"Me gustaría devolver el apoyo que me ha dado Canarias formando a los jóvenes"

Inicialmente jugaba a fútbol en Las Torres. Mi hermano mayor ya estaba practicándolo. Un día estaba un poco cansado de jugar al fútbol y él me dijo vente; fui me gustó y me quedé, un poco por mi hermano y por mi tio Andrés, que es quien nos metió el gusanillo. Recuerdo ir a entrenar a partir de los 11 o 12 años al López Socas, ir a ver a mi hermano al pabellón Félix Santana, estaba por el barrio de Escaleritas prácticamente todo el día.

¿Cómo dio el salto a categorías superiores?

Es un poco curioso. El Gáldar inicialmente llama a mi hermano a jugar con el primer equipo. Fue él quien me dijo 'vente conmigo y vamos los dos allí a hablarlo'. Gracias a eso nos dijeron 'bueno que venga tu hermano también'. Él ha sido uno de los culpables (ríe). Luego por motivos económicos el equipo desaparece y compra la plaza el Almería. En un principio no quería irme pero si quería seguir jugando a balonmano en categorías altas tenía que salir de Canarias. Desde allí ya me llegó una oferta del Ademar de León. Estuve dos años maravillosos, es una ciudad que respira balonmano por todos lados. En esto me llama el Barça y claro, no pude decir que no.

Finalmente ha acabado en el Saint Raphaël, en Francia, uno de los países con más afición al balonmano en el mundo.

Bueno no es un club muy grande. La liga es verdad que es muy dura, muy competitiva. Todos los partidos hay que pelearlos. Es una experiencia para mí y para mi familia muy buena, otro país, otra lengua, cultura.

A la distinción como hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria se le unió el mes pasado la medalla de oro de Canarias. ¿Ha llegado todo un poco de golpe, no?

La verdad es que este año no estaba siendo muy bueno, porque he tenido varias lesiones. Pero en ese sentido está siendo muy bonito. Hay muchas cosas que no me las esperaba. Destaco por ser deportista, es mi profesión, nada más. Es de agradecer pero siempre he tenido los pies en el suelo. He tenido la suerte o el privilegio de poder dedicarme a lo que me gusta y nada más.

¿La lesión no le va a permitir venir el 23 de junio?

Ahora mismo estoy con muletas, me han dicho que no podré casi moverme en tres semanas. Iré desde que pueda. Siempre paso las navidades allí.

¿Qué le dirías a los niños de las Islas que les gusta el balonmano y quieren dedicarse a ello?

Si te gusta un deporte que se diviertan practicándolo y luego que estudien. Se pueden compaginar las dos cosas. Las cosas en general en España a nivel baolonmano no está muy bien, es difícil. Es muy importante tener una formación y a partir de ahí pelear por tu sueño.

¿En algún momento se te ha pasado dejarlo todo y volver?

Al principio. El primer año cuando salí de casa. Era muy joven, tenía que afrontar los problemas, dar la cara, no tienes a tus padres detrás para ayudarte. Luego dije quiero dedicarme a esto y es lo que hay. Echo muchas cosas de menos pero cuando encuentras tu sitio entiendes que hay que aprovechar las experiencias al máximo.

¿Ha pensado en el futuro?

Mi intención es seguir jugando unos añitos más, aunque seguramente no al mismo nivel. Me gustaría seguir vinculado al deporte, como entrenador, formador de base. Si puede ser en Canarias mejor. Montar una escuela deportiva. Me gustaría devolver a la gente de mi tierra todo el apoyo que me han dado estos años con formación y dedicación a los más jóvenes.

De todas formas, el balonmano femenino ha estado en el ojo informativo por los éxitos del Rocasa Gran Canaria.

Estoy muy contento, motivo de orgullo. Sigo mucho a todo lo que tiene que ver con el balonmano en Canarias. Son muchos años de trabajo detrás en el barrio de Las Remudas para sacar el equipo adelante y ahora más que merecidos estos dos títulos.

En corto