultural y cuando tenga buena taquilla devolverlo para seguir apoyando otros talentos.

¿Va a haber algún otro cambio en las concejalías?

No, solo está. Y la de Barrios, que será protagonista y no una concejalía delegada como ahora.

¿Alguna política especial aparte de la que ha mencionado para los autónomos?

Eliminar la tasa de apertura, reducirles el IBI; las administraciones públicas no generan dinero, pero tiene que dar las herramientas y el apoyo para que estos valientes sean capaces de invertir su dinero. Hay que reducir la burocracia y elaboraremos un proyecto de administración eficiente donde la tecnología tendrá un papel fundamental, de tal manera que les facilitemos las herramientas para abrir un negocio.

¿Alguna otra propuesta?

Un plan para el litoral. La ciudad debe tener dos objetivos fundamentales: que los espacios sean amigables para los vecinos y visitantes y un plan para el litoral para resolver los problemas de contaminación, los modelos de negocio, la limpieza, etcétera. Queremos recuperar Bocabarranco y la playa de Las Alcaravaneras porque el litoral es nuestra primera línea de entrada.

¿Recuperarán también el centro de alto rendimiento náutico?

Ya lo pedimos en una moción. Un centro de alto rendimiento náutico, que no solo se ciña a la vela, que conectaría San Cristobal con las instalaciones de Martín Freire y con zonas de residencia para estancia de los deportistas e impulsar así el Cono Sur y sin que San Cristóbal pierda su esencia. Queremos aprovechar a los compañeros de Ciencias del Mar para ello y, en general, a toda la gente de la Universidad porque aquí hay mucho talento.

¿Darán continuidad al proyecto de hace cuatro años?

Sí, aunque hay propuestas nuevas. Pese a que íbamos de novatos no nos equivocamos porque el 90% de las mociones presentadas salieron del programa. Algo muy importante es que seguiremos luchando por el consejo Puerto-Ciudad, lo pondremos en marcha si alcanzamos la Alcaldía.

¿Para el personal del Ayuntamiento qué proponen?

Contamos con una plantilla excelente pero desgraciadamente esa excelencia queda oculta por la mala gestión política. Por supuesto que falta muchísimo personal. Hay que dar, por ejemplo, una solución a los agentes de movilidad.

En caso de pacto, ¿con quién lo harían?

Me parece una falta de respeto hacia los ciudadanos estar hablando de pactos ahora. Los ciudadanos lo que necesitan es que les demos propuestas, no promesas, y ellos evaluarán.

¿Verán tras el 26-M?

No. Habría que preguntar al resto de los partidos si estarían dispuestos a apoyarnos para que yo fuera alcaldesa. Ciudadanos lleva desde 2015 hablando, y no solo aquí, de diálogo, consenso, y solo desde el centro se puede hacer política para las personas.

Propuestas