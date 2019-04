Semana Santa 2019 | ¿Qué calles cerrarán al tráfico en Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria?

Con motivo de la Semana Santa en la capital grancanaria se ha realizado un despliegue especial de seguridad con Policía Local y protección Civil, además de movilizar también a los servicios municipales de Limpieza. Además, las distintas procesiones de estos días obligarán a realizar desvíos puntuales en el servicio habitual de Guaguas Municipales.

Cerca de un centenar de efectivos de la Policía Local se desplegará desde el miércoles y hasta el viernes por la noche en las 27 procesiones y actos religiosos que se celebrarán esos días en hasta 16 barrios del municipio. Este despliegue policial contará con el apoyo y la colaboración de la Agrupación de Protección Civil de Las Palmas de Gran Canaria, que aportará 90 voluntarios a las diferentes celebraciones religiosas durante esos tres días.

El Servicio Municipal de Limpieza también reforzará sus servicios durante estos días de Semana Santa con especial atención a Vegueta y Triana por ser las zonas donde se concentran el mayor número de procesiones y de asistentes a los eventos religiosos. Por este motivo se activa un dispositivo especial de Limpieza con 64 trabajadores y 24 vehículos desde el miércoles tarde hasta el sábado por la mañana.

A Vegueta y Triana se destinan específicamente 27 trabajadores de este refuerzo especial con 9 vehículos para atender las necesidades de limpieza que se generen tras las procesiones previstas en la zona histórica de la ciudad. Los otros 37 trabajadores de este despliegue especial, junto a 15 vehículos, se reparten por el resto de barrios en los que se celebran procesiones, como el Puerto, Guanarteme o Tamaraceite.

Las numerosas procesiones que recorrerán las calles y plazas públicas de la ciudad, afectarán temporalmente a la circulación de vehículos y requerirán de medidas especiales de tráfico y seguridad que serán adoptadas por la Policía Local. Concretamente, lo barrios que acogerán los eventos procesionales entre la tarde del miércoles y el viernes santo serán los de Vegueta, Triana, Tamaraceite, La Isleta, San Lorenzo, Guanarteme, Puerto, Tenoya, Casa Ayala, Lomo Apolinario, Arenales, Ciudad Alta, Lomo Blanco, Schamann, Casablanca III y El Polvorín.

La Policía Local realizará los cierres de vía al tráfico por el tiempo imprescindible para que las procesiones se celebren con seguridad. Por otro lado, el estacionamiento estará prohibido temporalmente en algunas de las vías que se verán afectadas por los recorridos de las procesiones, concretamente en las calles Perdomo, Pedro Díaz, Castillo, Dr. Chil, García Tello, Reyes Católicos, Mendizábal, General Bravo, San Bernardo, Viera y Clavijo, Cádiz y Párroco Segundo Vega. El Ayuntamiento ha desplegado la señalización de prohibición con los horarios donde no estará permitido el aparcamiento.

Por su parte, Guaguas Municipales informa que las alteraciones más importantes de su servicio se producirán durante las celebraciones de las procesiones del Viernes Santo. En el intervalo entre las 18:00 y 24:00 horas del viernes 19 de abril, con motivo de la Magna Procesión que transita por las calles del barrio histórico de la ciudad, las líneas 7, 12, 54 y 70 realizarán diferentes desvíos en sus itinerarios, que los viajeros pueden consultar con detalle en la sección Estado del Servicio la página web guaguas.com.

Esa misma jornada del viernes 19, entre las 10:00 y las 12:00 horas, quedará cortada al tráfico el Paseo de Tomás Morales por una procesión en Fincas Unidas. Durante este intervalo de tiempo, las líneas 2, 25 y 81, en sentido Puerto, Auditorio y Santa Catalina, cambiarán su itinerario habitual.

Al mismo tiempo, con la llegada de la Semana Santa, Guaguas Municipales mejora la frecuencia de las líneas 12 (Puerto-Hoya de la Plata) y 33 (Guiniguada-Puerto, por Ciudad Alta) al objeto de potenciar las conexiones con los grandes centros de movilidad del litoral de la ciudad y facilitar los desplazamientos hacia las playas, áreas comerciales y lugares de culto religioso durante las jornadas festivas.



Procesiones más destacadas

A continuación, se detalla el horario y recorrido de las procesiones con mayor previsión de asistencia y que afectarán en mayor medida al tráfico, requiriendo de dispositivos especiales por la Policía Local de la capital.

Miércoles 17 de abril

A las 19:00 horas, Los Dolores de Triana: Con una previsión de asistencia de 700 personas, su recorrido será Parque de San Telmo, Triana, Travieso, General Bravo, Pérez Galdós (Estación Penitencial en el Santuario de San Antonio de Padua-Padres Franciscanos), Pérez Galdós, Perdomo, Triana y finalización en el Parque de San Telmo.

A las 20:30 horas, Procesión del Santo Encuentro de Cristo: Se espera la asistencia de unas 700 personas. Este evento es uno de los más destacados de la Semana Santa, partiendo de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán y dividiéndose la comitiva en cuatro itinerarios distintos que se encuentran finalmente en la Plaza Santa de Santa Ana, regresando finalmente juntos a la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Los distintos recorridos serán los siguientes:

- El Cristo: Plaza de Santo Domingo, C/ Pedro Díaz, Sor Jesús, Castillo, Plaza de Santa Ana, Obispo Codina y Plaza de Santa Ana.

- San Juan y la Magdalena: Plaza Santo Domingo, C/ García Tello, San Marcos, Dr. Verneau, Dr. Chil, Reloj, Castillo, Casas Consistoriales, lateral Plaza Santa Ana Obispado, Obispo Codina, San Marcial hasta puerta Casa de Colón, San Marcial, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.

- La Verónica: Plaza Santo Domingo, C/ García Tello, San Marcos, Dr. Verneau, Dr. Chil, Reyes Católicos, Espíritu Santo, Obispo Codina, Plaza Santa Ana (encuentro).

- La Virgen de los Dolores de Vegueta: Plaza Santo Domingo, C/ García Tello, San Marcos, Dr. Verneau, Dr. Chil, Reyes Católicos, Felipe Massieu, Plazoleta de Los Álamos, San Marcial, Obispo Codina, Plaza Santa Ana.

- Regreso desde el Santo Encuentro en Santa Ana: Plaza de Santa Ana, Catedral, C/ Obispo Codina, Espíritu Santo, Reyes Católicos, Dr. Chil, Dr. Verneau, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo hasta su Templo.

Jueves 18 de abril

A las 22:00 horas, Procesión del Jueves Santo en el Puerto: Con una previsión de asistencia de 250 personas, partirá de la Parroquia Santa María del Pino y recorrerá Ruiz de Alda, General Vives, Cirilo Moreno, Secretario Artiles, Ruiz de Alda y Presidente Alvear.

A las 22:00 horas, Vía Crucis en Guanarteme: Se espera una asistencia que supere el centenar de personas, y su itinerario partirá desde la Parroquia del Cristo Crucificado y recorrerá las calles Olof Palme, Arístides Briand, Kant, Portugal, El Cid y Secretario Padilla, para finalizar en la Plaza del Cristo.

A las 23:00 horas, Vía Crucis en Tamaraceite: La asistencia prevista es de unas 150 personas, y tendrá salida en el Templo Parroquial Ntra. Sra. del Camino de Fátima, para recorrer la Carretera General (dirección Arucas), Dr. Juan Medina Nebot, Paseo de los Mártires, Betania, Cruce Avda. César Manrique, Betania, y finalización nuevamente en el Templo parroquial Ntra. Sra. del Camino de Fátima.

A las 23:30 horas, Procesión del Cristo del Buen Fin en Vegueta: La previsión de asistencia es de unas 250 personas. El recorrido de esta procesión partirá desde la Plaza del Espíritu Santo, para seguir por las calles Castillo, Doctor Chil, Plaza de San Agustín, San Agustín, Espíritu Santo, Obispo Codina, Castillo y finalización en la Plaza Espíritu Santo.

Viernes 19 de abril

A las 11:00 horas, Procesión de Las Mantillas en Vegueta: La asistencia prevista es de 3.000 personas y su recorrido, con salida desde la Catedral en la Plaza de Santa Ana, transcurrirá por las calles Obispo Codina, Espíritu Santo, Reyes Católicos, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana, Obispo Codina y retorno a la Catedral.

A las 18:00 horas, Procesión El Cristo y la Virgen de Los Dolores en Guanarteme: Se espera la asistencia de un centenar de personas, que partirán desde la Parroquia Ntra. Sra. del Pilar y recorrerán las calles Lepanto, Secretario Padilla, El Salvador, Vergara, y nuevamente Lepanto para concluir en la Plaza del Pilar.

A las 18:30 horas, la Magna Procesión en Triana-Vegueta: La Magna Procesión es uno de los eventos religiosos más multitudinarios de la Semana Santa. Se conforma por diversos itinerarios que parte de tres parroquias distintas y que a continuación se detallan.

· Salida desde la Parroquia de Santo Domingo. Hasta seis tronos partirán a las 18:30 horas desde la Plaza de Santo Domingo hacia las calles García Tello, San Marcos, Dr. Verneau, Dr. Chil, Reloj (punto de encuentro con el resto de itinerarios), Obispo Codina, Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Viera y Clavijo, Perdomo, Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Dr. Verneau, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo hasta su Templo.

· Salida desde Parroquia de San Agustín. Tres tronos partirán a las 19:00 horas, recorriendo las calles Dr. Chil, Reloj (punto de encuentro con el resto de itinerarios) y continuando recorrido a la de Santo Domingo.

· Salida desde la Parroquia de San Francisco de Asís. Será a las 18:45 horas, cuando cinco tronos recorrerán las calles Dr. Domingo Déniz, San Nicolás, Plaza Cairasco (punto de encuentro con el resto de itinerarios), Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Muro, Plaza Cairasco, Alameda de Colón y Dr. Deniz hasta su Templo.

· Regreso de las procesiones. Una vez en la Plaza de San Agustín, la Parroquia de San Agustín se retira dejando en la Iglesia sus tres tronos, continuando la procesión de Santo Domingo y San Francisco por la calle Dr. Chil hasta Reloj, donde la procesión de Santo Domingo continuará por Dr. Chil, Dr. Verneau, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo; para entrar en la Parroquia; mientras que la Procesión de San Francisco continuará por la calle Reloj, Obispo Codina, Muro, San Nicolás, Dr. Deniz y Plaza de San Francisco para entrar en la Parroquia.

A las 19:15 horas, Procesión del Santo Entierro en Tamaraceite: Congregará a unas 150 personas, partiendo desde la Parroquia de San Antonio Abad y recorriendo la Carretera General de Tamaraceite hacia las calles Diego Betancor, Paseo de los Mártires, Dr. Juan Medina Nebot, y nuevamente la Carretera General de Tamaraceite hasta el Templo Parroquial.

A las 20:30 horas, Procesión del Viernes Santo en San Lorenzo: Con una asistencia prevista de 250 personas, tendrá inicio en la Plaza de San Lorenzo, donde tras salir de la Parroquia recorrerá las calles Antonio Martel Rodríguez, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, La Paz, Carretera General de San Lorenzo, y 13 de septiembre hacia el Templo Parroquial.

Al término de la procesión del Santo Entierro saldrá la Virgen de los Dolores, sobre las 23:00 horas, partiendo nuevamente desde la Plaza de San Lorenzo y recorriendo Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, Carretera General De San Lorenzo y 13 de septiembre.

A las 22:00 horas, Procesión del Retiro en Vegueta: Congregará a unas 500 personas y saldrá de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, recorriendo García Tello, San Marcos, Dr. Verneau, Dr. Chil, Reyes Católicos, García Tello y concluyndo nuevamente en la Plaza de Santo Domingo.

A las 22:30 horas, Procesión del Retiro en Triana: Con una previsión de asistencia de 500 personas, su itinerario se iniciará en la Parroquia de Francisco y transcurrirá por la calle Dr. Domingo Déniz, San Nicolás, Alameda de Colón, General Bravo, Travieso, Cano, Torres, General Bravo, Alameda de Colón, San Nicolás y Dr. Deniz hasta la Parroquia.