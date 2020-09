El Centro Insular de Deportes acogerá, los próximos días 8 y 9 de junio, el primer Campeonato de Danza Urbana de Canarias, el LPA Weekend Urban Dance. El evento, organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la Concejalía de Deportes, contará con la presencia de casi 600 jóvenes participantes procedentes de distintas islas del Archipiélago.

La iniciativa, que se configura como "un marco visible y especial para la danza", en palabras del concejal de Cohesión Social, Igualdad y Juventud, Jacinto Ortega, que presentó en el día de ayer el evento, pretende apostar por las actividades minoritarias y en convertirse en un referente a nivel nacional e internacional.

Además de una competición que constará de cinco categorías y que repartirá 2.400 euros en premios y trofeos personalizados para los premiados, el festival ofrecerá nueve masterclasses impartidas por coreógrafos internacionales de renombre, como Zaac Milne, Borja Muñoz, Flaminia Genoese y Jes Florano.

Motivación y superación

La danza, más que un deporte, es un arte, y en Canarias hay mucho, y campeonatos como el LPA Weekend Urban Dance suponen una experiencia de enriquecimiento personal y profesional para los jóvenes bailarines. Helem Alemán y Víctor Guillén son dos de los participantes de este festival. Ella, bailarina grancanaria de 22 años, lleva toda una vida dedicada a la danza. "Desde que tengo uso de razón", reconoce. Pero fue a los 15 años cuando empezó a competir y, a raíz de ello, "a poder trabajar, con mucho esfuerzo y dedicación".

El chico, de 19 años y también de la isla capitalina, sigue los pasos de su compañera y amiga. "Bailo desde los cinco añitos, pero es a los 12 cuando me doy cuenta de que realmente quiero dedicarme a esto de una manera profesional", cuenta, reconociendo que este arte ha pasado a un plano totalmente diferente para él. Si antes lo practicaba por ocio y mera diversión, ahora se forma para llegar a vivir de ello.

Ambos destacan la oportunidad que para ellos supone formar parte de este evento. "Yo me siento muy afortunada", admite Helem. Con este evento, los y las jóvenes de las islas tendrán la posibilidad de recibir clases de la mano de coreógrafos de renombre sin tener que trasladarse a la Península, con el desembolso económico que ello supone, como normalmente tienen que hacer si quieren optar a formaciones y campeonatos de este prestigio y talante.

Las ventajas son claras. "Ellos te vienen a casa. Es muy cómodo y es una posibilidad que te llena mucho", admite la joven. Víctor, por su parte, se muestra agradecido: "A mí me alegra que sigan ampliando el campo de campeonatos y clases. Es un gustazo recibirlas de un jurado tan internacional como el que va a venir".

Los dos aseguran que para que se estén presentando ocasiones como estas, ha sido imprescindible la labor que han desarrollado bailarines veteranos de Canarias que han luchado a lo largo de los años por conseguir mayor reconocimiento. No dejan, igualmente, de dar las gracias al Ayuntamiento por la organización de esta iniciativa.

Amigos y rivales. Los bailarines, en la mayoría de las ocasiones, se relacionan entre ellos fuera de las pistas de baile. Mantienen vínculos más allá de los meramente profesionales y comparten amistas, experiencias y conocimientos. En el caso de Helem y Víctor, la complicidad entre ambos es latente. Son amigos, pero el próximo fin de semana, cada uno irá con su escuela, por lo que no les quedará otra que competir entre ellos.

"Tú vas al campeonato y tú sabes cuál es tu grupo porque vas a compartir escena con él y has trabajado conjuntamente, pero si me lo encuentro a él [Víctor], le doy un abrazo igual de feliz que a los componentes de mi grupo", comenta Helem. El feeling no se pierde. "La danza es compatir y es amor", sentencia el joven.

Estos valores estarán, sin duda, presentes en el LPA Weekend Urban Dance, evento impulsado por el Consistorio tras el éxito del primer certamen de Danza Urbana para jóvenes desarrollado en 2018 en la capital. Este año, el festival propiciará el inicio de la práctica de la danza en jóvenes y niños y niñas dentro de un contexto de ocio creativo y un encuentro entre jóvenes del Archipiélago, así como acercar y dar a conocer las artes escénicas entre los adolescentes.

El concejal Ortega destacó en el día de ayer el entusiasmo, ganas y vitalidad de los bailarines y explicó que el baile lleva implícito elementos de valor indiscutible como que los jóvenes encuentran en esta disciplina artística un lugar en el que evadirse y refugiarse de una forma positiva cuando están inmersos en entornos complicados.

Igualmente, la gerente del Instituto Municipal de Deportes (IMD), Leticia López, hiso hincapié en los beneficios que este arte comparte el deporte, tales como "el afán de superación, beneficios en la autoestima y la capacidad de equilibrio" y expresó su deseo de que todos y todas participen en el festival, bien compitiendo o acudiendo a las clases, como acudiendo de espectadores.

La organización del evento ofrecerá transfers de guaguas gratuitas para que todos aquellos que se desplacen desde otros puntos del Archipiélago puedan trasladarse desde el muelle hasta el Centro Insular de Deportes.